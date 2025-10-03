Benjamín Vicuña: “Ser actor es el oficio infinito”

Desde que el público argentino lo descubrió allá por 2009 en “Don Juan y su bella dama”, Benjamín Vicuña se ha transformado en una presencia constante en nuestras pantallas. Formó parte de ciclos emblemáticos como “Argentina, tierra de amor y venganza”, “Farsantes”, “Entre caníbales” y “El primero de nosotros”. Estuvo al frente de series y miniseries como “Terapia alternativa”, “Envidiosa” y “La voz ausente”. En cine fue dirigido por realizadores de diversos estilos, desde Pablo Larrain y Ariel Winograd, hasta Daniela Goggi y Marcos Carnevale.

El estreno de “Papá x 2”, la cuarta película de Vicuña de 2025 luego de “Corazón delator”, “Mensaje en una botella” y “El silencio de Marcos Tremmer”, permite el reencuentro del actor con NOTICIAS para conversar y profundizar sobre la profesión soñada y la disciplina ejercida por alguien que lleva actuando un cuarto de siglo, siempre listo para el próximo proyecto. De una entereza encomiable, sobrevive a todo fiel a sus convicciones.

Noticias: Lo vimos en “Mensaje en una botella”, “Envidiosa”, “El encargado” y ahora en “Papá x2”. Pensaba un poco en las carreras de Gustavo Bermúdez o Alberto Martín, ¿está pasando de galán a comediante?

Benjamín Vicuña: Me encanta la comedia, la disfruto muchísimo, más que una transición creo que puedo ir explorando y experimentando diferentes géneros, pero no significa un cambio de residencia (se ríe).

Noticias: Hace poco surgió una controversia por los dichos de Francella donde reivindicaba al cine popular a la vez que denostaba esas películas, que según él, son para cuatro personas y le dan la espalda al público. ¿Siente que existe semejante dicotomía?

Vicuña: Yo creo que esa discusión es como querer hablar de los tipos de familia que existen, porque hay muchos y todos son válidos. Hay tantos tipos de cine como autores y se completan con la mirada de los espectadores. Una buena industria debe sostener y agrupar a todo tipo de género, en ese sentido hay películas de autor, independientes, de terror, thrillers, cine comercial, biopics, documentales, todo tiene su valor. Me parece que es un error entrar en esa grieta porque es algo que se está armando quizás hasta con fines políticos. No me voy a meter a opinar de eso porque creo que se le hace daño a la experiencia del público frente a la obra, algo que debería ser de una entrega absoluta y sin llegar cargado de prejuicios .

Noticias: Este país le ha dado mucho, usted ha hecho su parte también, pero cuando ve a Pedro Pascal en “Gladiador” o en “Los 4 fantásticos” no piensa un poco: “¿Uy, tendría que haberme desviado hacia Hollywood?

Vicuña: (Se ríe) No, porque lo que te desvía es tu propia vida y sus circunstancias. Conozco a la familia de Pedro, ellos se fueron de Chile con sus hijos muy chiquitos porque tuvieron que exiliarse. Después la vida lo fue llevando por otra realidad, en su momento estudió teatro y luego tuvo que lucharla, contó en entrevistas cómo trabajó de mesero, entre otras cosas, cuando no tenía un peso. Con el tiempo empezó una carrera maravillosa donde se ven los trazos de esa lucha, creo que su punto de inflexión fue “Narcos”, ahí estaba muy bien y lo vimos todos, después de eso no paró. Mi vida y mis circunstancias fueron en Argentina, con mis hijos, esa es mi realidad y estoy feliz de estar acá, es un país que amo, me ha dado una oportunidad gigantesca.

Noticias: Hablando del tema, usted tiene hijos de distintas edades, ¿le resulta fácil trabajar con niños y adolescentes como ocurre en esta película ?

Vicuña: Mirá, uno tiene que aprender de ellos porque la verdad es que son fascinantes, en “Papá x 2” los planos más lindos los tienen los niños con esa mirada ingenua, única, verdadera. Pero es cierto que el laburo con los chicos es difícil, tienen horarios acotados y toda una complejidad en la logística. Ahora, cuando están ahí esos momentitos son un verdadero tesoro, vale oro cuando uno encuentra esas miradas y esos diálogos en el set. Es la particularidad que tiene el cine, ¿no? Hacer creer que algunas cosas son muy sencillas, pero detrás de eso hay un gran trabajo .

