Soledad Villamil: “Busco buscar sin esperar encontrar”

Esa tarde parecía que el cielo se caía. Venía lloviendo desde la madrugada con una intensidad agotadora para cualquier paraguas. Pero Soledad Villamil llegó justo en el horario acordado y con una sonrisa. Era 11 de marzo y ni el más pesimista imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Café mediante, se abrió la puerta a la conversación. Nos convocaba su protagónico en “Corazón loco”, la película de Marcos Carnavale, donde su personaje lidia con la doble vida de su marido (Adrián Suar) y termina complotada con la otra víctima (Gabriela Toscano). Pero también que la música, que sus canciones, que el país, que le preocupaba la economía pero que no perdía las esperanzas y que estaba cerrando un proyecto para televisión y otro para cine. Vinieron las fotos, su mirada profunda y su facilidad a la hora de conquistar la cámara. Ni bien terminó la producción, el destino mostró sus cartas: un llamado le (y nos) comunicó que el estreno había sido suspendido hasta nuevo aviso. Parecía una medida extrema en una Argentina donde el COVID-19 todavía llegaba en aviones internacionales y a cuenta gotas. Ahora, a fines de agosto el mundo es otro y la Argentina tiene nuevos cayos. Volvemos a hablar con ella, pero por teléfono, porque finalmente “Corazón loco” no se verá en la pantalla grande sino en Netflix y está disponible desde el 9 de septiembre. Lo que sigue es lo que dijo antes y lo que le pasa ahora. Un poco de todo.

Noticias: A su personaje le duele más la traición que la infidelidad, ¿cierto?

Soledad Villamil: Creo que sí, no es solo un engaño amoroso, es algo más profundo, la sensación de no sé quién soy, no sé qué vida he vivido, no le creo nada al otro, no creo nada de nada. Todo se le cae a cachos y en un punto a Vera le aparece la pregunta de: “Cómo me pudo haber pasado esto a mí”.

Noticias: ¿Cómo se lleva con las traiciones? ¿Tuvo situaciones así de fuertes?

Villamil: No recuerdo en mi historia amorosa esta situación pero sí el creer que una persona es de una manera y resulta que te enterás que es completamente de otra. Y obviamente que son dolores grandes que uno recibe y también en un sentido creo que son aprendizajes. Si uno pudiera ver cómo siguen los personajes de la película unos años después, me imagino que Vera, con un poco de psicoanálisis y superando la erupción anímica, podría aprender de sí misma. En “Corazón loco” está en tono de comedia pero es una tragedia lo que se vive. Creo que esas son las situaciones de la vida de las que más se aprende.

Noticias: ¿Tuvo tropezones?

Villamil: ¡Sí! Un montón, todo el tiempo (se ríe).

Noticias: Profesionalmente, y en pareja con Federico Olivera hace veintitrés años, parecería ir por autopista.

Villamil: Creo que no hay autopista en la vida. Creo que cualquier vida, y la mía también, está llena de tropiezos propios, de cosas de destino, tristezas, dolores, equivocaciones. Con el tiempo, cada vez más trato de pensarlas como circunstancias que me permitan aprender más sobre mí misma, porque uno es un gran interrogante para uno mismo. Esto de: “¿Por qué esto?” o “¿Por qué a mí?”, que es lo primero que nos sale frente a una situación de dolor, quizás con un poco más de tiempo se puede pensar cómo: “¿Para qué a mí?¿Qué enseñanza puedo sacar?”.

En agosto de 2020, el planteo de “por qué esto” es frecuente y masivo. Muchos también eligen pensarlo en términos de aprendizaje. Ante la pregunta de cómo viene viviendo estos meses, suspira y responde del otro lado de la línea.

Villamil: Mmmm… difícil de resumir. A ver, tengo una casa medianamente cómoda, una terraza, plantas, estoy sana y mis hijas y mi familia están sanas. Eso en este contexto es un montón. Ahora, después, diría que anímicamente es muy difícil de sortear la situación, esta cosa tan inesperada, nos vamos a ir dando cuenta con el paso de los años de qué se trató todo esto. Y por otro lado, muy preocupada por el aspecto laboral, económico, viviendo con ayuda de la familia, es muy difícil el día a día en ese sentido.

Noticias: ¿Cómo lleva el hecho de pasar de estar a días de un estreno en cine a hacerlo en una plataforma de contenido bajo demanda?

