Yanina Latorre, del escándalo de la reventa de entradas a la carpa VIP

La presencia de Yanina Latorre en la polémica carpa VIP montada durante la misa del papa León XIV en Palermo desató un nuevo escándalo mediático y volvió a colocar a la conductora en el centro de las críticas en las redes sociales. La periodista fue cuestionada por haber participado del sector exclusivo reservado para personalidades del espectáculo, empresarios, periodistas y dirigentes políticos, que contaba con catering, bebidas, espacios climatizados y comodidades especiales, mientras miles de fieles permanecían durante horas esperando para participar de la celebración religiosa.

Sin embargo, lejos de mostrar arrepentimiento o incomodidad por los privilegios recibidos, Latorre respondió con una frase que rápidamente se viralizó: "A mí me chupa un huevo". La controversia comenzó a crecer cuando aparecieron Yanina Latorre y Analía Franchín, quienes habían compartido imágenes y comentarios sobre su experiencia. Las publicaciones generaron una ola de comentarios sobre los privilegios de los invitados y la contradicción entre el espíritu de humildad y solidaridad que había transmitido el Pontífice y la existencia de un espacio reservado para un grupo selecto.

Latorre había explicado previamente, durante su participación en El Observador 107.9, cómo había sido su convocatoria. Según contó, alrededor de 300 personalidades habían sido seleccionadas para participar del espacio exclusivo. "Invitan a 300 personalidades que ellos consideran que tienen que invitar porque van a comunicar o van a ser parte", explicó. También mencionó la presencia de Eduardo Feinmann y Juan Cruz Ávila, entre otros referentes del periodismo y el espectáculo.

La conductora también describió las comodidades del lugar y defendió la organización. "Cuando entrábamos había unos salones armados para esperar un rato en los que había agua, café, un brunch, puestos de hidratación y de comida para todo el mundo. Estaba bien organizado", relató.

El descargo más contundente llegó durante una entrevista con el periodista Luis Gasulla, donde fue consultada específicamente por las repercusiones y los cuestionamientos que había recibido. "En este tipo de eventos siempre pasa lo mismo, yo creo que ahora empiezan las operetas políticas y empiezan a pegar, a mí la verdad no me molesta, no me siento tocada", respondió. Luego intentó explicar las críticas como una consecuencia de las diferencias políticas entre quienes habían recibido invitaciones y quienes quedaron afuera: "Creo que hasta es lógico: el invitado va a estar a favor, el no invitado va a estar en contra".

En la misma conversación, Latorre sostuvo que la presencia de figuras del periodismo, la política y el espectáculo en acontecimientos de estas características es habitual y rechazó que su participación representara algún tipo de privilegio extraordinario. "Creo que en estos eventos siempre se invita gente de la política, del periodismo, del espectáculo. No es la primera vez que los vemos, pero bueno, siempre hay uno del otro lado que empieza una opereta", manifestó. Finalmente, cuando Gasulla volvió sobre el malestar que podía haberle generado la exposición, cerró con la expresión que terminó convirtiéndose en el título de numerosas publicaciones: "A mí me chupa un huevo".

El episodio también recuperó otro antecedente polémico que había involucrado a su entorno familiar: el escándalo por la reventa de entradas para el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, disputado en octubre de 2026 en el estadio Monumental. En aquella oportunidad, las denuncias que circularon en las redes sociales apuntaron principalmente contra Dora Caamaño, madre de Yanina, y Maite Arruza, hermana de la conductora, por la supuesta comercialización de localidades a precios superiores a los oficiales.

Las publicaciones de reventas también mostraban valores que llegaban a superar el millón y medio de pesos para determinadas plateas. El episodio generó sospechas sobre el origen de las localidades y sobre la posibilidad de que se estuvieran comercializando entradas de cortesía o destinadas a otros fines. La AFA, por su parte, recordó que la comercialización de localidades por fuera de los canales oficiales está prohibida y que la reventa puede constituir una infracción al Código Contravencional porteño.

En aquel momento, Yanina Latorre salió públicamente a despegarse de las operaciones y aseguró que no había tenido participación ni conocimiento previo de lo que estaba sucediendo. "Yo me enteré por redes el fin de semana que desde el Instagram de mi mamá y de mi hermana vendían entradas. Yo no tenía ni idea", sostuvo durante su descargo en El Observador. También responsabilizó a su hermana por haber utilizado la cuenta de su madre para ofrecer las localidades y expresó su indignación por haber quedado involucrada en una situación que, según dijo, no había organizado ni autorizado.

La coincidencia entre ambos episodios volvió a instalar el nombre de la conductora en una discusión sobre privilegios, accesos exclusivos y comportamientos de figuras públicas frente a situaciones que generan indignación social. Mientras que en el caso de las entradas para ver a la Selección había elegido despegarse de las conductas atribuidas a sus familiares y manifestar su rechazo a la reventa, en el escándalo de la carpa VIP decidió defender su propia participación, cuestionar las críticas y atribuirlas a operaciones políticas.