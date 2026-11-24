El escándalo que involucró al periodista Roberto Funes Ugarte a un joven trabajador llamado Joaquín y al emprendimiento gastronómico Crostita se convirtió en uno de los episodios más comentados de las últimas horas en las redes sociales. Lo que comenzó como un cruce durante una cobertura en vivo de LN+ terminó con una ola de críticas contra el cronista, la renuncia del empleado, un inesperado crecimiento de la cuenta del comercio y una serie de acusaciones cruzadas entre los protagonistas. La controversia, que se desató el domingo 22 de noviembre en la Fugazzeta Fest, en Palermo, sumó además un pedido de disculpas del periodista y un comunicado de la empresa que buscó aclarar su posición frente a lo ocurrido.

El episodio ocurrió en la explanada del Planetario de Palermo, donde se desarrollaba la feria gastronómica dedicada a la fugazzeta. Funes Ugarte recorría los puestos para el programa La Robineta, que conduce en LN+, cuando se acercó al emprendimiento Crostita, especializado en sándwiches, con la intención de realizar una entrevista. En ese momento, Joaquín se encontraba trabajando en el servicio y le pidió al cronista que esperara unos instantes para poder continuar con sus tareas. La respuesta del joven, que quedó registrada durante la transmisión, fue breve: “Dame un momento, por favor”. Sin embargo, el periodista reaccionó de manera inesperada y convirtió la negativa en un comentario que terminaría desencadenando el escándalo.

“La simpatía no la tiene, pobrecito. Dejémoslo. Es un bobo importante”, lanzó Funes Ugarte frente a las cámaras. Pero el comentario no terminó allí. El conductor se dirigió a los espectadores y les pidió que no fueran a comprar al puesto gastronómico, al que calificó de antipático por la actitud del trabajador. También sugirió que le avisaran al propietario del emprendimiento que no contratara a personas con ese comportamiento y agregó que sería mejor incorporar “gente grande que va a trabajar mejor”. La secuencia quedó expuesta públicamente y generó un inmediato rechazo entre usuarios de las redes sociales, que cuestionaron que el periodista descalificara a un empleado por no interrumpir sus obligaciones laborales para concederle una nota.

El video se viralizó rápidamente y el nombre del cronista quedó asociado a expresiones como “bobo importante”, mientras que Crostita comenzó a recibir mensajes de apoyo. La reacción trascendió el ámbito de los usuarios anónimos y también llegó a otros periodistas y figuras del espectáculo. El debate no se limitó al tono utilizado por el conductor: también puso en discusión el derecho de un trabajador a continuar con sus tareas sin estar obligado a conceder una entrevista y la responsabilidad de un periodista cuando realiza una cobertura en vivo.

Frente a la repercusión, Funes Ugarte publicó un descargo en sus historias de Instagram. El periodista sostuvo que el fragmento difundido no mostraba toda la conversación y acusó al joven de haber tenido una actitud despectiva desde el comienzo del intercambio. Según su versión, Joaquín le habría dicho “no me representás”, una frase que, afirmó, no quedó registrada en el video. A partir de ese supuesto comentario, lo calificó de “maleducado y xenófobo” y defendió su presencia en el lugar al señalar que su intención era darles visibilidad a los emprendimientos que participaban de la feria. También aseguró que otro integrante del equipo del comercio se había acercado posteriormente para disculparse.

La explicación del cronista abrió una nueva discusión porque Joaquín negó categóricamente haber pronunciado la frase que le atribuyó. El lunes 23 de noviembre, el joven habló en Sería Increíble, el programa de streaming de OLGA, y dio su versión de lo sucedido. “Lo que se ve en el video es lo que ocurrió, no hay más. Robertito Funes miente en esta historia”, afirmó. Según relató, se encontraba trabajando en el servicio, con las cocineras detrás suyo, y su función consistía en supervisar que todo estuviera en orden. Explicó que el periodista llegó cuando estaba ocupado y que simplemente le pidió unos segundos para terminar de atender. “Yo seguí trabajando, no le di más entidad”, sostuvo.

En esa entrevista, Joaquín también aclaró que no era un empleado habitual del local, sino que había sido contratado especialmente para trabajar durante el evento. Dijo que se encontraba concentrado en sus responsabilidades y que, en un primer momento, no dimensionó lo que había sucedido. Sin embargo, reconoció que después se sintió angustiado por la situación, especialmente porque la participación en la feria tenía como objetivo promocionar la marca. El joven sostuvo que no había buscado protagonismo y que su prioridad era cumplir con el trabajo que le habían asignado.

