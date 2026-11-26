El 24 de noviembre de 2026, el organismo anticorrupción del Partido Comunista de China anunció una investigación contra Chen Jining, jefe político de Shanghái y miembro del Politburó, el segundo órgano de mando del país. El texto oficial omitió los motivos, como es costumbre. Sin embargo, el lugar y la fecha admiten una lectura, porque esa ciudad es el mayor centro chino de chips, los componentes que realizan los cálculos de la IA. Además, en ese mes quedaron expuestas ambas ficciones que el régimen se contaba sobre ellos.

Ahora bien, China está fuera del negocio de los chips para IA, que requiere escala, y jamás entrará en él. La construcción de un gran sistema de IA exige cientos de miles de procesadores de última generación, y Pekín carece de medios para fabricarlos en cantidad o para comprarlos. Washington le autoriza modelos anteriores, y el resto llega en lotes pequeños mediante el robo, la copia o el contrabando, los cuales sirven para la investigación y nunca para competir. Aun así, el gobierno del presidente chino Xi Jinping lo intenta. De ese esfuerzo nacieron dos cuentos que subieron por la cadena de mando hasta su despacho. Ambos se sostenían entre sí, porque uno prometía la independencia en pocos años y el otro cubría la espera.

Para empezar, la primera ficción afirmaba que la industria nacional avanzaba, y tenía una larga tradición local. En 2003, Chen Jin, decano de microelectrónica de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, presentó el Hanxin como un procesador diseñado en China, y obtuvo elogios y fondos del gobierno central. Tres años después, una investigación oficial concluyó que se trataba de un fraude, y la prensa indicó que eran piezas de la estadounidense Motorola con la marca borrada. Luego, en 2022, cayeron bajo sospecha de corrupción el ministro del área, Xiao Yaqing, y varios directivos del fondo estatal que financiaba a los fabricantes del sector. Asimismo, en 2025, Zhao Weiguo, expresidente del conglomerado Tsinghua Unigroup, recibió una pena de muerte en suspenso por ese delito.

Con todo, la versión actual es más difícil de descubrir, porque el producto existe y lo que se infla es la escala. Huawei diseña procesadores para IA que funcionan, y SMIC, el mayor fabricante chino, con sede en Shanghái, los elabora. Pero a comienzos de 2025 servían cerca de cuatro de cada 10 chips de Huawei que salían de esa planta. En los de Nvidia, la compañía estadounidense que domina el mercado y encarga su manufactura a la taiwanesa TSMC, la proporción era de seis a ocho. Ese desperdicio encarece cada pieza útil y reduce la cantidad real. Así, un funcionario visita la fábrica, observa los equipos en marcha y recibe estadísticas veraces, pero la conclusión que lleva a Pekín es falsa.

Por su parte, una comisión del Congreso estadounidense cuantificó esa distancia en un informe fechado el 18 de noviembre de 2026. Huawei entrega cientos de miles de unidades al año, pero esa cifra resulta engañosa. Según ese documento, la potencia de cálculo de los chips de diseño estadounidense supera entre 25 y 50 veces a la de los chinos. También SMIC depende de máquinas de la holandesa ASML, y un proyecto de ley de Washington busca la prohibición de su mantenimiento.

En cuanto al investigado Chen Jining, este conocía ese mundo, porque presidió la Universidad de Tsinghua, cuna de aquel conglomerado, antes de su carrera política. En Shanghái, desde 2022, se promovieron las inversiones en semiconductores e IA bajo su liderazgo. En enero de 2026, el distrito de Pudong anunció 50 proyectos tecnológicos por un total de unos 10.000 millones de dólares, y el dirigente recorrió firmas del rubro con la promesa de un apoyo pleno del Estado. Los observadores lo consideraban un candidato a la cúpula del régimen para la renovación de 2027.

En cambio, la segunda ficción sostenía que los procesadores de Nvidia llegarían por otra vía mientras la producción local maduraba. Megaspeed, una sociedad de Singapur surgida de un grupo de origen chino, compró esos componentes por más de 4.000 millones de dólares, con la tecnológica Alibaba como cliente y respaldo financiero. Su figura central era la empresaria Alice Huang. En 2023, ella y su marido, Kang Wei, reunieron a inversores en una mansión de Shanghái y aseguraron que Jensen Huang, CEO de Nvidia, garantizaría el suministro. La mujer mantuvo una relación extramatrimonial con el ejecutivo, con quien comparte el apellido, pero no el parentesco.

