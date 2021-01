Dominique Metzger: "Si una nueva ley de medios va a ser para castigar no sirve"

Desde junio del año pasado conduce el ciclo televisivo “Nuestra tarde”, de lunes a viernes, entre las 14 y 17 hs, por la señal de noticias TN y se puso al hombro Telenoche en el verano. Además de ese segmento, que resultó un éxito de audiencia, lleva las riendas de “Mañana será otro día”, por radio Continental, diariamente de 20 a 24 h. Sin embargo, Dominique Metzger no acusa ningún cansancio. Luce radiante, bella, cálida, distendida y, con absoluta bonhomía, se predispone para la charla.

A los 40 años, vive sola en Devoto. Aunque se recibió de chef y comparte recetas en su cuenta de Instagram @gour_metz sigue el camino que desarrollaron sus padres en los medios. Su mamá, María Cristina González, fue gerenta de contrataciones de Canal 9 y Canal 11. Su papá, Eduardo Metzger, es un histórico productor de televisión y artífice del legendario “Desayuno”, el primer noticiero matutino.

NOTICIAS: Estudió para ser chef y comparte recetas en Instagram. ¿Es un hobby o una segunda carrera profesional?

Dominique Metzger: Siempre disfruté cocinar para los míos. Mi bisabuela paterna, francesa de origen, tenía un hotel y restaurante en Colón, Entre Ríos. Quise retomar esa pasión familiar. Soy cocinera profesional. Prefiero decirlo así, más que chef; porque ese título te lo tenés que ganar haciendo. Pero mientras estudiaba gastronomía hice pasantías y ahí me di cuenta que toda la fantasía que tenía sobre lo culinario, no me entusiasmaba tanto. Después de recibirme lo dejé de lado por bastante tiempo, hasta hace unos años, que me empecé a reenamorar de todo lo que significa cocinar para otro. No tanto para mí, sino para agasajar, ser anfitriona. Entonces volví a hacerlo para mi familia y amigos. Después decidí compartirlo en una cuenta de Instagram @gour_metz.

NOTICIAS: ¿Qué más hizo durante la cuarentena?

Metzger: Me gusta mucho quedarme en casa. Disfruto y me siento muy confortable en los lugares que me establezco. Sea el canal, la radio y, sobre todo, mi casa. Tengo un sentido de hogar donde voy. Cociné, retomé la lectura que, a veces, por el “acelere” no tenés tiempo. En realidad, el “acelere”, cuestiones de personalidad o los momentos de la vida, te hacen estar en un lugar pensando en que querés ir a otro, y que tenés cosas que hacer. No disfrutas donde estás. La pandemia me vino muy bien para aprender a estar bien en donde estoy, sea mi casa o el trabajo.

NOTICIAS: ¿Se puede desconectar de la realidad de las noticias?

Metzger: Uno, consciente o inconscientemente, está conectado todo el tiempo con la información. Desde chica, pasaba algo en la esquina e iba a ver. Hoy sucede algo y aunque sea mi día de descanso, la curiosidad se mantiene. Creo que el periodista tiene como factor común, ser curioso. Constantemente está la necesidad de ver qué ocurre alrededor. Ya lo tengo naturalizado e incorporado. Por ahí, en mí caso, desconectarme es dejar un rato más tirado el celular, y conectarme con mis amigos, afectos y familia.

NOTICIAS: ¿Cómo lidia con la popularidad?

Metzger: No creo ser popular. Siento que hago lo que me gusta y si alguna gente me escribe para decirme que también le gusta, me fascina. No me resulta tedioso ni mucho menos, es halagador. Que alguien te pare en la calle y pida sacarse una foto no me puede molestar. Al contrario, lo agradezco un montón.

NOTICIAS: ¿La condiciona estar en TN que un sector de la sociedad vincula con la oposición al oficialismo gubernamental?

Metzger: Desde mi lugar de periodista y comunicadora, no estoy en un medio como para ser el estandarte o la abanderada de una u otra voz política. Nunca me limitó ni me lo marcaron. Eso es una libertad absoluta porque respalda mi trabajo.

NOTICIAS: ¿Desde cuándo trabaja en la señal?

Metzger: Entré a TN en 2008 y pasé por todos lados sin vivir jamás una situación así. Hice los palotes y los recorridos que había que hacer para crecer en la carrera, y nunca nadie me hizo ninguna referencia con decir esto o lo otro. Siento que puedo preguntarle a cualquier político lo que sea porque no estoy asociada a ningún partido. ¿Sabés lo bueno que es eso? Más allá de que te critiquen y un día te digan que pareces macrista y, al siguiente, kirchnerista. Eso demuestra la libertad que tengo en mi pensamiento; que otro pueda pensar que tengo una mirada política u otra. Soy crítica de quien gobierna y de la política en la Argentina. Mi rol de periodista es ese, preguntar. Acá se trastocaron los valores de creer que uno tiene que tener cierto sesgo político y mantenerlo firmemente como sea. Obvio que hay pensamientos políticos, porque vivimos en esta sociedad y somos parte de ella. Pero nunca se pueden poner delante de lo que es la información. Para mí, eso es sagrado.