La controversia adquirió una dimensión laboral cuando Joaquín apuntó contra los responsables de Crostita. Durante su intervención en OLGA, cuestionó que la empresa no se hubiera comunicado con él para preguntarle cómo estaba después de la exposición pública. Según su relato, una persona encargada del servicio les transmitió que la propietaria del emprendimiento había llamado enojada porque no habían accedido a concederle una entrevista a Funes Ugarte. “La dueña llamó puteando porque no le dimos una entrevista a Robertito”, aseguró. El joven agregó que, aunque inicialmente los responsables se habían molestado por la situación, después el comercio publicó contenido en sus redes sociales y aprovechó el aumento de visibilidad que había generado el episodio.

Joaquín también cuestionó que la empresa no hubiera tomado una posición pública inmediata para respaldarlo y aseguró que no recibió un mensaje de apoyo de sus empleadores. “Quiero separarme de Crostita empresa”, expresó, al marcar distancia entre su situación personal y el crecimiento comercial que había experimentado el emprendimiento. En ese contexto, anunció que no continuaría trabajando con la marca. Su decisión convirtió el conflicto inicial entre el cronista y el trabajador en una disputa que también involucró a los responsables del local y a las condiciones en las que se desarrolló la cobertura periodística.

La repercusión tuvo, además, un efecto inesperado para Crostita. La cuenta de Instagram del emprendimiento experimentó un crecimiento extraordinario después de que se viralizara el video. Distintos medios informaron que el perfil pasó de tener poco más de 200 seguidores a acercarse o superar los 200.000 en pocas horas, aunque las cifras publicadas variaron según el momento de la medición. El aumento de seguidores transformó al pequeño negocio en uno de los principales beneficiarios de la exposición digital, al menos en términos de visibilidad. Sin embargo, ese fenómeno también alimentó el reclamo de Joaquín, quien cuestionó que la marca capitalizara la repercusión mientras él, según su testimonio, no había recibido respaldo de sus empleadores.

El lunes, mientras la polémica seguía creciendo, Funes Ugarte volvió a referirse al episodio durante un móvil de La Robineta desde el Mercado de San Telmo. Esta vez, el tono fue diferente. El periodista le pidió disculpas a Joaquín y expresó: “Le pido disculpas a Joaquín si le molestó lo que dije”. También manifestó que no había tenido intención de ofenderlo y le envió un abrazo. El cronista sostuvo que su propósito durante las coberturas era promocionar a los emprendedores y negó haber pedido que el joven fuera despedido, pese a que en el video había sugerido que no contrataran a personas con esa actitud. Además, lo invitó a acercarse al programa si quería conversar.

Las disculpas, sin embargo, no cerraron la controversia. Joaquín había afirmado que el periodista no se había comunicado directamente con él después del episodio, más allá de las publicaciones que realizó en redes sociales. La diferencia entre ambas versiones dejó abierto el interrogante sobre si existió un contacto privado entre los protagonistas y en qué términos se produjo. Por su parte, el trabajador sostuvo que se encontraba enojado tanto con el cronista como con la empresa para la que había trabajado durante el evento.

La última respuesta pública de Crostita llegó a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. La empresa se presentó como un emprendimiento pequeño y reciente, que había comenzado “con muchas ganas y mucho laburo”, y se refirió específicamente a lo ocurrido el 22 de noviembre en su puesto de la Fugazzeta Fest. En el texto, manifestó que no compartía “para nada” el trato que había recibido Joaquín por parte del periodista y sostuvo que el joven “actuó como pudo y siempre fue respetuoso”.

El comunicado también buscó aclarar la situación laboral del joven. Crostita aseguró que Joaquín nunca había sido despedido y que, por el contrario, había decidido cerrar su etapa con la empresa después de anunciarlo durante su participación en el streaming de OLGA. Además, negó haber intentado sacar provecho de lo sucedido y afirmó que su intención era aclarar informaciones que habían circulado en torno al caso. La empresa aseguró que había mantenido contacto con el trabajador desde el mismo día del episodio, una afirmación que contrasta con el testimonio de Joaquín, quien había cuestionado la falta de acompañamiento y de comunicación por parte de sus empleadores.

Así, el escándalo del Fuga Fest terminó exponiendo tres conflictos diferentes: la reacción de un periodista ante la negativa de un trabajador a concederle una entrevista; la disputa entre las versiones de Funes Ugarte y Joaquín sobre lo que ocurrió antes del fragmento que se viralizó; y el enfrentamiento entre el empleado y los responsables de Crostita por el respaldo que recibió después de la exposición pública. La disculpa del cronista y el comunicado del emprendimiento buscaron poner un límite a la polémica, pero no eliminaron las diferencias entre los protagonistas.

Hasta el momento, el local de sanguches y pizzas con sede en Puerto Madero que había superado los 200.000 seguidores el domingo bajo en tan solo horas a 90.000 followers. El episodio dejó como saldo una fuerte discusión sobre el trato a los trabajadores, los límites de las coberturas en vivo y el modo en que una situación de conflicto puede convertirse, en cuestión de horas, en un fenómeno de repercusión masiva en las redes sociales.