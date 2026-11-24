El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) volvió a acercar la ciencia al público a través de una transmisión en vivo desde un sitio arqueológico de Catamarca. Se trata de “Expedición Inka 2026”, una propuesta de divulgación científica que permitió seguir, por primera vez en este formato, el desarrollo de una excavación arqueológica en El Shincal de Quimivil, uno de los principales asentamientos del Imperio incaico en el actual territorio argentino.

La iniciativa reunió a investigadores del CONICET, universidades nacionales y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, con el objetivo de mostrar cómo trabajan los arqueólogos y qué información pueden aportar los objetos y estructuras que permanecen bajo tierra.El proyecto se inscribe en una serie de experiencias de divulgación científica que incluyeron la exploración de las profundidades del Cañón Submarino Mar del Plata y el streaming paleontológico “Expedición Cretácica”, realizado en 2025.

En esta oportunidad, las cámaras se trasladaron desde el océano y los restos fósiles hasta un asentamiento incaico de Catamarca, para mostrar en tiempo real el trabajo de campo de un equipo interdisciplinario. El escenario de la expedición es El Shincal de Quimivil, ubicado en la localidad de Londres, departamento de Belén, a unos cinco kilómetros del pueblo y en el noroeste catamarqueño.

El sitio fue construido y habitado por los incas entre 1471 y 1536 y funcionó como un centro político, administrativo y ceremonial del Kollasuyu, una de las cuatro regiones en las que se dividía el Tawantinsuyu, nombre del imperio incaico. Su importancia arqueológica radica en que permite estudiar la organización territorial y social de las poblaciones que integraron ese sistema político antes de la llegada de los españoles.

La investigación se concentra en una estructura arquitectónica conocida como kancha, un recinto compuesto por varios espacios delimitados. Los especialistas buscan comprender cómo estaba organizada, qué funciones cumplía y qué actividades se desarrollaban en su interior. El objetivo es reconstruir aspectos de la vida cotidiana de quienes habitaron el asentamiento, a partir de los materiales recuperados y de su relación con el espacio en el que fueron encontrados.

Durante las transmisiones, el público pudo observar distintas etapas de una campaña arqueológica, desde la prospección y la planificación de las excavaciones hasta el registro y el análisis de los materiales. El trabajo incluyó el procesamiento de muestras de sedimentos, restos vegetales y animales, así como la documentación de estructuras mediante tecnologías de relevamiento. La propuesta no se limitó a mostrar el momento en que los investigadores remueven la tierra: también permitió conocer las herramientas, los procedimientos y las decisiones que forman parte de una investigación científica.

La arqueología busca reconstruir la vida de las sociedades del pasado a partir de evidencias materiales. En el caso de El Shincal, los restos recuperados pueden aportar información sobre la alimentación, las prácticas domésticas, el uso de los espacios y los vínculos entre las distintas regiones del mundo andino. La antropóloga María Guillermina Couso, integrante del equipo, explicó al portal Chequeado que las excavaciones pueden encontrar cerámicas utilizadas para contener o servir alimentos, restos de plantas y animales consumidos, puntas de piedra o hueso empleadas para la caza y carbón de antiguos fogones, entre otros materiales.

El proyecto estuvo a cargo del Equipo Interdisciplinario de Investigación El Shincal de Quimivil, integrado por profesionales de distintas disciplinas e instituciones. Participaron especialistas pertenecientes al CONICET, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y la misma Fundación Azara. El grupo reúne conocimientos de antropología, biología, geología, arquitectura, geodesia, arte digital y conservación del patrimonio.

El investigador del CONICET Reinaldo Moralejo, doctor en Ciencias Naturales y uno de los responsables de la investigación, explicó que el objetivo del streaming es mostrar una dimensión del trabajo arqueológico que habitualmente permanece fuera de la mirada pública. “A veces está como esa idea de que los arqueólogos vamos y escarbamos un sitio y en realidad hay mucho más detrás de escena que a veces no se ve”, señaló en una entrevista con Radio Provincia.

Uno de los aspectos centrales de “Expedición Inka” fue la posibilidad de que los espectadores interactuaran con los investigadores. La propuesta contempló preguntas y comentarios en tiempo real, además de explicaciones sobre los procedimientos y los avances de la excavación. La Fundación Azara planteó entre sus objetivos promover el diálogo con estudiantes, docentes, periodistas y personas interesadas en la historia, y contribuir a despertar vocaciones científicas.

La experiencia buscó así que la audiencia no fuera solamente espectadora, sino que pudiera acercarse a las preguntas que orientan una investigación arqueológica. La transmisión fue gratuita y se desarrolló en el canal de YouTube de la Fundación Azara, con emisiones diarias durante cuatro jornadas. La iniciativa buscó acercar a la sociedad el trabajo científico que se realiza en el país y destacar la importancia de preservar el patrimonio cultural.