Cincuenta años de periodismo bien hecho es un hito que pocas newsmagazines en el mundo pueden exhibir. En el caso de NOTICIAS y su predecesora La Semana, esa marca estadística además va acompañada por un mérito poco habitual: el de haber incomodado, con sus investigaciones y su mirada crítica y anticíclica, a todos los poderes de turno. Los periodistas que hacemos esta revista y quienes la iniciaron hace ya medio siglo sabemos que la principal misión de un medio es ser el perro guardián de la sociedad, el watchdog -como lo llaman los colegas estadounidenses- que vigila que los políticos y los poderosos en general no abusen de su posición privilegiada. Por eso, nuestra primera lealtad siempre fue con los lectores y la democracia.

El pasado martes 24, en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, NOTICIAS celebró sus 50 años de vida con una amplia convocatoria en la que resaltaron figuras de todos los ámbitos y se respiró el clima de libertad, tolerancia y pensamiento crítico que tanto se extraña en el poder político de estos años. Fue, en definitiva, un merecido homenaje a la libertad de expresión en el que se coló el recuerdo de nuestro fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado hace casi 30 años, en enero de 1997, después de haberle puesto rostro con su cámara al hasta entonces invisible y omnipresente empresario Alfredo Yabrán. Esa imborrable foto que desnudó a la mafia y al poder político que la amparaba sigue demostrando, tanto tiempo después, el valor de nuestro oficio.

Durante la ceremonia se entregaron distinciones a distintas figuras por sus aportes a la vida en común de los argentinos: Luis Moreno Ocampo, Martín Balza, Juan Carlos Maqueda, Gladys Cabezas -hermana de nuestro compañero José Luis-, Pablo Grillo, Luisa Valenzuela, Mauricio Kartun, Alberto Kornblihtt, Mariela Belski y Abel Pintos. Los detalles del evento, además de los pormenores de la historia de esta revista y de sus investigaciones más recordadas, se pueden ver en la próxima presente edición de la revista.

NOTICIAS cumple 50 años y va por nuevos desafíos.