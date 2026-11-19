Una postal familiar imaginada con inteligencia artificial. Eso compartió la novia de Facundo Moyano en sus historias de Instagram: una imagen en la que aparecen juntos, abrazados a un niño rubio. “Se imaginan?”, escribió debajo, con un emoji de ojos llorosos y un corazón blanco. La escena propone una versión de los dos como padres.

En la postal, el exdiputado luce una remera negra y una gorra; ella, un top del mismo color y jeans. El chico sonríe y la abraza por la cintura, mientras Moyano rodea al grupo con un brazo. El fondo es un baño revestido de mármol. La estética cotidiana hace que la composición parezca una foto familiar, aunque se trata de una recreación digital.

La publicación no constituye un anuncio de embarazo. Sí llega después de las versiones que circularon a fines de octubre, tras el regreso de la pareja de España. Consultado entonces, el dirigente evitó confirmar la noticia y dejó cualquier eventual comunicación en manos de Candela. La nueva historia tampoco aporta una confirmación.

Según relató Arizaga ante la Justicia, se conocieron por Instagram en 2024 y comenzaron la relación en enero de 2026. Al declarar, explicó que no convivían.

El vínculo atravesó varios cambios importantes en pocos meses. En septiembre, Arizaga había dicho en El diario de Mariana que ya no estaba de novia y que Moyano la había bloqueado en las redes. Después volvieron a mostrarse juntos en España, donde, según contaron públicamente, se comprometieron.

El 26 de octubre, la Justicia porteña levantó la restricción de acercamiento que pesaba sobre el hijo de Hugo Moyano. La medida se había dictado tras el episodio del 4 de agosto en Belgrano, que derivó en una investigación por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Candela había pedido que se retirara la prohibición y negó haber sufrido violencia de género. El cese de la perimetral no implicó el cierre de la causa.

Ya en noviembre, compartieron un fin de semana en Mar del Plata. Arizaga publicó un video en el que aparecían recostados, junto a una mascota, y escribió: “Así sí son dulces sueños”. Ese registro sumó otra muestra pública de la reconciliación, después de los cruces y las intervenciones judiciales.

Ahora la joven influencer eligió imaginar una familia mediante IA y compartir el resultado con sus seguidores. Entre las fotos de viajes y las escenas de pareja, agregó una postal de un futuro posible. Por el momento, la única novedad concreta es esa imagen: la pregunta quedó abierta.