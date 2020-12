Analia Maiorana: “Soy una estratega silenciosa”

En el horóscopo occidental es libra, en el chino rata, pero quienes la conocen dicen que es un tiburón. Un tiburón martillo con visión de 360 grados, gran olfato y un oído extraterrestre.

Noticias: ¿Por qué dicen que es un tiburón?

Analia Maiorana: Lo he oído muchas veces (ríe). Soy muy observadora y analizo antes de actuar. No tengo nada de naïf, aunque a veces aparente serlo. Soy la chica de Caballito de siempre, simple, pero con vivencias muy profundas. Tengo habilidades para sobrellevar la vorágine en que vivimos.

Noticias: Dígame una característica de su personalidad.

Maiorana: Tengo mucho sentido del humor y capacidad para desdramatizar. Tengo una personalidad histriónica, pero sobretodo soy muy leal.

Noticias: ¿Qué piensa del poder político?

Maiorana: Bien utilizado es apasionante. Yo no tengo ningún cargo político. Pero es un arma que yo desde mi lugar lo utilizo para ayudar.

Noticias: Su vida pasó por muchas facetas. ¿Cómo se produjeron esos cambios?

Maiorana: Para mí la vida que uno vive no es una sola. En una vida uno vive varias, tiene que ver con la evolución, maduración. Yo nunca elegí ser modelo, no era mi sueño. Fue una gran oportunidad laboral y también cultural. Viví en el exterior desde muy chica. La aproveché al máximo sabiendo que es una carrera muy corta. Luego en el mundo textil, con mi propia empresa recorrí toda la Argentina ejerciendo tres roles a la vez: diseñadora de trajes de baño, imagen y empresaria. Siempre tuve los pies sobre la tierra y fui una persona muy independiente.

Noticias: ¿Qué cree que cambiará esta pandemia en la gente?

Maiorana: No sé, es difícil pensar en un solo aspecto, pero lo que sí sé desde el primer día, es que esta pandemia expone al ser humano tal como es, con sus valores y miserias.

Noticias: ¿A qué se refiere?

Maiorana: No me gusta juzgar a nadie, pero lo que veo en las redes me hace un poco de ruido. No entiendo tanta necesidad de exhibición, de frivolidad… de mostrar una felicidad de ficción. No creo que cuando pase la pandemia la humanidad se vuelva más sensible ni comprensible. En esta pandemia descubrimos lo que es esencial en nuestra vida. El mundo estaba mal antes de la pandemia, mucha desigualdad, mucho egoísmo, la humanidad iba en retroceso moral y espiritual, y llegó el Covid y el planeta se plantó para que veamos la realidad. Creo que es una prueba de Dios, que Él lo permite para que nos replanteemos qué mundo queremos.

Noticias: ¿Habla con su marido, el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre las decisiones que él toma?

Maiorana: Soy una escucha activa. Con Diego (Santilli) estamos comunicados todo el tiempo, escucho y siempre le digo lo que pienso, no lo puedo evitar. Somos un equipo, él confía mucho en mi criterio.

Noticias: Estudia coaching, ¿pone en práctica con él lo que estudia?

Maiorana: A full, esa es mi mejor práctica y los resultados me hacen feliz. Y es una gran confirmación para mi de que estoy en el camino correcto. Soy una estratega silenciosa.

Noticias: ¿Qué la enamoró de Diego?

Maiorana: Cuando nos conocimos, yo estaba recién divorciada y él respetó mis tiempos. Eso me gustó, pero lo que me conquistó es lo buen padre que es, cómo se desenvuelve en ese rol. Cuando estamos solos nos divertimos mucho, disfrutamos de nuestros tiempos a solas.

Noticias: ¿Le gustaría que fuera candidato, por ejemplo: Rodríguez Larreta-Santilli 2023?

Maiorana: Me encantaría. Excelente dupla, porque el trabajo de ellos se ve a diario. Y juntos se potencian.

