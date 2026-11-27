Una laguna de aguas cristalinas, playas de arena blanca, palmeras, muelles y seguridad privada las 24 horas. El escenario que cualquier turista elegiría para pasar sus vacaciones es el mismo en el que Elías Piccirillo pretende cumplir su prisión domiciliaria. El exmarido de Jésica Cirio, procesado por el presunto armado de un operativo policial falso contra un antiguo socio comercial, solicitó autorización judicial para abandonar el departamento de 37 metros cuadrados que ocupa en Banfield y trasladarse a una mansión en Lagoon Pilar. En la operación inmobiliaria aparece un viejo conocido del financista: Martín Migueles, el novio de Wanda Nara.

El pedido fue presentado el jueves 26 de noviembre por el abogado Gastón Francone ante el juez federal Ariel Lijo. Allí solicita la “adecuación y modificación del espacio físico” en el que su cliente cumple prisión preventiva con tobillera electrónica desde noviembre de 2025.

Lo llamativo es que Piccirillo ya habría firmado el contrato de alquiler de la propiedad, que ocupa dos lotes del barrio privado. La documentación figuraría en el expediente con un pedido de reserva para proteger los datos de terceros. Según reveló Paula Varela en Intrusos, Migueles se habría sumado como garante de la operación. No trascendió el monto del alquiler ni quién aportará efectivamente el dinero para afrontar los pagos.

El timbre de la discordia

Esta vez, los argumentos de la defensa para justificar la mudanza no tienen que ver con problemas de salud ni cuestiones familiares. El principal inconveniente que encuentra Piccirillo en su lugar de detención es que los periodistas pueden tocarle el timbre. En su presentación, Francone sostiene que el departamento de Banfield presenta una “absoluta e insanable vulnerabilidad perimetral” frente al “estrépito y acoso de factores externos”.

Como prueba, relató un episodio ocurrido el domingo 5 de julio de 2026, durante una emisión de La Cornisa, por LN+. Ese día, el periodista Luis Gasulla se acercó hasta el domicilio de Piccirillo y accionó lo que el letrado describe como el “avisador acústico”. Un timbre.

Para la defensa, la conducta del cronista constituyó un intento de “forzar declaraciones informales fuera de los canales procesales”. Francone incluso incorporó al escrito el enlace de YouTube con el video del programa para que Lijo pudiera observar la secuencia. La solución que encontró el financista es la seguridad privada de un country. Según su abogado, la guardia del barrio cerrado funcionaría como un “filtro de legalidad material” que impediría que los periodistas llegaran hasta la puerta de la vivienda.

Un Caribe en el conurbano

Lagoon Pilar es un emprendimiento inmobiliario de 29 hectáreas desarrollado por el Grupo Monarca. Su principal atractivo es una laguna artificial de aproximadamente 500 metros de extensión, rodeada de playas. El complejo cuenta con instalaciones para practicar deportes náuticos, piscinas, canchas de tenis y fútbol y espacios gastronómicos.

La propuesta comercial apunta a reproducir la experiencia de un resort caribeño en las afueras de Buenos Aires. Una eventual autorización judicial, sin embargo, no habilitaría a Piccirillo a disfrutar libremente de las instalaciones comunes.

Francone solicitó que delegados judiciales y técnicos del Servicio Penitenciario Federal inspeccionen la propiedad para verificar las condiciones de seguridad y el funcionamiento de la tobillera electrónica. Su tesis es que el traslado no debilitaría el control estatal, sino que lo perfeccionaría.

Mudanzas frustradas

No es la primera vez que Piccirillo intenta mejorar sus condiciones habitacionales. A fines de junio había solicitado autorización para alquilar una propiedad en Nordelta. Después fue el turno del departamento de su nueva pareja, la conductora Florencia Epelbaum, en Núñez. Ninguno de los planteos prosperó. El fiscal federal Franco Picardi se opuso, Lijo los rechazó y la Cámara Federal confirmó que debía permanecer en Banfield.

Al rechazar uno de esos pedidos, el magistrado incluso tuvo en cuenta que el financista había salido de su vivienda sin autorización judicial y lo intimó a respetar las condiciones de detención. Un antecedente que contradice a su actual abogado, quien asegura que la sujeción de su cliente al proceso fue absoluta y que no registra incidencias.

El factor Wanda

La aparición de Migueles en el contrato vuelve a entrecruzar las historias sentimentales de dos de las figuras más mediáticas del espectáculo argentino. Pero el vínculo entre los empresarios excede las cuestiones del corazón.

Ambos están bajo investigación judicial por presuntas operaciones con divisas durante la vigencia del cepo cambiario. También se investiga la intermediación en la obtención de permisos de importación durante la gestión del pasado gobierno. La defensa de Piccirillo rechazó las imputaciones. La participación de Migueles como garante abre interrogantes sobre la relación económica que mantienen ambos empresarios.

Una deuda millonaria

Piccirillo está procesado por el presunto armado de un operativo policial fraudulento contra Francisco Hauque, un antiguo socio comercial con quien mantenía un conflicto por una deuda de seis millones de dólares. Según la acusación, después de una cena en el Palacio Duhau, un grupo de policías habría detenido a Hauque y a su entonces pareja, Anahí Aquino Laprida, tras plantar droga y un arma en su automóvil.

Piccirillo fue detenido en marzo de 2025 y permaneció encarcelado hasta noviembre, cuando obtuvo la prisión domiciliaria. También se dispuso un embargo de 500 millones de pesos. La posibilidad del traslado provocó la indignación de Hauque, quien reclamó que se investigue el origen del dinero destinado al alquiler y manifestó su preocupación por la seguridad de su familia.

Ahora será Lijo quien deberá resolver el planteo, previa intervención de la Fiscalía. Piccirillo pretende pasar el verano en una mansión con las comodidades de un complejo vacacional, lejos de los periodistas y sin quitarse la tobillera electrónica. En Banfield, por ahora, el timbre sigue en su lugar.

por M.S.