Una camiseta de Deportivo Morón y un gorro coya fueron los regalos que Milo J le llevó a Jimmy Fallon en su debut en The Tonight Show. El encuentro se dio en el camarín del músico, después de su actuación en el estudio 6B del Rockefeller Center, en Nueva York. En la imagen que compartió el cantante y que después circuló en redes, el conductor aparece sonriente, con el gorro puesto y la camiseta desplegada entre las manos.

En la casaca blanca con la banda roja se lee el nombre artístico de quien se la regaló. Camilo Joaquín Villarruel, oriundo de Morón, es hincha del Gallo y patrocina al club desde octubre de 2024. Su nombre figura en el frente de la camiseta que usa el primer equipo. La foto de Fallon con esos colores circuló mientras el club se prepara para enfrentar a Colón de Santa Fe en los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso de la Primera Nacional.

El cantante ya había llevado la camiseta del Gallo a otro estudio de televisión. En 2025, durante su visita a España, le regaló una al conductor David Broncano en La Revuelta. El gorro acompañó el guiño futbolero y remitió a la impronta folclórica de su último disco.

El debut en la televisión estadounidense

Milo J fue el invitado musical del programa de NBC. En la presentación, Fallon repasó los cuatro Latin Grammy que el argentino había ganado la semana anterior y las dos nominaciones a los Grammy que acababa de recibir. El músico, de 20 años, cantó “Niño” acompañado por Jazmín Kendikian en el teclado, con un árbol y pastizales como parte de la escenografía. La actuación terminó con una ovación del público.

La escenografía evocaba el paisaje de Santiago del Estero, donde el músico encontró parte de la inspiración para el disco. En su paso por el ciclo Tiny Desk, en Washington, ya había llevado objetos de su casa para ambientar la presentación, entre ellos discos de Jorge Cafrune, Horacio Guarany y Mercedes Sosa.

“Niño” forma parte de La vida era más corta, el disco con el que el artista incorporó el folclore argentino a su repertorio. La canción ganó el Latin Grammy a Grabación del Año, y el disco, el de Mejor Álbum Folclórico. Los otros dos premios de esa noche fueron por “Gil”, su colaboración con Trueno, en interpretación urbana, y por el diseño de empaque del álbum.

Milo J también competirá en los Grammy 2027. “Niño” está nominada a Mejor Canción Latina y La vida era más corta, a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo. La agenda en Estados Unidos seguirá en 2027 con una gira en marzo y una presentación en el festival Coachella en abril.