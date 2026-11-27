"Hace más de 50 años me dedico a ser empresario teatral. El próximo verano estaré cumpliendo 49 temporadas consecutivas en la ciudad de Mar del Plata. Pero, fundamentalmente, hace 65 años que la conocí como turista y siempre me resultó una ciudad amigable. Aun reconociendo dificultades económicas, nuestra clase media ha sido el gran sostén del turismo nacional. No tengo dudas de eso y Mar del Plata sigue siendo nuestra marca registrada. Lo digo siempre", afirmó Carlos Rottemberg frente a cámara, en un video compartido.

El productor teatral y televisivo decidió plantear en una grabación viral su preocupación por el fenómeno climático conocido como "El Niño" que puede incidir en el verano argentino y afectar, en particular, la costa argentina. "En estos tiempos, además de lo económico, tiene gran difusión el fenómeno de El Niño. Obviamente nadie va en contra de la naturaleza y algunos estamos apostando en temporada alta el clima ya no sea un impedimento para disfrutar del aire libre", mantuvo el empresario.

"Quienes nos visiten sabrán que tienen para encontrar una amplia oferta con propuestas en espacios cerrados, con una fuerte programación artística, como desde hace décadas tienen en Mar del Plata esos espacios. Solo en espectáculos habrá doscientos títulos para elegir", aclaró Rottemberg y concluyó: "Estoy seguro que Mar del Plata es más que un balneario. Me gusta decir hace mucho que Mar del Plata tiene de todo. Lo sé, lo vivo, lo conozco". "Vamos por el verano 2027 en Mar del Plata", cerró.

Más allá de los deseos del reconocido productor de "Almorzando con Mirtha Legrand", el fenómeno climático El Niño podría modificar las condiciones meteorológicas de Mar del Plata y de buena parte de la costa argentina durante el verano, con una mayor atención puesta en las precipitaciones, las tormentas y los períodos de inestabilidad. Los pronósticos internacionales anticipan un episodio de intensidad muy fuerte, cuyo máximo podría alcanzarse entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno puede alterar los patrones habituales de lluvias y temperaturas, aunque aclaró que sus consecuencias varían según cada región. Para Mar del Plata, la costa bonaerense y otros destinos turísticos del Atlántico, esto significa prestar especial atención a la posibilidad de jornadas con lluvias intensas, tormentas y cambios en las condiciones del tiempo, que podrían afectar actividades al aire libre, excursiones y jornadas de playa.

Sin embargo, no existe una proyección que permita afirmar que toda la costa tendrá un verano excepcionalmente lluvioso o que se producirán inundaciones generalizadas. El Niño no determina por sí solo el clima de cada localidad y su impacto depende también de otros factores atmosféricos y de las condiciones del océano Atlántico.

Los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Instituto Nacional del Agua (INA) confirman que continuará durante el trimestre noviembre-diciembre-enero. El boletín conjunto de ambos organismos, publicado el 19 de noviembre, anticipa precipitaciones superiores a lo normal principalmente en el Litoral, mientras que las proyecciones para otras regiones presentan diferencias. Esto obliga a distinguir las zonas con señales más claras de lluvias abundantes de aquellas,donde no corresponde trasladar automáticamente ese pronóstico.

Uno de los principales riesgos estará asociado a la intensidad de las tormentas y a la acumulación de agua en períodos breves, especialmente en zonas urbanas con dificultades de drenaje. Para los municipios costeros también será importante seguir los pronósticos de viento, oleaje y posibles sudestadas. En definitiva, el escenario anticipa un verano que requerirá seguimiento meteorológico, pero todavía no permite asegurar cómo será cada quincena turística ni cuántos días de playa habrá.