Flor de la V contra el intelectual libertario Agustín Laje: "Me tiene ganas"

El enfrentamiento entre el escritor y referente de la derecha conservadora Agustín Laje y la conductora Flor de la V sumó un nuevo capítulo a partir de la polémica por las invitaciones especiales para participar de la misa del papa León XIV en Palermo. La controversia, que comenzó con las críticas a la presencia de famosos y dirigentes políticos en los sectores reservados de la ceremonia religiosa, derivó en un nuevo episodio de ataques contra la identidad de género de la conductora y terminó con una respuesta irónica que rápidamente se viralizó en las redes sociales: "Yo creo que me tiene ganas la Laje".

El episodio comenzó después de que Flor de la V compartiera en sus redes sociales fotografías junto a su marido, Pablo Goycochea, y sus hijos, Paul e Isabella, durante la misa que León XIV celebró el lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La conductora trans había sido invitada para participar de la celebración y decidió concurrir acompañada por su familia.

La presencia de Florencia entre los invitados generó cuestionamientos y comentarios en las redes sociales, donde algunos usuarios la incluyeron entre las figuras que habían disfrutado de los beneficios del sector exclusivo. La conductora decidió responder públicamente y aclarar que había asistido a la misa, pero que no había ingresado a la carpa VIP ni había participado del agasajo gastronómico que terminó convirtiéndose en el centro de las críticas.

En un comunicado, la presentadora explicó que "como persona de fe, no lo dudé ni por un segundo" en concurrir a la misa a la que fue invitada de manera exclusiva. También aclaró: "Fui en calidad de invitada, es cierto, pero no tuvimos acceso a ninguna carpa VIP, ni compartimos el sector donde se encontraban los dirigentes políticos". En su descargo, la conductora explicó que recién durante la noche tomó conocimiento de las características del espacio reservado y de las comodidades que habían tenido algunos invitados.

Flor también puso el acento en el significado personal y político que había tenido su presencia junto a su familia en una ceremonia de semejante trascendencia. Recordó que sus hijos habían sido bautizados por monseñor Jorge García Cuerva y sostuvo que la participación de una familia diversa en una celebración de la Iglesia católica representaba un gesto de enorme importancia, teniendo en cuenta la historia de discriminación y exclusión que atravesó el colectivo travesti y trans.

Fue precisamente esa explicación la que terminó convirtiéndose en el detonante de la intervención de Agustín Laje. El escritor, autor de "La batalla cultural" y uno de los principales referentes intelectuales de los sectores conservadores y libertarios, publicó una serie de cuestionamientos dirigidos a la conductora. Entre sus expresiones, volvió a desconocer su identidad de género y sostuvo que Flor "hoy se disfraza, no solo de mujer, sino también de católico".

La respuesta de Flor fue breve, irónica y contundente. Al encontrarse con un comentario de un usuario que sugería que Laje estaba envidiosa porque no había sido invitado a la misa, la conductora respondió: "Yo creo que me tiene ganas la Laje". La frase se multiplicó rápidamente en X y otras plataformas, donde numerosos usuarios celebraron el tono humorístico elegido para contestar las provocaciones del intelectual de la Fundación Faro.

El enfrentamiento no era nuevo. En septiembre de 2026, ambos habían protagonizado una fuerte controversia después de que Laje se refiriera a Flor de la V en masculino durante una entrevista en el programa "Una batalla tras otra", conducido por Esteban Trebucq en LN+. La discusión se había originado a partir de una publicación de la conductora en la que cuestionaba una resolución de la jueza Laura de Marinis, quien había sobreseído a un adolescente de 14 años en una causa por intento de robo.

Durante el debate televisivo, Laje utilizó el pronombre masculino para referirse a la actriz. La periodista Fernanda Iglesias y el propio Trebucq lo corrigieron inmediatamente, pero el escritor insistió en su posición y planteó que tenía derecho a sostener una concepción biológica del género. "¿Puedo tener libertad de conciencia y ajustarme a una realidad biológica? ¿O me tengo que arrodillar ante una ideología?", preguntó y profundizó su postura: "No es mujer, en absoluto. La verdad nunca falta el respeto".

Flor de la V respondió entonces en el programa "Puro Show", de El Trece, donde recordó que llevaba décadas enfrentando situaciones similares y cuestionó que, tantos años después, todavía tuviera que defender públicamente su identidad. "Hay una ley que avala mi identidad", señaló, en referencia a la Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012, que reconoce el derecho de las personas a ser tratadas de acuerdo con su identidad de género.

En esta nueva oportunidad, la controversia por la misa papal funcionó como disparador de una discusión que excedió ampliamente la organización de las invitaciones. Mientras la animadora intentaba explicar el significado que había tenido para ella y su familia participar de una celebración católica, Laje utilizó esa aparición pública para volver a cuestionar su identidad. La respuesta humorística de la conductora terminó desplazando buena parte de la atención hacia el enfrentamiento personal.