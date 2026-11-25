El Teatro Colón se prepara para cerrar su temporada de ballet con uno de los títulos más emblemáticos del repertorio clásico, “El cascanueces”, de Piotr Ilich Chaikovski. La producción tendrá un atractivo especial para el público argentino, el regreso de Marianela Núñez, una de las bailarinas más prestigiosas del mundo, que volverá a presentarse en el escenario donde comenzó su formación y dio sus primeros pasos profesionales. La artista, primera bailarina del Royal Ballet de Londres, compartirá las funciones del 27 y el 29 de diciembre con Patricio Revé, también integrante de la compañía británica.

La presentación adquiere, además, una dimensión institucional. El espectáculo marcará el cierre de la temporada 2026 del Ballet Estable y el final de una etapa bajo la dirección de Julio Bocca, cuya gestión al frente de la compañía dejará una huella en la historia reciente del primer coliseo argentino. El cierre reúne así dos acontecimientos de distinta naturaleza, pero igualmente significativos: la despedida de un ciclo artístico y el reencuentro con una figura que representa una de las proyecciones internacionales más importantes de la danza argentina.

La salida de Bocca fue anunciada el 21 de noviembre, después de dos temporadas al frente del Ballet Estable. Su decisión supone el cierre anticipado de un proyecto que había despertado expectativas por la posibilidad de recuperar el protagonismo internacional de la compañía y fortalecer su vínculo con el público. Durante su gestión, iniciada en 2025, impulsó nuevas producciones, amplió la cantidad de funciones y convocó a figuras argentinas e internacionales para compartir escenario con los bailarines del elenco. Su despedida tendrá como telón de fondo una obra que, por su espíritu festivo y su popularidad, representa una de las elecciones más significativas para cerrar el calendario artístico. La última función, el 29 de diciembre, coincidirá con el final de su conducción. Su sucesor será Herman Cornejo, primer bailarín del American Ballet Theatre de Nueva York, quien asumirá en agosto de 2027, luego de un período de transición institucional.

Estrenado en San Petersburgo en 1892, “El cascanueces” es uno de los ballets más reconocibles de la historia de la danza. Con música de Piotr Ilich Chaikovski, libreto de Iván Vsévolozhsky y Marius Petipa, basado en la adaptación de Alejandro Dumas del cuento de E.T.A. Hoffmann, combina fantasía, aventura y una atmósfera asociada tradicionalmente con las celebraciones navideñas. La historia comienza durante la víspera de Navidad, cuando Clara recibe como regalo un muñeco con forma de cascanueces. Después de una celebración familiar, la niña se queda dormida y comienza a transitar un universo fantástico en el que los juguetes cobran vida. El muñeco se transforma en príncipe, los soldados de juguete se enfrentan al ejército del Rey de los Ratones y la protagonista emprende un viaje por un mundo de ensueño, poblado de personajes extraordinarios. El Reino de los Dulces y el encuentro con el Hada de Azúcar completan una narración en la que la imaginación infantil se convierte en el motor de la escena.

La versión que presentará el Colón cuenta con coreografía de Silvia Bazilis y retoma la producción estrenada por el Ballet Nacional del Sodre en 2011, que llegó por primera vez al escenario porteño en diciembre de 2025. La puesta tiene escenografía de Gastón Joubert, vestuario de Gino Bogani, iluminación de Rubén Conde y dirección de títeres de Antoaneta Madjarova. La Orquesta Estable acompañará las representaciones bajo la dirección de Diego Censabella y Emanuel Sieffert, en una propuesta que combina la dimensión visual del espectáculo con la riqueza de la partitura de Chaikovski.

La presencia de Núñez constituye uno de los acontecimientos centrales de esta temporada. Nacida en Buenos Aires, comenzó a estudiar danza a los tres años y se formó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, institución a la que ingresó cuando tenía ocho. A los 14 se incorporó al Ballet Estable y, luego de una primera experiencia profesional en la Argentina, viajó a Londres para continuar su formación. En 1998 ingresó al Royal Ballet y en 2002 fue promovida a primera bailarina, posición desde la que construyó una carrera internacional de enorme reconocimiento. Su repertorio abarca desde los grandes clásicos hasta las creaciones contemporáneas de coreógrafos como Frederick Ashton, George Balanchine, Kenneth MacMillan y Wayne McGregor. Entre sus distinciones figuran el Konex de Platino, el premio Olivier de 2013 y cuatro reconocimientos como Mejor Bailarina en los National Dance Awards británicos. En 2024 recibió, además, la distinción de Oficial de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la danza.

Su regreso tiene un significado que excede la participación de una estrella internacional en una producción de fin de año. Núñez representa el recorrido de una artista que encontró en el Colón su primera escuela y que, desde Londres, se convirtió en una de las grandes embajadoras de la danza argentina. Su encuentro con el público porteño vuelve a poner en escena ese vínculo entre formación, pertenencia y proyección internacional que caracteriza su trayectoria.

“El cascanueces” tendrá nueve funciones entre el 17 y el 29 de diciembre. Las representaciones serán los días 17, 18, 19, 22, 23, 26 y 29 a las 20, y los domingos 20 y 27 a las 17. Núñez y Patricio Revé asumirán los papeles protagónicos el 27 y el 29, mientras que Catherine Hurlin y Aran Bell, del American Ballet Theatre, participarán los días 20 y 22. El resto de las funciones tendrá de principales a Ayelén Sánchez y Lucas Matzkin (17), Yoshino Horita y Facundo Luqui (18), Camila Bocca y Federico Fernández (19), Rocío Agüero y Jiva Velázquez (23) y Camila Bocca y Lucas Matzkin (26).

Las entradas estarán disponibles a través del sitio oficial del Teatro Colón y en la boletería de Tucumán 1171.