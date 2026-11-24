Quiero agradecer a NOTICIAS por otorgar este premio en un momento que defender la libertad de expresión es una tarea cada vez más necesaria", dijo Mariela Belski al recibir su reconocimiento. Y completó: " La libertad de expresión no se mide por la cantidad de personas que pueden hablar sino también por las que pueden escuchar. Se deteriora cuando el insulto reemplaza al argumento. El gran peligro es que el miedo haga su trabajo".

Mariela Belski es abogada, investigadora y activista argentina, con más de dos décadas de trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Essex, Reino Unido.

Antes de incorporarse a Amnistía Internacional, trabajó durante más de diez años en el sector público como asesora legal de distintas áreas del Gobierno nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre 2003 y 2011 integró la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), donde estuvo a cargo del área de Acceso a la Información Pública, dirigió el área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y coordinó la institución. Fue consultora del PNUD y la UNESCO también.

Desde septiembre de 2011 es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Desde allí trabaja por la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la justicia y la libertad de expresión. Durante el debate por la legalización del aborto en el país expuso ante el Congreso en representación de Amnistía y participó de la discusión sobre la ampliación de derechos.

Su labor combina investigación, incidencia y litigio estratégico. Fue integrante de la coalición de liderazgo del Secretariado Internacional de Amnistía y es embajadora del movimiento She Decides, que promueve los derechos de niñas y mujeres.

En los últimos años, Belski puso especial atención en la libertad de expresión. Desde Amnistía Internacional Argentina denunció en ámbitos internacionales el hostigamiento a periodistas y medios de comunicación. Su trabajo parte de una convicción: sin una prensa que pueda investigar e informar con libertad y seguridad, no hay debate democrático posible.