De hecho, una parte de esa mercadería terminó en la ciudad de Chen. Documentos chinos rastrearon 22 servidores con chips de Nvidia vetados para China hasta un centro de datos en Shanghái. Otros registros de crédito registran hasta 764 equipos de IA, por un total de 270 millones de dólares, a nombre de empresas vinculadas al marido y a la hermana de Alice Huang. Una filial de AVIC, el conglomerado estatal de aviación y defensa, financió un lote por 57 millones de dólares. Es decir, el contrabando operaba a plena vista de los archivos oficiales y con fondos públicos. Aun en su mejor momento, esa ruta era una fortuna para los intermediarios y una gota para una potencia. Ambas ficciones empleaban, en consecuencia, el mismo truco, que consiste en presentar una capacidad real y reducida como si fuera industrial.

A su vez, Jensen Huang sirvió a ambos relatos. Mientras su entorno lucraba con la incapacidad china de reemplazar a Nvidia, él repetía ante el gobierno de Donald Trump, el presidente estadounidense, que prohibir las ventas a China fortalecería a Huawei. De ese modo, el mayor experto mundial en la materia presentaba a esa firma como un rival capaz de captar el mercado.

Finalmente, ambas ficciones quedaron a la vista en dos semanas. El 12 de noviembre de 2026, Nvidia anunció la renuncia de Jensen Huang; seis días después, se publicó el informe del Congreso sobre Huawei, y el día 23 la empresa repuso al ejecutivo en el cargo tras la presión de Trump. El mandatario contó que conversó sobre el empresario con Xi, quien lo describió como un hombre brillante. No obstante, en esa misma fecha, el Departamento de Comercio incluyó a Megaspeed y a seis sociedades vinculadas en su lista negra, a las cuales otorga acceso a tecnología estadounidense sólo con un permiso especial. Por otra parte, los servicios de inteligencia comunicaron al Congreso que Alice Huang habría entregado información al Ministerio de Seguridad del Estado, el espionaje chino, y que su marido era una fuente de mayor peso. Cabe aclarar que esas conclusiones no prueban que el ministerio haya ordenado el romance. De cualquier manera, la ruta quedó revelada, y Washington ya exige una licencia para los chips avanzados que compañías chinas usan a distancia desde Singapur o Malasia.

Hasta el momento, ninguna fuente pública vincula a Chen con esa operación ni explica su caída. La purga puede deberse también a una pelea de facciones por la sucesión, pero la lección para los demás funcionarios es idéntica. Chen presidía la comisión de seguridad nacional de Shanghái, aunque los espías de la ciudad obedecen a Pekín. Su responsabilidad es política, porque bajo su gestión esa urbe prometió una industria que no escala y alojó una ruta de contrabando que quedó al descubierto.

Entre tanto, en la misma semana se conoció una pesquisa sobre Liu Min, exdirectora de grandes proyectos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En abril de 2026 había caído Ma Xingrui, otro miembro del Politburó, quien fue viceministro de Industria. Con Chen, son cuatro los caídos entre los 24 integrantes que ese órgano tenía en 2022.

En el fondo, el mecanismo que une estos episodios es el miedo. Quien admite un fracaso arriesga la carrera y la libertad, de modo que cada escalón mejora un poco el informe antes de elevarlo. El ingeniero muestra un experimento, su jefe lo llama avance, el director lo convierte en un plan de producción y el funcionario lo presenta como un éxito nacional. Nadie miente del todo, pero el resultado final es una falsedad.

China conoce ese proceso desde 1958, cuando los jefes provinciales inflaron las cifras de las cosechas para complacer a Mao Zedong, y el Estado requisó granos según rendimientos inexistentes. El mariscal Peng Dehuai, ministro de Defensa, describió la situación real en 1959 y fue destituido, y la hambruna dejó decenas de millones de muertos. Del mismo modo, Pekín decide su estrategia industrial, comercial y militar según una capacidad de cálculo que no posee. Cuando la realidad desmiente el relato, el líder castiga a quienes se lo entregaron, y los sobrevivientes aprenden que la franqueza cuesta más que la mentira.

Por lo tanto, Pekín no explicará la caída de Chen, y antes del congreso partidario de 2027 la purga alcanzará a más responsables de la cadena de chips en Shanghái y en los ministerios técnicos. Los reemplazos elevarán informes todavía mejores, y Xi sabrá menos que antes sobre el estado de su industria. China seguirá sin procesadores para competir en IA en 2030, y el próximo intermediario con una promesa de suministro encontrará en la capital a alguien dispuesto a creerle.

Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas. En Twitter/X @TenembaumMookie