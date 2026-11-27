Qué bueno que estemos acá celebrando los 50 años de NOTICIAS. Medio siglo de historia periodística. Quiero ante todo agradecer a las autoridades de esta Legislatura que nos abrieron las puertas de este maravilloso salón. Y también a los legisladores que este año tomaron el proyecto de cambio de nombre a un tramo de la calle California (donde funciona Perfil -y por supuesto NOTICIAS-) para que lleve el nombre de José Luis Cabezas, de cuyo horrendo crimen van a cumplirse 30 años el 25 de enero. Él cumpliría 65 años este 27 de noviembre. Fue una iniciativa Rodrigo Lloret, cuando estaba al frente de la Universidad del Sur de Buenos Aires. Ahora es ley.

Me gusta pensar que cuando quienes fuimos testigos de su crimen ya no estemos, otras generaciones que pasen por la calle se pregunten quién fue José Luis Cabezas y encuentren en la respuesta, además de la historia que nunca debió suceder, un rastro del valor de nuestro oficio. Y lo digo en momentos en los que cabe preguntarse si nuestro trabajo sigue teniendo sentido.

En un mundo en el que cualquiera puede producir y distribuir información, en que las redes sociales democratizaron la circulación de voces y eso es muy bueno. Nos podemos preguntar: ¿Seguimos siendo necesarios? Creo que, tal vez, más que nunca: tenemos la misión de “autentificar” la realidad, en medio de tanto ruido. Pero quizás sea precisamente lo que ocurre hoy en la Argentina lo que mejor responde a esa pregunta. Nunca antes, desde el regreso de la democracia, habíamos vivido un clima de tanta hostilidad hacia nuestra profesión, con insultos y descalificaciones que parten del propio Presidente de la Nación. Lo que demuestra que solo el periodismo profesional puede sacar al poder de la zona de confort.

La libertad de trabajar sin sentirnos intimidados es nuestro derecho. Pero la libertad de expresión tiene muchas formas, muchos protagonistas y muchas maneras de expresarse. Y así interpretamos este homenaje a diez personalidades que contribuyen a que vivamos en una sociedad más justa, más solidaria y más sensible (qué importante es la sensibilidad en este presente).

Gracias a ellos por inspirarnos, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y en nombre del grupo de colegas con el que hacemos Noticias les digo que, pese a todo —y es un todo muy complejo— estamos orgullosos de ser periodistas.