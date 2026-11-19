La invitación era para sentarse como entrevistada, pero terminó en una crítica pública. Yanina Latorre contó que Tomás Rebord la convocó a su programa y que prefirió rechazar la propuesta con una explicación ligada a sus compromisos. Después reveló, sin la misma diplomacia, lo que había evitado decirle al conductor.

“Rebord me invitó al programa”, contó. Dijo que había alegado estar muy ocupada y agregó: “No me dio como para decirle que es una v... su programa”. El recorte circuló en X y la propia periodista lo compartió con una carcajada escrita: “Jajajajajajajajajjaja”. Así, volvió a difundir su descalificación.

En otro tramo del relato, explicó que había mencionado viajes para justificar su ausencia. La diferencia entre la respuesta privada y el comentario público fue el centro de la anécdota: ante la invitación optó por una salida amable; al contarla, dejó expuesto su rechazo al contenido del ciclo.

El destinatario de la crítica acaba de desembarcar en la televisión abierta. "Dominbord" fue anunciado para el domingo 15 de noviembre, a las 22, por América, con Manu Jove y Juan Ruffo como parte del equipo. La propuesta combina política, actualidad, información general y humor, con tribuna en el estudio e invitados.

Su anuncio televisivo había sido parte del show Rebord Vuelve, en el Movistar Arena.

La llegada de Rebord a esa pantalla sumó una particularidad al comentario de Latorre: ambos integran la programación de la misma señal. Ella conduce Sálvese quien pueda, el ciclo de espectáculos conocido como SQP, mientras él ocupa un espacio semanal los domingos por la noche.

Para el streamer, el proyecto supone trasladar a la televisión parte de un lenguaje que desarrolló en plataformas digitales. El formato incluye monólogos y segmentos de análisis, además de entrevistas. También se anunció una transmisión simultánea por su canal de YouTube, para sostener el vínculo con su audiencia de internet.

Latorre, por su parte, atraviesa semanas de versiones sobre su futuro laboral después de la venta de Mandarina Contenidos, la productora de SQP, al Grupo Octubre. La conductora reconoció que recibió propuestas y que analiza dónde continuará su carrera. En paralelo, mantiene su espacio radial en El Observador.

En ese escenario, la invitación de Rebord pudo haber reunido a dos figuras del canal en una misma mesa. La respuesta que trascendió fue otra: una negativa por agenda y una opinión que, aunque no le transmitió de frente, terminó difundiendo desde su propia cuenta.