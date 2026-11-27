Todo empezó con la locura propia de un "muchacho consentido", como definiría años más tarde Jorge Fontevecchia el nacimiento de La Semana. A los veinte años ya había registrado el nombre de la revista que imaginaba. Y un año después, en el quincho de la linotipia Fobera de su padre, con unos pocos escritorios y otras tantas máquinas de escribir, se lanzaba a la aventura de competirle a Siete Días, "la" revista del momento. Actualidad, celebridades y, con el correr de los años, la osadía de romper el cerco del gobierno militar que le deparó censura, detención y exilio.

Entre 1977 y 1981 la circulación de La Semana fue prohibida en seis oportunidades y resultó la única publicación argentina clausurada por publicar información sobre Alfredo Astiz.

Después de un asilo en la embajada de Venezuela y luego en los Estados Unidos, Fontevecchia vuelve a la Argentina con el retorno de la democracia y La Semana refleja las transformaciones de un país que quiere dejar atrás la violencia y experimentar la libertad.

En 1989 el mundo parecía crujir. Y mientras los televisores mostraban el Muro de Berlín cayendo a pedazos, en una redacción porteña se editaba el primer ejemplar de NOTICIAS, la heredera aggiornada de La Semana que llevó en su portada el número 672 como prueba de continuidad.

El nuevo título trajo innovaciones revolucionarias para el mercado editorial argentino: una newsmagazine totalmente a color, impresa en papel ilustración, pero, sobre todo, con un espíritu transgresor que se convertiría en marca identitaria.

Aquella primera tapa fue la primera provocación: sin foto ni celebridades, un dibujo con dos letras B resquebrajadas aludían al plan conocido como "Bunge y Born", con el que el flamante presidente Menem intentaba domar la economía.

No era fácil instalar el nuevo concepto de una revista que, además, era costosa de producir. Pero una provocadora tapa de María Julia Alsogaray, cuya dimensión crecía en el entorno presidencial, catapultó a la revista a nivel nacional e internacional. Durante su relax invernal en Las Leñas, la funcionaria posó sólo con un tapado de piel y una imagen sensual inédita. La tapa "Reina pero no gobierna" dio la vuelta al mundo y sirvió de símbolo para analizar la era menemista. Por primera vez la revista debió reimprimirse y llegó a vender más de 100.000 ejemplares.

Desde sus inicios NOTICIAS buscó anticiparse a los fenómenos nuevos: costumbres, modas, ciencia y personajes alimentan un contenido que incorpora la frivolidad para desgranarla hasta encontrarle un sentido. Las tapas de NOTICIAS son afiches audaces, precursores del "meme" y hoy virales en redes sociales.

A lo largo de estos años de consolidación de nuestra democracia, NOTICIAS marcó agenda y su lupa incómoda sobre el poder sobresalió en el ecosistema de medios. Molestó con sus investigaciones a todos los que alguna vez fueron sujetos noticiosos: políticos, empresarios y celebridades. Espejó la realidad nacional: lo lúdico y lo sombrío. Las crisis económicas, los fracasos políticos. En muchas etapas esta revista estuvo sola contracorriente. Enfrentó atentados, juicios millonarios, retaceos de pautas publicitarias públicas para adoctrinar, y privadas por presión de gobiernos. Pero sobre todo, la pérdida irreparable de José Luis Cabezas, asesinado en 1997 por fotografiar a Alfredo Yabrán. Sin dudas, el capítulo más doloroso de nuestra historia.

Una investigación de NOTICIAS o una opinión volcada con la contundencia de una tapa puede terminar con la carrera de un funcionario, convertir en famoso a un anónimo, derribar un negocio salpicado de sospechas o, por el contrario, generar expectativas positivas sobre algo o alguien.

Hubo tapas que marcaron el principio del fin de ministros como Rodolfo Barra ("Herr Ministro", sobre su pasado filonazi); intendentes como Carlos Grosso ("Negocios Sucios"); jefes de policía como Pedro Klodczyk, o magnates vinculados a la mafia como Alfredo Yabrán. Personajes desconocidos para la mayoría como el empresario Alan Faena o la piquetera Nina Pelozo, se hicieron populares a la semana siguiente. La tapa de Elisa Carrió anunciando su revolución interior y estética (con 41 kilos menos de peso) derivó en que la clínica en la cual inició el tratamiento se viera atiborrada de nuevos clientes. Ella misma compartió esta semana en su cuenta de X aquella tapa del 2004 que encontró ordenando papeles: "Puedo cambiar de figura, puedo tener más años, pero lo que nunca cambié son mis convicciones", escribió.

Una tapa llevó a la cárcel a María Julia Alsogaray. Otra ("Basta de siesta") fue usada en una sesión inaugural del Congreso para ser respondida, punto por punto, por el presidente Fernando de la Rúa. Otras fueron denunciadas por dos presidentes, Menem y Duhalde, por ser parte de supuestas campañas de desprestigio. En distintas épocas se gastaron programas enteros de televisión para responder lo que las tapas decían, en especial durante los gobiernos kirchneristas (por ejemplo, después de "Fachoprogresismo" o "El peligroso uso de los derechos humanos"). Por una tapa hubo un psiquiatra que perdió a su paciente más famosa, la presidenta Cristina Fernández. Y la ex presidenta exhibió algunas durante su declaración en el juicio por el intento de asesinato en su contra. Los funcionarios "chicanean" a los opositores acusándolos de repetir lo que leen en su tapa. Y el actual Presidente consideró "una declaración de guerra" la publicación de la tapa "El misterio de los perros de Milei: delirio y misticismo" en la que se contaba por primera vez la historia de sus mastines clonados a partir de Conan, el diálogo que el mandatario sostenía con su perro muerto y el rol de sus nuevos animales bautizados con nombres de economistas.

