En opinión de los mercados, Jensen Huang vale más que 46 millones de argentinos. Al conocerse la noticia de su regreso como director de Nvidia, el valor de las acciones de la empresa aumentó de golpe en un billón de dólares, una cifra que supera con creces el PIB nominal anual de Argentina que ronda los 780.000 millones de dólares, aunque, en términos de paridad de poder adquisitivo, es aproximadamente el doble de grande.

Si bien quienes operan en los mercados financieros están dispuestos a apostar sumas enormes al carisma del hombre de la chaqueta de cuero negra cuya relación con una supuesta espía china estuvo a punto de hundirlo, se muestran cada vez más reticentes a depositar una confianza similar en Javier Milei. Muchos afirman que sus ideas les parecen acertadas y que va por el buen camino, pero temen que no logre convencer a suficientes argentinos de que abandonar su programa en esta etapa traería consecuencias negativas, no solo para el país en su conjunto, sino también para la mayoría de sus habitantes.

Esa es la razón principal por la que el índice de riesgo país se ha más que duplicado en los últimos dos meses. Aunque nadie parece saber con exactitud por qué ha ocurrido esto, se da por sentado que la proximidad de las elecciones del próximo año y el deterioro de la imagen del presidente han influido mucho. La mera posibilidad de que Milei sea sucedido por un peronista, ya sea kirchnerista o de otra vertiente, provoca escalofríos entre los inversores.

En comparación con docenas de otros países, la situación de Argentina no es tan mala: el comercio internacional presenta un superávit saludable y el gasto público se mantiene bajo un estricto control. En el ámbito así supuesto, los desafíos que enfrenta son menos alarmantes que los que están motivando temor en Francia y el Reino Unido. Sin embargo, a diferencia de Argentina, aquellos países no cargan con un historial financiero desastroso. Las desenfrenadas celebraciones “patrióticas” con las que tantos políticos festejaron el impago de la deuda en 2001 no han sido olvidadas ni perdonadas.

El clima económico internacional no favorece a Milei. Los inversores están inquietos y por lo tanto optan por destinar su capital a lugares a su entender seguros como Estados Unidos o Suiza. Los analistas denominan a este fenómeno “huida hacia la calidad”. Para perjuicio de Argentina, ya hay una en marcha que podría intensificarse en los próximos meses si suben los precios del petróleo y estallan más conflictos armados. A esto se suma la inquietud de que el auge de la inteligencia artificial, en el cual el Sr. Huang desempeña un papel estelar, resulte ser una burbuja descomunal, cuyo eventual estallido tendría un impacto sumamente negativo en los mercados mundiales.

En todos los países democráticos, los gobiernos que se enfrentan a elecciones difíciles son proclives a aumentar el gasto público y de tal modo intentar comprar los votos que necesitarían para mantenerse en el poder. Con razón o sin ella, Milei considera que actuar así resultaría contraproducente, dado que su atractivo, tanto a nivel nacional como internacional, se basa casi exclusivamente en su férrea adhesión a la disciplina fiscal. Para él, la flexibilidad simplemente no es una opción. Es más, parece estar plenamente convencido de que no existen alternativas viables a su proyecto y que cualquier atenuación, por mínima que fuera, acabaría con las posibilidades de que Argentina llegue a convertirse en una nación próspera.

La mayoría de los políticos y muchos economistas discrepan; sin embargo, hasta ahora, sus intentos por conciliar su deseo natural de hallar una salida menos exigente al atolladero en el que el país lleva meses sumido no han dado resultados satisfactorios. Por lo demás, el estrepitoso fracaso del antiguo orden ha llevado a la ciudadanía, en todos los ámbitos, a desconfiar de planes que impliquen un gasto elevado que dependería de fondos que, inevitablemente, tendrían que salir de alguna parte.

Si bien el notable éxito del sector energético impulsado por Vaca Muerta, y la rápida expansión de la minería están empezando a generar ingresos considerables para el país, su impacto en el resto de la economía sigue siendo limitado. Es probable que esto cambie con el tiempo; pero, hasta que eso ocurra, la profunda brecha entre la macroeconomía y la multitud de microeconomías de las que depende la mayoría de la población seguirá alimentando la frustración que tantos sienten.