NOTICIAS: ¿Qué opina sobre la creación del NODIO (Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales)?

Metzger: Creo que es ponerle burocracia a la labor periodística. Cada uno sabe lo que hace y el tamiz por el que tiene que pasar. Me parece que no aporta a la calidad y a la excelencia periodística. No va a ser de mayor calidad ni de mayor excelencia que el trabajo periodístico pase por un NODIO.

NOTICIAS: ¿Y lo que se comenta sobre una nueva Ley de Medios?

Metzger: No contribuimos si volvemos a cosas que ya pasaron y fueron duras al generar mucha incertidumbre. En el medio, estamos los que trabajamos, que somos un montón y no representamos ni somos accionistas de las empresas. Somos trabajadores y eso nos angustia. La hemos pasado mal por no saber si te quedás con tu trabajo, o no. Con esto me solidarizo con aquellas empresas periodísticas que en estos años han cerrado. Me parece que cuando se promulga una ley tiene que ser algo superador a lo que hay; mejor a lo que ya está presente. Si es para castigar y minimizar al oponente, no sirve de nada.

NOTICIAS: ¿Qué aconsejaría a la gente joven que sueña con estar en los medios?

Metzger: Perseverancia, sin lugar a duda. Ir a los lugares y presentarse. En tiempos de virtualidad, donde todo pasa por un mensajito de WhatsApp, tomar el riesgo, y quizás la insolencia, de ir a los lugares físicos y hablar. Que los directivos te vean la cara y contar que sos una persona que estudia o estudió, que tiene su título y ganas de hacer y crecer. A veces desde la comodidad de un mail o mensaje de Instagram, no sirve. Si querés algo, salí a buscarlo.

NOTICIAS: Cuando uno busca trabajo en un canal ¿hay prejuicios sobre la edad o la apariencia física?

Metzger: ¡No! (enfática). Mido 1,75 mts, soy de contextura grandota y nunca me limitó. Y no es porque tenga una personalidad segura. Ni loca, soy re insegura. Muchas veces no me gusta la imagen que me devuelve el espejo, pero nunca creí que un trabajo iba a depender de mi apariencia física. Siempre será de mis capacidades para hacerlo, punto. Seas hombre, mujer, trans, heterosexual, homosexual, gordito, flaquito, bajito o mega alto. No importa. Eso nunca te puede definir como profesional.

NOTICIAS: En estos tiempos de pandemia, ¿cuál es la noticia que más le costó dar?

Metzger: La del padre de Solange (Musse), que no pudo ir a ver a su hija, enferma de cáncer, hasta Córdoba y ella se murió. Lo pienso ahora… (se le humedecen los ojos) y me vuelve a generar la misma emoción que en su momento. Porque no terminas de entender cómo puede haber una crueldad tan grande. La falta de sentido común de las autoridades para no pensar que había un padre desesperado por recorrer montones de kilómetros y dar ese último abrazo. Son cosas que no entiendo, me duelen y hacen mal. Me cuesta decirlas al aire porque inmediatamente pensás que te puede pasar a vos.

NOTICIAS: ¿Y de las más lindas?

Metzger: Cuando reabrían negocios de gente que habías conocido en los momentos más duros de la cuarentena. Ver esas caras, la alegría, la dignidad del trabajo. En estos tiempos revaloricé eso. Siempre fui muy agradecida al trabajo. La dignidad del trabajo es mucho más que ganarte un sueldo.

NOTICIAS: ¿Es una enseñanza de sus padres?

Metzger: Sí. Siempre predicaron con el ejemplo y con las acciones. Nos inculcaron la importancia del trabajo. Verlos llegar a casa, tarde, cansados, y con una sonrisa. De chica vi que disfrutaban lo que hacían. Nunca me transmitieron otra cosa. Podían estar agotados, hasta con malos momentos económicos, pero la dignidad y la felicidad de estar trabajando son buenísimas. Nos encantaría que todo sea fácil, que tengas la virtud de que naturalmente te salga todo como si nada. Pero no soy de esas; soy de las del trabajo y el esfuerzo.

NOTICIAS: ¿Cuál es su aspiración profesional?

Metzger: Me gustaría probar en la televisión abierta con algo propio. Un magazine que mezcle lo periodístico con lo social, lo humano, y lo divertido.

NOTICIAS: ¿Está enamorada?

Metzger: No. Me encantaría y en pareja, pero, a veces, las situaciones no se dan.

NOTICIAS: ¿Será difícil seguirle el ritmo?

Metzger: ¡Soy genial para convivir! ¡No te rompo las pelotas! (ríe).

NOTICIAS: En la pantalla siempre está resplandeciente y de buen humor, ¿cómo hace?

Metzger: La verdad muchas veces te sentís mal, te duele la cabeza o la panza por algún malestar. Al canal vine en muletas y, antes de la pandemia, hasta con neumonía. Pero hay algo adentro que hace que, cuando arranca el programa, se te pasa todo. Es mágico.