A raíz de sus investigaciones, NOTICIAS ha dado lugar a que ciudadanos se presenten a la Justicia pidiendo la apertura de causas. El caso más reciente está vinculado a la tapa "Sebastián Pareja, el otro Adorni", que dio lugar a una denuncia penal por enriquecimiento ilícito del armador político de Karina Milei.

Esta influencia provoca un nivel de responsabilidad y tensión permanentes. El periodismo no es una ciencia exacta, y saber que del otro lado siempre habrá perjudicados y beneficiados por lo que se escribe genera, en dosis iguales, preocupación, excitación y una pizca de angustia. Por eso, la decisión semanal de elegir qué se dice, cómo se dice y sobre quién se dice, siempre es difícil. Además, a los dilemas profesionales se les suman las históricas presiones del poder político: funcionarios que recrean cada semana nuevas formas de aprietes para condicionar lo que se publica, desde insultos hasta operaciones de Inteligencia para rastrear y castigar a aquellos que son fuentes de información.

Aunque las presiones no vienen sólo de la arena política. Si una investigación de tapa afecta los intereses de algún empresario, no es infrecuente que también se pongan en marcha operaciones para frenar o amortiguar los efectos periodísticos. No faltaron las empresas que amenazaron con levantar la pauta publicitaria. Y tampoco aquellas que prometían pagar avisos justo en la semana en que protagonizarían una tapa.

Las celebridades son otras que no se dejan investigar mansamente. Marcelo Tinelli llegó a contratar en 2009 una asesoría comunicacional que intentó una mediación con la dirección de la revista. Había sido mencionado en tapa dos veces en un mes y esperaba que algún intermediario profesional sirviera para desincentivar futuras notas que, suponía, iban a ser negativas. Sus nuevos asesores de imagen duraron poco, al comprobar que sus llamadas e invitaciones a almorzar no lograban influir en nada, ni para bien ni para mal.

Rudolf Augstein, el fundador de Der Spiegel, aceptaba como parte del costo de una revista independiente el malestar que pudieran generar sus tapas. "Es lógico que eso suceda", explicaba. "Tenemos que publicar en portada lo que los involucrados no quieren que se divulgue". Y a veces, los que no lo quieren no son solamente los dueños del poder, sino también muchos de los lectores.

NOTICIAS sintió su malestar en muchas ocasiones de su historia. Al destapar los primeros casos de corrupción del gobierno de Menem (cuando el crecimiento económico beneficiaba a una porción importante de la sociedad) o al advertir sobre las debilidades de la Convertibilidad (cuando daba genuino miedo desprenderse del 1 a 1). También al mostrar desde el principio la inacción de un presidente como De la Rúa, en quien muchos argentinos confiaron, o al dar a conocer las dos caras de Néstor Kirchner o Cristina Fernández, aún con importantes niveles de adhesión social. Y en el presente ciclo político, al desenmascarar las zonas más oscuras del mileísmo.

Pero ser contracíclicos es una posición editorial que intenta no subestimar la inteligencia de un lector que no paga para que le digan lo que quiere escuchar.

NOTICIAS no es una revista política, sino una newsmagazine al estilo iniciado por Time, Veja (Brasil), Panorama (Italia) o Der Spiegel y Focus (Alemania), que aborda todas las semanas una amplia gama de temas de actualidad desde la política al deporte y desde la ciencia a los casos policiales. Sin embargo, son sus tapas políticas las que tienen mayor influencia social y logran más repercusión. De hecho, fueron tapas de opinión e investigaciones políticas las que causaron mayores persecuciones por parte de los diferentes gobiernos de turno. Fueron amenazas, juicios, bombas, ataques económicos y hasta el asesinato de José Luis Cabezas, el hacedor de grandes producciones de tapa como la de "Maldita Policía" o Yabrán. Ese choque con el poder no proviene de que esta revista se considere opositora de todos los gobiernos, sino de considerarse crítica de todos ellos, y crítica también de todos los fenómenos sociales, económicos y culturales.

Crítica en un sentido kantiano, no como sinónimo de rechazo opositor; crítica en cuanto a la necesidad de entender y conocer lo que sucede. Crítica, además, como la mirada de un medio independiente cuyas opiniones puedan servir para aclarar, anticipar, proponer y debatir.

El aniversario de este medio siglo interpretando la realidad nos encuentra en una nueva era de profundas transformaciones, en la que el trabajo periodístico asume el desafío de existir. Y NOTICIAS insiste como ese moscardón que no piensa irse. Fiel a sus orígenes.

Este texto incluye fragmentos del libro "Noticias bajo fuego", de Gustavo González.