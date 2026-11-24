Tiene un look informal pero muy cuidado, jeans, remera, zapatillas, la barba impecable, los dientes blancos y lleva un vaso térmico con sorbete en la mano. Es alto, guapo y agradable. A poco de acomodarse en el sofá, le traen a Luigi, su pequeño perro, que se queda lo más tranquilo a su lado durante toda la charla.

“Nunca tuve un plan B. Mi plan favorito era ir al trabajo de mi papá, hablar con la gente, estar en el estudio, ver las cámaras, ir al control, preguntarle al director. Siempre me apasionó y me llamó mucho la atención”, cuenta Luis Cella, productor de televisión, dueño y creador del streaming Olga, junto con su hermana Bernarda. Su padre fue Luis Cella, fallecido en 2013, reconocido productor de televisión y productor general del programa de Susana Giménez durante años.

“Mi primer trabajo fue con mi papá en ‘Fútbol para Todos’, me encantó y supe que me iba a dedicar a esto. Pasé por varios lugares hasta que entré en Telefé como asistente y llegué a productor periodístico”, recuerda. Cursó periodismo, producción de televisión y gestión de medios, pero no terminó ninguna carrera. En 2021 lo intentó de nuevo en Nueva York y completó estudios de producción de cine, televisión y redes sociales.

“Mientras estaba en Nueva York, me llamó mi hermana, que también trabajaba en Telefé, y me dijo: ‘Todas mis amigas están viendo esto. ¿Qué hacemos nosotros en la tele?’. Se refería a ‘Últimos cartuchos’, el programa de streaming que hacía Migue Granados. Pasó más de un año hasta que pudimos abrir nuestra propia productora. Fue una buena decisión, nos costó y nos asustó mucho, pero no paramos. Finalmente, lanzamos Olga en junio del ’23”, cuenta.

Va dos veces por semana a terapia, tiene dos coach, corre todas las mañanas y entrena en el gimnasio a la noche. Está de novio con la modelo Micaela Vivian y tiene una conexión total con su papá: “Creo en su energía y le pido consejos. Tengo la certeza de que nos está cuidando”.

Noticias: ¿Por qué le apasiona tanto su trabajo?

Luis Cella: Que te apasione tanto el trabajo es peligroso, porque a veces dejás de lado tus cosas personales. Con mi hermana siempre decimos que nosotros vivimos de vacaciones todo el año. Yo elijo venir a trabajar, es algo que quiero. Eso hace que por ahí esté más horas, que descuide planes con amigos o con mi novia, que haga menos ejercicio. Pero me apasiona producir, hacer, imaginarme algo, soñarlo, crearlo y poder llevarlo a cabo. Es mágico, es lo que logramos con Olga. Con Olga nos armamos nuestro Disney, en el que podemos pensar algo, crearlo y hacerlo. Crear es lo que más me gusta y me encanta también el hecho de sentir que hacemos felices a las personas. Que con tu idea, con tu programa, tu obra de teatro o tu serie la gente se distraiga un ratito. Me genera mucha felicidad imaginarme que el ratito del día que la pasan bien es viendo algo que hacemos nosotros. Por otro lado, es un laburo muy inestable, muchos quieren trabajar de esto y pocos tienen la posibilidad, me da mucho placer poder darle trabajo a gente de mi propia profesión. Y, encima, teniendo la suerte de que nos vaya bien.

Noticias: En tres años Olga se expandió y es mucho más que el streaming. ¿Qué es hoy?

Cella: Es una marca de entretenimiento, un sello. Hoy tenemos el canal de streaming, donde transmitimos en vivo y, además, generamos contenido on demand, que la gente puede consumir cuando quiera. Somos una productora que hace teatro, que hizo una serie y que produce shows en vivo para otros. En diciembre hacemos nuestro primer festival con generadores de contenidos, streamers, youtubers, el festival Generación, que hacemos con La Nación. Hoy Olga es todo eso. Cuando abrimos en 2023 ya sabíamos qué queríamos. Queríamos producir series, producir teatro, tener nuestro propio festival. Fue un plan que armamos con mi hermana y siempre tuvimos muy claro hacia dónde ir.

Noticias: ¿Cómo están posicionados en audiencia?

Cella: Es muy relativa la audiencia en YouTube porque hay muchos canales. Ser el uno, ser el dos es un tema hasta de ego. La verdad es que nos va muy bien. Tuvimos momentos del año en que fuimos el canal de streaming más visto, tuvimos un momento en que fuimos el segundo. No es algo que nos haga la diferencia. Cuando pensamos Olga no lo hicimos buscando un número, lo hicimos buscando un tipo de contenido, una comunidad específica, una forma de contar, de hablar, una estética. De hecho, nuestros referentes siempre fueron y son Pergolini y Sebastián Ortega. Cuando hacemos un contenido tratamos de que tenga el buen gusto de lo que hacen ellos. Hablar de música, de cultura, hacer eventos gratuitos. Nuestro fin es que tenga ese sello. Después, tenemos la suerte de que todo lo que hacemos tiene mucha audiencia.

