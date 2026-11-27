Francisco está sentado al borde de una cama, con la sotana blanca puesta. La habitación está casi a oscuras y, en el plano siguiente, las llamas iluminan su cara. Así empieza a tomar forma en una animación el relato de Jorge Mario Bergoglio sobre lo que describió como la entrada del infierno. El video, publicado el miércoles 25 de noviembre en X por la cuenta IA Católico y compartido al día siguiente por “Cruzado_XP”, convierte en imágenes un pasaje de sus anotaciones privadas. El rosario, que Bergoglio dijo haber empuñado en medio del miedo, tiene su propio primer plano.

El disparador fue la publicación de El diario personal del Papa Francisco. El cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, reunió y comentó apuntes que Bergoglio escribió entre 1992 y 2024. La edición vaticana salió el 24 de noviembre. Las notas cubren desde sus años como obispo auxiliar de Buenos Aires hasta los últimos meses de su pontificado. Entre oraciones, dudas y reflexiones sobre el poder, el jesuita dejó por escrito que en tres oportunidades creyó haber visto al Diablo.

Las dos primeras, según recordó, ocurrieron cuando era arzobispo de Buenos Aires. Una lo sorprendió durante un viaje en auto. La otra, en una celebración en la capilla del Carmelo, donde describió unos ojos que parecían lanzar fuego. Contó que se alejó apretando el rosario y pidiéndole ayuda a la Virgen. En ambas escenas le inquietaba una mezcla de amenaza y fascinación que, según escribió, despertaba su curiosidad.

La tercera experiencia que atribuyó al demonio ocurrió en Roma, días después de su regreso de Chile en 2018. Bergoglio escribió que, durante una reunión, oyó una voz ronca y triunfante. Ese mismo año anotó, en otro pasaje, que había visto la entrada del infierno antes de dormir y que había recurrido al rosario. En su comentario a esa anotación, Fernández la puso en relación con la vergüenza y el dolor que Francisco expresó por los abusos sexuales a menores en la Iglesia.

Durante aquella visita, Francisco había defendido a Juan Barros, entonces obispo de Osorno, señalado por víctimas de Fernando Karadima por encubrir al sacerdote. El Papa les pidió perdón tras el viaje.

En X, Cruzado_XP compartió la animación con una lectura propia. El usuario, que admitió haberle exigido más dureza al pontífice, se preguntó si esas experiencias podían explicar su trato con quienes él y otros católicos veían como adversarios. Para Bergoglio, escribió el usuario, eran “almas que salvar”.