Noticias: ¿Le gustaría trabajar en política, ejercer algún cargo?

Maiorana: Ya soy política ad honorem (ríe). Lo ejerzo, pero en silencio.

Noticias: ¿Qué le produce sentimientos de injusticia?

Maiorana: El tema de los jubilados es la gran deuda de este país. Después de trabajar toda una vida y aportar, cuando les llega el momento de disfrutar, sufren los vaivenes políticos y económicos del gobierno de turno. Siempre son los últimos en la lista, y creo que es el momento de ponerlos primero. Otro tema es la industria de la moda, está muy postergada. Creo que hay que pensar en esos emprendedores, fabricantes, diseñadores. Tenemos un capital enorme de gente muy creativa, pero a veces la falta de oportunidades hace que se derrumben antes de empezar.

Noticias: Usted es mujer, esposa, madre, política, empresaria… ¿Dónde cree que tiene su mayor potencial?

Maiorana: Sin dudarlo, en ser madre. Tengo dos hijas que son mi mayor orgullo, y mis mejores representantes. Son estudiosas, maduras, centradas y mujeres de bien. Lola, la mayor, emprendió sola, sin ninguna ayuda y en plena pandemia, un proyecto muy personal. Diseña remeras. Y Malena, que este año termina quinto año, estuvo comprometida con acciones solidarias y por videollamadas, ayudando a niños en sus tareas escolares y guiándolos en las dificultades. Por supuesto, mi matrimonio es fundamental. Juntos logramos formar una gran familia, que para ambos es la prioridad. El rol de mamá y esposa es dar coherencia y es sin duda el hilo conductor de la familia, por lo menos en la mía. Si me dicen: armá un equipo, el mejor, sin dudarlo, nosotros siete. Un equipazo.

Noticias: Cuando hace un balance del 2020, ¿qué pensamientos aparecen?

Maiorana: ¡Ufff! Creo que soy una persona muy fuerte, pero muy sensible, y me di cuenta de que mis emociones están a flor de piel, se potenciaron. Trato de ser un abanico abierto a múltiples temas, me interesan muchas cosas y en este tiempo de quietud pude hacerlo.

Noticias: Entonces, ¿disfrutó de este tiempo?

Maiorana: La verdad que sí, descubrí que mis espacios personales los disfruto muchísimo. Poder estar descalza en contacto con el pasto, tomando mate los siete juntos, quedarnos charlando en la sobremesa o hacer un picnic. Me siento la mujer mas feliz del mundo.

Noticias: ¿Cómo ve al país?

Maiorana: Creo que es un país que esconde. Si fuera un país que se manejara con la verdad, ayudaríamos a construir una sociedad honesta. En el país se instaló lo inmediato, se perdió la perseverancia, el espíritu de sacrificio y, a futuro, los adolescentes sufrirán una gran frustración. Se perdió en gran parte de esta generación la idea de proyectar.

Noticias: ¿Qué espera o desea para el 2021?

Maiorana: Solo pensar en las fiestas ya me emociona, se me caen las lágrimas. Estoy hipersensible. Creo que refleja la ausencia de lo cotidiano, el contacto estrecho que nos faltó. Para el 2021 deseo que se acabe este virus, que haya una cura.

Noticias: ¿Dónde pone más energía?

Maiorana: En estar en eje, equilibrada, tratando de mantener la coherencia en todo momento. Me gusta armar un proyecto de cero y me lo cargo al hombro. Un ejemplo clarísimo fue la creación del perfume. Junto a la empresa Cannon trabaje como una más. Me interioricé sobre aromas que me gustaban, me involucré mucho en todo, el packaging, el frasco con el diseño art deco, la campaña. Era más fácil poner la cara y ya, pero yo soy así.

Noticias: ¿Por qué un perfume?

Maiorana: Me encantan los aromas y siempre pensando en la mujer, porque el aroma genera un estado de ánimo en la persona. Es un accesorio invisible pero con presencia.

por Claudia Pandolfo