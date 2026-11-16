"Chiqui" Tapia habló del supuesto requerimiento del FBI: "Pasó todo y yo estoy acá"

Claudio “Chiqui” Tapia rompió el silencio sobre las versiones que lo vincularon con una investigación del FBI en Estados Unidos, los rumores de una posible detención durante el Mundial 2026 y el supuesto requerimiento de las autoridades norteamericanas para quedarse con su teléfono celular. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue entrevistado por Tomás Rebord y Manu Jove en el estreno de "Dominbord", el nuevo ciclo televisivo de América TV, y aprovechó la conversación para cuestionar las informaciones que circularon sobre su situación judicial, defender su gestión al frente de la entidad y apuntar contra el empresario Guillermo Tofoni, a quien responsabilizó por las denuncias relacionadas con los negocios internacionales del fútbol argentino.

El momento más esperado de la entrevista llegó cuando Manu Jove le preguntó directamente por las versiones que indicaban que, durante su regreso del Mundial disputado en Estados Unidos, agentes del FBI le habían retenido el teléfono celular. La pregunta apuntaba a uno de los episodios que mayor repercusión había generado alrededor de Tapia y otros dirigentes de la AFA, luego de que trascendieran informaciones sobre un supuesto operativo de las autoridades estadounidenses en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, donde presuntamente les habrían secuestrado sus dispositivos y notificado que debían presentarse ante una corte de Miami.

Lejos de confirmar o desmentir expresamente el episodio, Tapia eligió responder cuestionando las versiones periodísticas y recordando los distintos pronósticos sobre su futuro judicial que, según su relato, se habían difundido durante los meses anteriores. "Si te retrotraés, en diciembre decían que en marzo terminábamos en cana", comenzó diciendo. Luego enumeró las versiones que fueron apareciendo a medida que se acercaba la Copa del Mundo: "Después, cuando se acercaba el Mundial, decían que no iba a poder entrar a Estados Unidos y que, si entraba, me iban a meter preso".

El dirigente continuó reconstruyendo aquella secuencia: "Después, cuando ya estábamos por viajar para el Mundial, dijeron: 'Bueno, va a entrar a Estados Unidos, pero no lo van a dejar salir, lo van a meter preso'". Y agregó, en referencia a las informaciones sobre un supuesto operativo del FBI durante la final: "Después dijeron que el FBI me estaba buscando en el palco el día de la final y yo estaba lo más bien". Finalmente, lanzó la frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y titulares periodísticos: "Dijeron y van a seguir diciendo un montón de cosas. Pasó marzo, julio, agosto, pasó todo y yo estoy acá".

El periodista insistió específicamente con la pregunta sobre el teléfono celular y la posibilidad de que el FBI se lo hubiera retenido, Tapia volvió a evitar una contestación concreta. "¿A vos te parece que, si el FBI te va a investigar, le va a decir a un periodista? Yo no creo que te vayan a decir", respondió. A continuación, agregó: "Y si tienen que investigar, que investiguen". De esa manera, el presidente de la AFA no confirmó que le hubieran secuestrado el dispositivo ni negó categóricamente que hubiera existido algún procedimiento. Su estrategia fue poner en duda que una investigación de ese organismo pudiera conocerse anticipadamente a través de filtraciones periodísticas y desafiar a que las autoridades avanzaran si tenían elementos para hacerlo.

La discusión permitió que Tapia llevara la entrevista hacia el origen de las investigaciones estadounidenses. Sin mencionarlo inicialmente por su nombre, apuntó contra Guillermo Tofoni, empresario que tuvo contratos vinculados con la comercialización internacional de los derechos de la Selección argentina y que impulsó presentaciones judiciales relacionadas con esos negocios. Para el titular de la AFA, las denuncias no pueden separarse de la disputa comercial que mantuvo con el empresario y de los cambios que introdujo cuando asumió la conducción de la institución en 2017.

En ese sentido, Tapia hizo un repaso de la situación económica que, según su versión, encontró al llegar a la presidencia de la AFA. "Cuando me tocó asumir a mí, con la AFA quebrada, en 2017, había recibido por adelantado 5 millones de euros de Adidas, 16 millones y medio de los dueños de los derechos de televisación, se les debía plata a todos los clubes y había más de 350 juicios", afirmó. Con ese argumento buscó presentar su gestión como una transformación de las condiciones económicas de la entidad y cuestionar a quienes administraban anteriormente los derechos comerciales.

Uno de los puntos centrales de su explicación estuvo relacionado con la distribución de los ingresos generados por esos contratos. "Cuando esa persona era la dueña de los derechos comerciales, la AFA recibía el 35 por ciento de los derechos y él se llevaba el 65 por ciento", sostuvo. En contraposición, explicó que durante su administración se modificó ese esquema: "A partir de ahí, los ingresos de la AFA son el 70 para AFA y el 30 para el que vende los derechos. Cuando ese tipo estaba, era al revés".

Tapia también cuestionó la utilización de información obtenida en dos jurisdicciones estadounidenses, Delaware y Georgia, y aseguró que Tofoni habría realizado distintas presentaciones judiciales a partir de documentación que, según su interpretación, tenía una finalidad específica. "Le dieron una información para poder utilizarla de una manera, se vino con eso, hizo no sé cuántas denuncias, muchas mediáticas, y la Justicia en los dos estados, en Delaware y en Georgia, le prohibió la autorización y tiene que devolver todo, porque fue mal utilizado", manifestó.

El dirigente fue todavía más lejos al atribuir las denuncias a intereses comerciales y a una disputa por los beneficios económicos que genera el fútbol argentino. "El que denuncia y se queja era el que se llevaba más beneficios del fútbol de los que le correspondían a la casa madre", afirmó. También recordó que la empresa vinculada con ese empresario había trabajado durante las conducciones de distintos presidentes de la AFA y sostuvo: "Esa persona trabajó para tres presidentes, o tuvo contratos con tres presidentes, y todos la echaron a esa empresa. Seguramente seguirán las denuncias, porque algún interés tiene. Pero mientras él estuvo, perjudicó al fútbol".

En julio de este año trascendió que autoridades del Tribunal del Distrito Sur de Florida habían emitido citaciones para obtener documentación y comunicaciones vinculadas con TourProdEnter LLC, la firma que administra acuerdos comerciales internacionales de la AFA. Los requerimientos apuntaban a reconstruir operaciones económicas, contratos y movimientos de dinero relacionados con la comercialización de patrocinios, amistosos, derechos televisivos y otros negocios de la Selección argentina en el exterior.

Entre los nombres mencionados en las actuaciones aparecieron Tapia, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, el empresario Javier Faroni y Diego Lucero. Sin embargo, las citaciones dirigidas a terceros para obtener documentación no equivalían, por sí mismas, a una imputación penal contra el presidente de la entidad. La investigación buscaba determinar el recorrido de fondos y las responsabilidades de las sociedades que participaron de esas operaciones. Las cifras que trascendieron sobre el volumen de los negocios examinados superaban los 300 millones de dólares.

Con estas respuestas, la aparición del máximo titular de la AFA en "Dominbord" tuvo así una doble dimensión: por un lado, significó su primera explicación pública extensa sobre las versiones de una intervención del FBI y las investigaciones estadounidenses; por otro, funcionó como una defensa de su administración frente a las sospechas sobre el manejo de los derechos comerciales de la entidad deportiva. Sin embargo, el punto que más llamó la atención fue precisamente aquello que el dirigente evitó contestar: si efectivamente las autoridades estadounidenses le retuvieron el celular durante su regreso del Mundial.