Noticias: Usted ha trabajado con varias de nuestras mejores actrices, Griselda Siciliani, Julieta Díaz, Carla Peterson. A Celeste Cid se la ve una mujer encantadora, ¿es la primera vez que trabajan juntos ?

Vicuña: ¡Sí, primera vez! Celeste me parece una actriz contundente, es una mujer a la que más allá de lo actoral respeto mucho como artista. Ella escribe e imprime en sus personajes una humanidad notable, en este caso transmite una ternura impresionante. Es un personaje al que no era fácil darle la veracidad que requería porque debía ser honesto y por otro lado tener elementos egoístas para hacer lo que quería. Ella con argumentos, carisma y trabajo supo defenderlo y hacerlo crecer, me gustó mucho trabajar con Celeste.

Noticias: Hace poco hablé con Alfredo Casero y me dijo que no la pasó nada bien en “Farsantes”, ¿cómo recuerda usted esa experiencia?

Vicuña: Lo que pasa es que no soy muy objetivo porque fue uno de mis primeros trabajos después de lo que pasó con mi hija Blanca, así que voy a recordarlo siempre. Yo estaba muy vulnerable, conectado con la historia que estaba contando y creo que también mis compañeros, tanto Julio Chávez como Griselda y todo el resto, me cuidaron y me protegieron muchísimo. Siempre elijo quedarme con las cosas buenas, ganamos un Martín Fierro de Oro, Julio ganó el suyo, yo también estuve nominado en la terna, fue un éxito. Logramos instalar un tema tan delicado como hablar naturalmente de amor y de género en televisión abierta. Hacer vibrar a un país completo con el primer beso que nos dimos con Julio fue increíble. Cuando pasa eso uno siente que está haciendo las cosas bien, que se puede sacudir conciencias con la ficción, ayudar a matar prejuicios. Yo me quedo con eso, el resto del folclore que lo toquen otros.

Noticias: ¿Va a estar con Esteban Lamothe en la versión teatral de “Secreto en la montaña” dirigida por Javier Daulte?

Vicuña: Sí, es un proyecto hermoso, estamos buscando cómo aterrizarlo en la agenda de todos los que estamos ahí, pensando para 2026. Yo haría el personaje que interpretó Heath Ledger en la película, es una belleza. Eso me tiene feliz y también volver al teatro, que es algo que me encanta.

Noticias: El año pasado sorprendió en otro rol, el de conductor de los Martín Fierro del Cine...

Vicuña: Sí, es difícil, ¡eh! Fue complicado en ese momento porque había una efervescencia política muy fuerte y estar ahí tratando de acompañar los tiempos de cada compañero y compañera que hacían sus descargos era complejo, yo siempre había estado del otro lado y esa vez me tocó oficiar de dueño de casa, se dio una situación un poquito incómoda.

Noticias: Igual usted es dueño de casa desde sus inicios con “Don Juan y su bella dama”...

Vicuña: Lo primero primerito que hice acá fue un piloto de “Lalola”, con Nancy Dupláa que no llegó a ver la luz, nadie se enteró. Las dos personas que me dieron la oportunidad de trabajar en Argentina fueron Sebastián Ortega y Claudio Villarruel. En “Don Juan y su bella dama” me topé con Joaquín Furriel, a quien le tengo mucho cariño, ¡nos conocemos hace tanto que parecen 20000 años! Después hicimos juntos “Entre caníbales”, me encantaría trabajar más con él, es un súper buen actor.

Noticias: Él es bastante futbolero, el año próximo se viene otro Mundial. Sus hijos son argentinos. ¿Lo gastan mucho por el triste momento futbolístico chileno?

Vicuña: ¡Demasiado! Te diría que ya rankea como bullying (Se ríe). Con los Mundiales te das cuenta de que te estás poniendo viejo porque los años entre uno y otro pasan cada vez más rápido.

Noticias: ¿Qué es lo mejor de ser actor?

Vicuña: Sin dudas es ese cariño, ese reconocimiento, ese abrazo que te da la gente. A veces simbólico, virtual y otras real. También ese encuentro con el público en el teatro, poder compartir de alguna manera tu vida, tus dolores, tus alegrías. Pertenecer a una tribu, eso es lo mejor de ser actor. También es un oficio que te permite revisitar superficialmente todos los demás, ¡yo he podido ser arquitecto, forense, detective y hasta sicario ! (se ríe). Ser actor es el oficio infinito.