Huelga decir que la marcada divergencia entre los sectores dinámicos que prosperan y aquellos que están quedando obsoletos no es un fenómeno exclusivo de la Argentina. Algo similar está ocurriendo en todas partes. En el mundo desarrollado, los sectores vinculados a la alta tecnología avanzan a una velocidad vertiginosa, dejando atrás a otros basados en la industria manufacturera tradicional; al perjudicar a empresas que durante décadas dieron empleo a un gran número de trabajadores, se está generando una situación que pone en peligro la democracia. Se prevé que, en la era de la inteligencia artificial que se acerca a pasos agigantados, serán cada vez más las personas que se vuelvan prescindibles. La conciencia de este hecho está impulsando el malestar que subyace a los disturbios que están convirtiendo importantes ciudades europeas en campos de batalla.

Durante su visita al país, el Papa León XIV afirmó que la economía debe estar al servicio de la persona, y no al revés. Se trata de un lema que, de una forma u otra, ha sido repetido durante muchos años por los críticos del orden económico de turno, pero que resulta especialmente pertinente para los tiempos que vivimos. Es que, tras un largo periodo en el que casi todo el mundo se benefició enormemente del progreso económico, la situación ha cambiado.

En un intento por resolver los problemas que surgían constantemente, los gobiernos de casi todas partes depositaron su confianza en la educación, solo para descubrir, algo tarde, que la mayoría de las personas no pueden adquirir las competencias especializadas que exige una economía de alta tecnología. Es más, los cambios se producen ahora con tanta frecuencia que, tanto en Estados Unidos como en Europa, incluso los graduados en informática no logran encontrar empleos de nivel inicial bien remunerados, ya que los programas de inteligencia artificial pueden realizar esas tareas con mucha mayor eficiencia y a un coste prácticamente nulo.

Aunque la economía comience finalmente a crecer a un ritmo dinámico y el consumo se reactive, el gobierno de Milei y sus sucesores deberán enfrentarse a los problemas que plantea el gran número de personas a las que les resultará extremadamente difícil adaptarse a circunstancias que cambian a un ritmo desconcertante. Entre ellas no solo están los trabajadores comunes, sino también empresarios acostumbrados a un entorno en el que una buena relación con un operador político influyente valía mucho más que un producto bien diseñado y d precio accesible. Si bien Milei no es, ni mucho menos, el único en señalar que el proteccionismo excesivo ha contribuido en gran medida al empobrecimiento del país, eso no significa que eliminar todas las barreras erigidas por los políticos ofrezca una solución inmediata a los problemas que ello conlleva.

Cuando Milei inició su mandato, se vio favorecido por la percepción generalizada de que no existía una alternativa real a la “motosierra” justiciera; la gente toleraba su retórica grandilocuente porque la tomaba por una señal de que estaba dispuesto a llegar casi a cualquier extremo para resolver los principales problemas del país. Esto ya no es así. Lo que en su momento se consideró una señal positiva, la firme determinación de hacer todo lo necesario para reparar el daño causado por una “casta” parasitaria, ahora hace que parezca una persona mentalmente desequilibrada. Como era de esperar, esto, sumado a encuestas que indican que gran parte de la población desaprueba su comportamiento soez, está repercutiendo en los mercados. Una firme determinación de seguir adelante con reformas difíciles, pero en general necesarias, es una cosa; hacer gala de una intolerancia maniática es algo muy distinto.

En las últimas semanas, Milei se ha visto perjudicado por los resultados electorales en Brasil y Estados Unidos, donde dos figuras políticas, Flávio Bolsonaro y Donald Trump, sufrieron derrotas contundentes atribuibles en parte a su propia arrogancia. A estas alturas, debería haber comprendido que, a la larga, lanzar constantemente insultos escatológicos contra sus adversarios -e incluso contra disidentes de su propio bando- hace que un político poderoso parezca débil e inseguro. Para alguien que alcanzó un alto cargo gracias, casi exclusivamente, a la aparente confianza en su propia capacidad para resolver problemas que otros consideraban irresolubles, proyectar tal imagen puede resultar políticamente fatal.

Recientemente, Milei parece haber llegado a la conclusión de que le convendría moderar su lenguaje. De no hacerlo, los mercados seguirán castigando a la Argentina, lo que reducirá sus probabilidades de ganar las próximas elecciones presidenciales en primera vuelta, evitándose así tener que enfrentarse en un balotaje a un candidato peronista que, según algunos, podría ser nada menos que Sergio Massa.