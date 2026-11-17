La visita del papa León XIV a Perú, que se desarrolló entre el 11 y el 16 de noviembre, tuvo uno de sus momentos más emotivos en Chiclayo, la ciudad del norte peruano donde Robert Francis Prevost construyó una parte fundamental de su trayectoria religiosa antes de convertirse en el máximo representante de la Iglesia católica. Sin embargo, el regreso del pontífice a la comunidad que lo considera uno de los suyos terminó quedando atravesado por una polémica inesperada: las declaraciones del periodista Nelson Castro sobre las condiciones de vida de la población local provocaron una fuerte reacción del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, quien salió públicamente a confrontarlo, lo calificó de "descerebrado" y le exigió que regresara a la ciudad para explicar sus dichos.

La visita peruana tenía un significado particularmente especial para el pontífice, ya que fue en ese país donde desarrolló buena parte de su actividad pastoral, obtuvo la nacionalidad peruana y estableció un vínculo estrecho con las comunidades religiosas y sociales. Prevost llegó a Chiclayo en 2014 como administrador apostólico y en 2015 fue nombrado obispo de esa diócesis, responsabilidad que ejerció hasta 2023, cuando fue convocado al Vaticano por el papa Francisco para asumir la conducción del Dicasterio para los Obispos.

La llegada de León XIV estuvo acompañada por una multitud de fieles que se congregaron en la Base Aérea Pedro Ruiz Gallo para recibirlo. Dos niños le entregaron flores amarillas y el pontífice respondió con una sonrisa y un abrazo, en una escena que reflejó el carácter afectivo de su regreso. La recepción estuvo encabezada por el gobernador regional Jorge Luis Pérez, la alcaldesa, Janet Cubas, y el obispo Edinson Farfán Córdova, entre otras autoridades.

La controversia estalló este viernes, durante una transmisión en vivo de Castro para Todo Noticias (TN), en diálogo con el conductor Jonatan Viale. El periodista argentino había salido a recorrer los alrededores de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde el Papa tenía previsto mantener un encuentro con estudiantes universitarios. Mientras mostraba las imágenes de las calles y las viviendas del sector, comenzó a describir las condiciones de infraestructura y el nivel socioeconómico de los habitantes.

"Esto es Chiclayo para que vos veas. Está al lado de la Universidad Católica, no es que estoy acá hablando de una periferia", explicó Castro, antes de enfocar las cámaras hacia las construcciones y las calles. Luego enumeró lo que observaba: "Casas a medio terminar, y de los lugares mejor, calles de tierra. Muy humilde, muy humilde. Mugre, pero humilde, humilde". También cuestionó el estado de las viviendas, a las que describió como "mal hechas", y extendió su observación al transporte utilizado por los vecinos.

El momento que terminó convirtiéndose en el centro de la polémica llegó cuando definió a Chiclayo como una "ciudad precaria" y un "lugar de subsistencia". "Entonces, estos son los taxis que se usan, donde la gente trata de subsistir. Todo un lugar de subsistencia. Ciudad precaria, ciudad precaria", sostuvo. Sin embargo, Castro también destacó la actitud de los habitantes y su hospitalidad, en un intento de diferenciar las dificultades materiales de la calidad humana de la población. "Con gente, te digo, Jonatan, encantadora. Te abren la casa, te invitan a comer, te dan lo que no tienen, pero viven así", expresó.

Las expresiones comenzaron a circular en las redes sociales y provocaron críticas de usuarios peruanos, que interpretaron el tono del informe como una descalificación de Chiclayo y de sus habitantes. El diario La República se hizo eco de las reacciones y señaló que numerosos comentarios cuestionaban la manera en que el periodista había presentado la realidad de la ciudad. El Comercio también recogió la controversia y puso el foco en la descripción de las viviendas, las calles y las condiciones de subsistencia de los vecinos.

Para los críticos, Castro había utilizado expresiones que podían resultar estigmatizantes, especialmente al generalizar sobre una ciudad que tiene una historia, una identidad y una realidad social mucho más complejas que las imágenes de un barrio. La respuesta política llegó el lunes, cuando el mismo gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, salió públicamente a defender a los habitantes de Chiclayo y lanzó una durísima descalificación contra el periodista argentino.

"Hay un descerebrado que se llama Nelson Castro y es argentino, que ha venido a mirar las miserias supuestamente de Chiclayo", disparó. Visiblemente molesto, sostuvo que las expresiones del cronista habían sido ofensivas y cuestionó que un extranjero llegara a la ciudad para mostrar sus dificultades sin considerar el esfuerzo cotidiano de sus habitantes. "Acaba de hablar algo horrible, algo que nosotros cuando vamos a Argentina no lo hacemos, pudiendo haberlo hecho", agregó el mandatario comunal, quien luego emplazó directamente al periodista: "Señor, usted tiene la imperiosa necesidad de venir a hablar con nosotros y decirnos qué dificultad tiene usted con Chiclayo".

Pero el gobernador no se limitó a defender la identidad de Chiclayo. En su intervención también apeló a un episodio de la historia compartida entre Perú y Argentina: la asistencia que el país andino brindó durante la Guerra de Malvinas de 1982. Pérez recordó especialmente el papel del Grupo Aéreo N.º 6 de la Fuerza Aérea peruana, con sede en Chiclayo, desde cuyas instalaciones, según su relato, partieron aviones Mirage que fueron utilizados en el apoyo militar a la Argentina.

"A los hermanos argentinos que no saben la historia, hay que hacerles recordar algo", sostuvo el mandatario regional. Y dirigiéndose nuevamente al corresponsal argentino, agregó: "Yo le diría más bien al señor Nelson Castro, que venga a Chiclayo y vaya a ver al Grupo Aéreo número 6 y les agradezca en nombre de todos los argentinos, porque desde ahí salieron, se camuflaron para poder ayudarlos en la guerra, porque finalmente Perú y Argentina somos hermanos toda la vida". De esta manera, el funcionario buscó invertir el sentido de la discusión: frente a lo que consideró una mirada despectiva del periodista, reivindicó el aporte histórico de Chiclayo a la Argentina y la relación de solidaridad entre ambos pueblos.

La controversia terminó convirtiendo una cobertura periodística de la visita papal en un incidente de repercusión mediática. Lo que había comenzado como un recorrido televisivo por las calles de Chiclayo derivó en un enfrentamiento verbal entre el periodista de TN y el gobernador regional, con las redes sociales y los medios peruanos como escenario de la discusión.