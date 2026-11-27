Una encuesta nacional de Management & Fit correspondiente a noviembre reveló que el 45% de los argentinos considera que la visita del papa León XIV contribuyó a mejorar el clima social y a unir a la sociedad. El relevamiento mostró que, pese a la persistencia de una percepción mayoritariamente negativa sobre la situación económica y social del país, la llegada del pontífice dejó una valoración favorable entre una parte importante de la población. Sin embargo, el estudio también reflejó que el efecto de la visita no fue uniforme: una proporción similar sostuvo que el viaje no modificó el clima social, mientras que una minoría consideró que provocó una mayor división entre los argentinos.

El informe, titulado Monitoreo de opinión pública, comparó las respuestas de noviembre con las expectativas recogidas en septiembre, antes de la llegada del Papa. En aquella medición previa, el 26,9% de los encuestados consideraba que la visita contribuiría algo o mucho a mejorar el clima social del país. Tras el viaje, esa percepción positiva trepó al 45%, lo que representa un incremento de 18,1 puntos porcentuales. El dato constituye uno de los principales resultados del apartado dedicado al impacto social de la visita y permite observar cómo cambió la expectativa inicial de la ciudadanía.

La pregunta formulada por la consultora fue: "¿Qué efecto crees que tuvo la visita del papa León XIV en la sociedad argentina?". La respuesta más elegida fue que el viaje contribuyó a unir a los argentinos, con el 45% de las menciones. En segundo lugar, el 42,1% consideró que no cambió el clima social. Por detrás quedaron quienes opinaron que la visita provocó una mayor división social, con el 3,9%, mientras que el 9% no respondió o manifestó no saber qué efecto atribuirle. Los porcentajes corresponden a respuestas sugeridas y de opción única, según la metodología consignada en el documento.

La diferencia entre quienes percibieron una mejora y quienes no registraron cambios fue de apenas 2,9 puntos porcentuales. Esa proximidad muestra que, aunque la visita generó una valoración favorable para casi la mitad de los consultados, no alcanzó para producir un consenso mayoritario sobre su impacto. El 42,1% que consideró que el clima social permaneció igual constituye un dato central para interpretar el resultado: la visita fue vista como un acontecimiento capaz de acercar a los argentinos por una parte importante de la sociedad, pero para otro sector igualmente significativo no modificó las condiciones de convivencia.

El relevamiento también registró diferencias según el género, la edad y el nivel educativo. Entre las mujeres, el 47,8% consideró que la visita contribuyó a unir a los argentinos, frente al 42,4% de los varones. En cambio, entre los hombres predominó la percepción de que el viaje no cambió el clima social, con el 45,1%, por encima del 39% registrado entre las mujeres. La valoración positiva fue, por lo tanto, más extendida entre las encuestadas, mientras que entre los varones tuvo mayor peso la idea de que la visita no produjo modificaciones.

En la segmentación por edad, la opinión favorable fue prácticamente idéntica entre los menores de 40 años y quienes superan esa edad: el 45,4% en el primer grupo y el 44,7% en el segundo. La percepción de que el viaje no modificó el clima social alcanzó el 41,3% entre los más jóvenes y el 42,8% entre los mayores. La diferencia más marcada apareció en el nivel educativo: el 48% de quienes tienen menor nivel educativo consideró que la visita contribuyó a unir a los argentinos, mientras que esa proporción fue del 43,2% entre quienes poseen nivel medio y del 45,4% entre quienes cuentan con nivel alto.

La proporción que atribuyó a la visita un efecto divisivo fue reducida en todos los segmentos relevados. La cifra general fue del 3,9%, con valores de 4,7% entre los varones y 3,1% entre las mujeres. Por edad, la mención alcanzó el 4,6% entre los menores de 40 años y el 3,3% entre los mayores. En el nivel educativo bajo llegó al 6,2%, por encima del 3,7% registrado en el nivel medio y del 2,8% en el alto. La respuesta negativa sobre el efecto social del viaje, por lo tanto, no se expresó principalmente como una percepción de mayor enfrentamiento, sino como la idea de que la visita no alteró el clima existente.

El resultado adquiere mayor relevancia al contrastarlo con el diagnóstico general que presenta el mismo estudio. El 57% de los encuestados evaluó negativamente la situación económica y social del país, frente a un 18,2% que la consideró positiva. Además, el 65,9% manifestó sentimientos negativos frente a la situación nacional, mientras que el 32,6% expresó sentimientos positivos. En ese contexto, la valoración de la visita papal aparece como un resultado favorable dentro de un escenario de preocupación y desconfianza que continúa predominando en la opinión pública.

El informe también muestra que las dificultades económicas siguen ocupando un lugar central entre las preocupaciones ciudadanas. La desocupación fue señalada como el principal problema del país por el 21,9% de los consultados, seguida por la corrupción, con el 18,1%, y los aumentos de precios y tarifas, con el 17,8%. En el plano personal, la dificultad para llegar a fin de mes encabezó las menciones, con el 21,1%, mientras que los problemas de endeudamiento personal o familiar alcanzaron el 15,5%. La suma de las preocupaciones de índole económica llegó al 72,4%.

La encuesta permite observar, así, una diferencia entre la percepción sobre el clima social y la evaluación de la situación general del país. Mientras el 45% considera que la visita de León XIV contribuyó a unir a los argentinos, la mayoría mantiene una mirada negativa sobre la realidad económica y social. El dato sugiere que el viaje del pontífice fue valorado por una parte considerable de la ciudadanía como una oportunidad de encuentro, aunque esa percepción no se traduce necesariamente en una mejora de la evaluación general del país.