Noticias: ¿Por qué cree que les va tan bien?

Cella: Porque hacemos un contenido de calidad, porque cuidamos mucho lo que se ve, porque hablamos un idioma específico, porque nos importa mucho la música y la cultura, porque rompimos con barreras que decían que a la gente de veintipico o treinta no le importa la actualidad y nosotros probamos que sí le importa. Los “days” y todos los eventos populares que hicimos a beneficio también nos trajeron público nuevo y tenemos muy buenos conductores, productores, directores. Queremos que los productos los consuma mucha gente. No nos gusta hacer cosas de súper calidad, pero para pocos. Nuestros referentes son Mario y Sebastián porque siempre hicieron productos de muy buen gusto, con muy buen criterio artístico y de mucha calidad y, al mismo tiempo, lograron que mucha gente se identifique con ellos.

Noticias: ¿Cómo es la sociedad con su hermana? ¿Cómo es trabajar juntos?

Cella: No hay nada más lindo que trabajar de lo que te gusta, que te vaya bien y, encima, con una de las personas que más querés en el mundo y en la que más confiás. Ella es brillante laboralmente.

Noticias: ¿Qué es lo mejor que tiene?

Cella: Tiene muchas cosas buenas. Creo que lo mejor es lo valiente y lo intuitiva que es.

Noticias: ¿Cómo se dividen los roles?

Cella: Decidimos la mayoría de las cosas entre los dos. Yo le presto más atención a lo comercial y a los números y después se lo bajo. Y ella está más en lo humano. Pero, en general, tratamos de ordenarnos y de decidir las cosas entre los dos.

Noticias: ¿Siguen teniendo un coach empresarial?

Cella: Ahora tenemos dos. Un coach para decisiones que tenemos que tomar y otro que trabaja con nosotros y también con cuarenta personas del equipo en cuestiones de cultura, valores, cómo encaramos la vida.

Noticias: ¿Cómo mide el éxito?

Cella: Medio romántico lo que voy a decir. Yo mido mi éxito personal en estar contento con lo que hago y en poder vivir de lo que me gusta. Levantarme contento ya es un éxito para mí. En lo laboral el éxito es cuando tenemos relevancia. No pasa por el número que te muestra una planilla. El éxito es cuando generás temas de conversación, es estar presente en el día a día de las personas, independientemente del número, que obviamente es importante para las marcas y es lo que tenés que mostrar. Pero cuando tengo que hacer mi análisis de si fuimos exitosos o no con un proyecto, siempre me baso en qué tan relevantes fuimos.

Noticias: ¿Cómo viene el 2027?

Cella: Se suman entre cuatro y cinco programas en vivo con conductores que van a dar mucho que hablar. También cuatro formatos nuevos on demand. Vamos a hacer dos obras de teatro y estamos en negociaciones para que la pata productora audiovisual sea cada vez más grande. Además, “Hairspray”, la obra que produjimos con Club Media, que protagoniza Damián Betular y dirige Fer Dente, hace temporada en Mar del Plata y regresa a Buenos Aires.

Noticias: ¿Tienen proyectos en el exterior?

Cella: Sí, nos costó más de lo que pensábamos abrir en otros países. Pero estamos cerca y creo que el año que viene vamos a tener el primer Olga en otro país con contenido local.

Noticias: ¿Cuánto le importa el dinero?

Cella: El dinero sirve para temas de salud, para invitar a mis amigos a comer, para irme de viaje. Cuando más siento el privilegio de tenerlo es cuando hago planes con mis amigos. Para lo único que importa es para vivir experiencias, si es con gente querida mucho mejor.

Noticias: ¿Si se le concediera un deseo importante, qué pediría?

Cella: Que mi perro viva para siempre. Hace quince años que estamos juntos, me lo compré con mi primer sueldo, y ya está grande. Me lo traigo todos los días, trabaja conmigo.

Noticia: ¿Cómo hace para no creérsela?

Cella: Nunca siento que me va bárbaro. Siempre quiero más. Tuve la suerte de tener un papá muy exigente y exitoso y de estar con gente muy exitosa. Eso me baja a la realidad. No sé si soy tan exitoso, si me la puedo creer, no le gané a nadie todavía. Mi vara de éxito está muy alta. Gente como Susana, Ricardo (Darín) son los que menos ego tienen, los más inteligentes. Yo sería un boludo si me la creo. Después de la gente tan exitosa, tan humilde, tan respetuosa y tan con los pies en la tierra que conocí, no se me cruza creérmela.