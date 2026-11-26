La versión tomó fuerza en X el martes 24 de noviembre, el mismo día en que salió El Diario personal del Papa Francisco. Martín Dandach, presidente del partido Movimiento de Acción Vecinal, vinculó una de las tres apariciones del diablo que relató Bergoglio con los mensajes que intercambiaron Jeffrey Epstein y Steve Bannon, exasesor de Donald Trump. La publicación que hace ese cruce superó 1,8 millones de visualizaciones. Otro post, de la cuenta ¿Por qué es tendencia?, se limitó a difundir la revelación del diario.

¿Por qué Epstein? Dandach ubicó el episodio en 2018 y lo leyó como parte de una supuesta pulseada entre el Papa y la red del financista. El dato verificable está en los archivos divulgados en Estados Unidos. En junio de 2019, Bannon le escribió a Epstein que iban a derribar a Francisco. Hablaban de un proyecto audiovisual basado en Sodoma, el libro del periodista francés Frédéric Martel sobre el Vaticano. Según Religion News Service, el documental nunca se hizo. El intercambio muestra la intención de Bannon de hostigar al pontífice pero no aporta pruebas de que Epstein se haya reunido con Bergoglio.

En el diario, la escena tiene otro contexto. En una anotación del 24 de enero de 2021, Francisco recordó que, días después de regresar a Roma de su viaje a Chile en enero de 2018, creyó ver al demonio durante una reunión. Dijo que lo había oído hablar con voz ronca y triunfante y que pudo salir del encuentro. El pasaje del diario no identifica a la figura. El viaje estuvo marcado por el escándalo de abusos en la Iglesia chilena, que llevó al Papa a ordenar una investigación.

El libro reúne apuntes escritos entre 1992 y 2024, seleccionados y comentados por el cardenal Víctor Manuel Fernández. Las otras dos experiencias que recordó Bergoglio ocurrieron antes de su papado. Una la situó en un auto y la otra, durante una celebración en una capilla. En diciembre de 2017, en la televisión italiana, Francisco ya había hablado del diablo como una persona con la que no se podía dialogar.

Dandach también atribuyó al Vaticano un supuesto hackeo que habría desarticulado la red de Epstein. Esa versión carece de respaldo público. Un informe del FBI recoge el testimonio de un informante que habló de un supuesto hacker al servicio de Epstein. Ese documento no acredita una operación de la Santa Sede para desbaratar su red. La Justicia de Estados Unidos informó que el financista fue detenido en julio de 2019 y acusado de tráfico sexual de menores. Los mensajes de Bannon y el relato de Francisco documentan episodios distintos, separados por más de un año.