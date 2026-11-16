Quién es el economista radical que conquistó el corazón de Mariana Arias

"¡Feliz cumpleaños mi amor! ¡Qué bueno que es estar juntos, cerca, saber que cuento con vos siempre! ¡Y vos conmigo!

¡Vivir riéndonos y disfrutando! Love you!", posteó Mariana Arias. La modelo, periodista y actriz le dedicó a su novio, Eduardo Levy Yeyati, un carrusel de fotos de distintos momentos románticos compartidos de la pareja con un sentimental mensaje.

Eduardo Levy Yeyati es reconocido por su trayectoria académica en temas económicos, así como su paso por el Banco Central y su participación en distintos espacios políticos vinculados con el radicalismo. La relación que ambos mantuvieron durante bastante tiempo lejos de la exposición mediática, comenzó a conocerse públicamente a partir de algunas apariciones compartidas y terminó de confirmarse hace algunos meses. Desde entonces, la pareja comenzó a mostrarse ocasionalmente en las redes sociales, aunque conserva un perfil sumamente discreto y evita convertir su vida privada en un tema habitual de exposición.

Nacido en Buenos Aires en 1965, Levy Yeyati construyó una carrera que combina economía, investigación académica, gestión pública, consultoría internacional y literatura. Es ingeniero civil egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Actualmente es profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella, investigador principal del CONICET y fundador y director académico del Centro de Políticas Basadas en la Evidencia de esa institución. También se desempeñó como profesor visitante de la London School of Economics y desarrolló parte de su carrera profesional en universidades y centros de investigación internacionales.

Su nombre adquirió especial relevancia en el ámbito económico durante la crisis argentina de 2001 y 2002, cuando se desempeñó como economista jefe del Banco Central de la República Argentina. Posteriormente ocupó cargos de responsabilidad en el sector financiero internacional: fue jefe de Investigación para América Latina y responsable de Estrategia de Mercados Emergentes en Barclays Capital, asesor financiero del Banco Mundial para América Latina y el Caribe y director del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella.

También fue decano de la Escuela de Gobierno de esa universidad y presidente del consejo de administración del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). En el ámbito estatal, durante la presidencia de Mauricio Macri, coordinó el programa Argentina 2030, una iniciativa destinada a debatir y proyectar políticas públicas de largo plazo. Su perfil político está estrechamente relacionado con la Unión Cívica Radical y, particularmente, con los sectores que buscaron construir una alternativa al kirchnerismo y a la consolidación de Javier Milei.

Durante la campaña presidencial de 2023 integró el equipo económico de Horacio Rodríguez Larreta, cuando el entonces jefe de Gobierno porteño competía en la interna de Juntos por el Cambio. Después de la derrota de Larreta en las PASO, el economista manifestó su respaldo a Patricia Bullrich, quien se convirtió en la candidata presidencial de ese espacio. Por esa participación comenzó a ser identificado públicamente como uno de los economistas radicales que intervinieron en el armado de propuestas de la oposición.

En 2024 publicó junto con Darío Judzik Automatizados. Vida y trabajo en tiempos de inteligencia artificial, donde analiza cómo la expansión de la inteligencia artificial puede modificar las relaciones laborales, reducir determinados puestos de trabajo y profundizar la concentración de la riqueza si no existen políticas de redistribución. También escribió Después del trabajo, Porvenir: Caminos al desarrollo argentino y distintas novelas, entre ellas Gallo, Culebrón y El juego de la mancha.

Su faceta de escritor y divulgador convive con una participación frecuente en el debate económico argentino. En distintas entrevistas cuestionó la falta de políticas sostenidas para generar empleo formal, advirtió sobre las dificultades para impulsar el crecimiento productivo y analizó los efectos distributivos de los programas de ajuste. En marzo de 2025, expresó sus dudas sobre la posibilidad de que el modelo económico vigente pudiera convertirse en un motor de creación de empleo de calidad. También señaló la necesidad de que la estabilización macroeconómica estuviera acompañada por condiciones que permitieran reactivar la actividad productiva.

En cuanto a la pareja, la afinidad profesional también aparece como un punto de encuentro: mientras Arias trabaja diariamente con temas de actualidad política y económica en CNN, Levy Yeyati participa activamente del debate público desde su especialidad. "Hablamos de todo. Disfrutamos mucho y eso incluye charlas de todo tipo", explicó la reconocida protagonista del film "No te mueras sin decirme a donde vas", dirigido por Eliseo Subiela. El vinculo afectivo que une a la pareja reúne dos trayectorias públicas diferentes, aunque con un punto de encuentro en el interés por la actualidad y el debate intelectual.