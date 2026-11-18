El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat continúa generando repercusiones y revelando detalles inesperados, a más de dos semanas de una celebración que la pareja intentó mantener lejos de la exposición pública. Esta vez, el dato que revolucionó las redes sociales no estuvo relacionado con los invitados famosos, los looks de los novios ni los souvenirs preparados para los asistentes, sino con una particular decisión musical: Lali confeccionó una lista de once canciones que el DJ tenía terminantemente prohibido reproducir durante la fiesta.

La nómina, que incluye algunos de los clásicos más populares de las pistas de baile argentinas y latinoamericanas, fue difundida por Andrés Balaciano, uno de los encargados de musicalizar el evento, y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los usuarios de las redes sociales. La boda se realizó el sábado 31 de octubre en Casa Carlos, una casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo, en una ceremonia íntima que reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo, la música y el mundo del streaming.

La cantante y el periodista decidieron formalizar su vínculo en una celebración que procuró conservar un perfil reservado, aunque posteriormente comenzaron a compartir algunas fotografías y detalles de la jornada. La organización estuvo a cargo de Claudia Villafañe, mientras que el actor y humorista Martín Rechimuzzi tuvo un papel especial: fue quien ofició la ceremonia y posteriormente contó en sus redes sociales que había tenido el honor de casarlos.

Entre los invitados estuvieron figuras cercanas a la pareja, como Peter Lanzani, Candela Vetrano, Justina Bustos, María del Cerro, Benjamín Rojas, Dillom, Juliana Gattas y Ale Sergi, entre otros. También participaron Majo Riera, madre de Lali, y Marcela Amado, madre de Pedro. La presencia de integrantes de Miranda! tuvo especial relevancia porque Sergi no solamente asistió como invitado, sino que también se ocupó de una parte de la musicalización de la fiesta mediante un set de vinilos. Posteriormente, Balaciano tomó el control de la música y fue quien terminó revelando uno de los secretos mejor guardados de la celebración.

La filtración se produjo el martes 17 de noviembre, cuando Lali compartió una fotografía junto al DJ en sus historias de Instagram y escribió: "La única foto digna que tengo". El encargado de musicalizar republicó la imagen y aprovechó la oportunidad para mostrar una hoja manuscrita que la cantante le había entregado antes de la celebración. Allí estaban anotados los once temas que no podían sonar durante la noche, además de una indicación general que llamó todavía más la atención: no debía reproducirse ninguna canción de The Killers, la reconocida banda estadounidense de rock alternativo.

La lista incluía canciones que, paradójicamente, suelen ser consideradas infaltables en cumpleaños, casamientos, fiestas de egresados y celebraciones populares. Entre ellas figuraba "Ella me levantó", de Daddy Yankee; "La isla del sol", de El Símbolo; "Ven báilalo", de Ángel y Khriz; "La gozadera", de Gente de Zona junto a Marc Anthony; "No te creas tan importante", de Damas Gratis y Viru Kumbieron; "Tusa", de Karol G y Nicki Minaj; "La vecinita", de Vico C; "Pa' Mayté", de Carlos Vives; "Todo de ti", de Rauw Alejandro; "El tiburón", de Proyecto Uno, y "Caraluna", de Bacilos. A esos once títulos se sumó el veto completo al repertorio de la banda norteamericana liderada por Brandon Flowers.

Por supuesto, la publicación provocó una inmediata reacción en X e Instagram. Muchos usuarios comenzaron a debatir sobre los gustos musicales de la pareja, mientras otros celebraron la decisión de excluir canciones que suelen repetirse en prácticamente todas las fiestas. Una de las reacciones que más circularon fue la de la periodista Inés Lovisolo, quien comentó irónicamente que le había caído bien la selección porque consideraba que algunos de los temas elegidos eran canciones de muy mal gusto. Su publicación contribuyó a amplificar la discusión y convirtió el listado en una suerte de debate colectivo sobre cuáles son los clásicos que deberían sonar y cuáles tendrían que desaparecer de las pistas de baile.

La difusión de la lista también permitió conocer otros detalles de la celebración. Los souvenirs preparados para los invitados mantuvieron el tono humorístico que caracteriza a la pareja. Entre los obsequios apareció una remera blanca con la frase "Ni en pedo me caso", una referencia directa a una antigua declaración de Lali en la que había manifestado su rechazo a la idea de contraer matrimonio. Con ese recuerdo, los recién casados recuperaron una frase que había quedado asociada a la cantante y la transformaron en una broma sobre su propio casamiento.

Otro de los objetos que llamó la atención fue un encendedor con la inscripción "Yo fui al casamiento del novio de Lali", una ocurrencia que juega con la diferencia de popularidad y exposición pública entre ambos integrantes de la pareja. La frase también fue interpretada como una muestra del humor compartido entre la artista y el periodista. Los regalos llevaban, además, las iniciales de ambos, L y P, en diseños geométricos que remitían al anillo de compromiso.

De esta manera, el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat continúa dando material para las redes sociales a partir de pequeños detalles que permiten reconstruir el clima de la celebración. En una fiesta en la que no faltaron figuras conocidas, música en vivo, recuerdos personalizados y referencias a la historia sentimental de ambos, la decisión de prohibir once hits populares y toda la discografía de The Killers terminó siendo una de las anécdotas más comentadas de la boda.