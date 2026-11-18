La polémica que protagonizaron los periodistas argentinos Nelson Castro y Mercedes Ninci durante la cobertura de la visita del papa León XIV a Perú sumó un nuevo capítulo y llegó a la televisión del ese país, donde recibieron una durísima respuesta. Desde el ciclo "Beto a Saber", conducido por el periodista Beto Ortiz en Willax Televisión, la conductora y escritora Carla García cuestionó con extrema dureza a los enviados argentinos, los acusó de mostrar una mirada clasista y despectiva sobre la realidad peruana y salió en defensa de los habitantes de Chiclayo, la ciudad donde el actual pontífice se desempeñó como obispo entre 2015 y 2023. La discusión rápidamente trascendió las fronteras y se convirtió en un enfrentamiento mediático entre periodistas de ambos países.

La intervención de García, hija del expresidente peruano Alan García, tuvo un tono particularmente agresivo. Durante su participación en el programa de Ortiz, la periodista calificó a los comunicadores argentinos como "un par de mamarrachos, de pobres diablos absolutamente ignorantes", y manifestó su malestar por la manera en que habían descrito distintos aspectos de la realidad peruana durante el recorrido papal. "Eso lo lamento por mis hermanos argentinos, que está muy bien que estén molestos porque han mandado a un par de bestias", sostuvo frente a las cámaras.

El principal destinatario de sus cuestionamientos fue Nelson Castro, quien había generado una fuerte controversia durante una transmisión de TN desde Chiclayo. El periodista argentino recorría los alrededores de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo cuando realizó una descripción de las condiciones urbanas y sociales del lugar que provocó indignación entre los habitantes de la región. "Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humildes. Todo un lugar de subsistencia y una ciudad precaria realmente", había expresado durante el diálogo con Jonatan Viale.

Aunque Castro también destacó la amabilidad de los habitantes, a quienes describió como personas que abrían las puertas de sus casas e incluso ofrecían comida pese a sus dificultades económicas, sus calificativos sobre las viviendas y las calles fueron interpretados en Perú como una mirada despectiva hacia la población local. La controversia se profundizó porque el periodista no estaba describiendo un sector aislado de la periferia, sino una zona próxima a una institución universitaria.

Carla García no se limitó a cuestionar las expresiones utilizadas por Castro, sino que también reivindicó la historia, la cultura y la actividad económica de Chiclayo y de la región de Lambayeque. "Chiclayo es una ciudad próspera, generosa y tiene posiblemente lugares humildes, pero también tiene la Pirámide de Túcume, las Tumbas Reales del Señor de Sipán", afirmó. De esa manera, buscó contraponer la descripción realizada por el enviado argentino con el patrimonio arqueológico y cultural de una región que considera injustamente reducida a sus problemas de infraestructura.

La conductora también hizo referencia a la cultura de los moches, una de las civilizaciones prehispánicas más importantes de la costa norte peruana, y cuestionó que los periodistas extranjeros realizaran comentarios sobre el lugar sin conocer suficientemente su historia. "¿Qué sabrá ese argentino de cultura? ¿Qué sabrá ese pobre diablo de lo que es la cultura de los moches?", disparó.

En otro tramo de su intervención, García destacó la importancia productiva de Lambayeque y mencionó la exportación de arándanos y la actividad pesquera como ejemplos de la capacidad económica de la región. "Ese desierto del que se han reído algunos nos lleva al mar que nos da los más grandes pescados", manifestó antes de volver a cargar contra Castro con una referencia a su apariencia física: "¿Qué sabrá ese pobre diablo con cara de ET que ha venido al Perú a burlarse de nosotros?".

La periodista también apuntó contra Mercedes Ninci, quien había generado su propia controversia durante la cobertura de la visita papal. La cronista de Radio Mitre había realizado comentarios sobre las condiciones del hotel donde se alojaba parte de la delegación periodística y el desayuno preparado para los visitantes. "Parece una fiesta de 15. En este hotel no hay absolutamente nada, así que el Vaticano mandó a pedir el desayuno", había dicho al mostrar el lugar y los manteles dispuestos para recibir a los invitados.

Ninci también había informado sobre el encuentro del Papa con representantes de comunidades indígenas amazónicas y sus reclamos contra la tala ilegal y la minería clandestina. Sus comentarios y la manera en que presentó algunos aspectos de la estadía fueron incorporados al malestar que se extendió en las redes sociales peruanas. García terminó incluyendo a ambos periodistas en su cuestionamiento más duro: "Este tipo Nelson Castro y Mercedes Ninci son la demostración de que uno puede ser supuestamente un profesional con plata y subirse al avión del Papa, y sin embargo ser un par de miserables".

El propio Beto Ortiz también se involucró en la controversia y cuestionó públicamente a Castro. El conductor consideró "ridículo" que un periodista se mostrara escandalizado por encontrar calles de tierra o vehículos utilizados como taxis en una ciudad latinoamericana. Para fundamentar su postura, recordó sus numerosas visitas a Buenos Aires y describió situaciones de pobreza que había observado en la avenida Corrientes, donde, según relató, vio personas durmiendo en las puertas de los teatros y en los cajeros automáticos, rodeadas de colchones y elementos domésticos.

Ortiz planteó que un periodista argentino debería comprender que la pobreza y las desigualdades sociales también forman parte de la realidad de su propio país. Incluso mencionó sus recorridas por el barrio Piedrabuena, en Villa Lugano, para explicar que nunca consideraría apropiado describir a sus habitantes desde el desprecio o la sorpresa por sus condiciones de vida. "Yo podría entenderlo de un periodista sueco o noruego, pero no de un argentino, porque ustedes también tienen la miseria a la mano", sostuvo.

La reacción peruana también había llegado al terreno institucional. El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, había cuestionado a Castro y lo había calificado de "descerebrado". En una intervención pública, le exigió que explicara personalmente sus comentarios y defendió a los trabajadores que utilizan mototaxis para ganarse la vida. El funcionario consideró especialmente ofensivo que el periodista comparara esas condiciones laborales con una situación de precariedad utilizada para desacreditar a la ciudad.

La discusión mediática dejó de girar exclusivamente alrededor de las expresiones de Castro y Ninci para instalar un debate más amplio sobre los límites del lenguaje periodístico, la responsabilidad de los enviados internacionales y la manera en que se representan las desigualdades sociales de un país extranjero.