Villamil: Y bueno, es como una pequeña desilusión que no se estrenara en salas pero eso ya quedó bastante atrás, el shock grande fue en marzo. Todos estos meses, las veces que salí, ver los afiches en la calle era algo medio de ciencia ficción y la sensación de que el tiempo se había detenido de una manera medio extraña. Así que para mí es un alivio que ahora se pueda estrenar por streaming, creo que es algo positivo, poder dar curso, abrir una válvula de escape cerrada mucho tiempo.

Volvamos ahora a cuando la vida fluía con mayor naturalidad y charlábamos en medio de la tarde lluviosa, sin barbijos y a menos de dos metros de distancia.

Noticias: En su búsqueda creativa y artística, la música y el animarse a componer implicará tocar teclas que no sabe a dónde la llevan.

Villamil: Exacto y yo creo que cada vez más trato de buscar… (piensa las palabras) busco buscar sin esperar encontrar, o algo por el estilo. Porque los mejores momentos son esos en los que digo: “Guau, mirá esto que apareció”. Y en eso los vínculos son muy importantes porque siempre pasa a partir de lo vincular.

Noticias: Habla mucho del poder de la creación colectiva.

Villamil: Para mí la vida es vincular, no creo tanto en voy a la montaña, me aíslo y me ilumino sola, yo siento que todo es con otros, que en el vínculo es donde uno más aprende también de uno mismo.

Noticias: Pese a que el otro traicione, como pasa en la película.

Villamil: Totalmente, el otro es una puerta para algo de uno.

Noticias: ¿Componer canciones le sumó a su ser actriz?

Villamil: Yo creo que sí. Escribir tiene un gran desafío, momentos bastante ásperos de sentir que no me gusta lo que me sale o que me encuentro con esa cosa del juicio, que es una mierda y que a mí se me juega ahí y me cuesta un montón trabajar (risas), del juicio, del ego, eso de: “Ah, no, si no hago algo que es lo más…”. Hay que tenerse paciencia, amigarse. Creo que todo pasa por estar cada vez más cerca de uno, tratar de que el paso del tiempo tenga que ver con parecerte más a vos mismo.

Noticias: A los 18, ¿se imaginaba algo de este presente?

Villamil: No, en la profesión seguro que no porque fue algo que me fue sucediendo.

Noticias: ¿Cómo es eso de que no se destacaba en las clases de Teatro?

Villamil: (risas) ¡No me destacaba! Me gustaba mucho, pero era una más.

Noticias: ¿Cuándo dejó de ser “una más”?

Villamil: Bastante rápido porque ya a los 21 empecé a estudiar con Ricardo Bartís y él me llamó para hacer a Ofelia en una puesta de Hamlet que hizo en el San Martín. Ahí sentí que me convocaban porque podía resolver algo que era un desafío importante actoralmente. Igual, me gustaba mucho el teatro pero no me pensaba en relación con “actriz de cine” o “estrella”, digamos.

Noticias: ¿Ser estrella la incomodó en algún momento?

Villamil: Lo tuve que ir aprendiendo bastante porque obviamente había una parte de mí que lo recontra quería…

Noticias: Esta que quiere hacer lo mejor de lo mejor…

Villamil: Obvio, pero por otra parte me producía algo de miedo. Me costó encontrar un lugar, ahora siento que lo tengo más fluido y que no me perturba tanto.

Estamos otra vez en agosto, donde nadie tiene nada demasiado definido. La crisis económica es general pero la industria audiovisual afronta además otras particularidades.

Noticias: Trabajó mucho en Polka, ¿cómo le impacta el pésimo momento de la productora?

Villamil: Sí, trabajé mucho y estaba por empezar una serie a mitad de abril, así que con muchísima preocupación y dolor porque implica a un montón de gente. La preocupación que no se remite a Polka sino al panorama de la industria audiovisual en Argentina porque está todo parado desde marzo, sin muchas perspectivas de retomar en el mediano plazo. Se dio una paradoja: la industria audiovisual está parada y hay más consumo audiovisual que nunca. Entonces se abre la pregunta de cómo nos vamos a posicionar en ese sentido, cómo nos vamos a dotar de las herramientas, de las leyes y recursos que nos permitan ser un país que produce, no solo uno que consume.

Noticias: ¿Tiene opinión sobre la propuesta que impulsa la asociación que lideran Gastón Soffritti y Peter Lanzani respecto de un nuevo convenio laboral?

Villamil: No, la verdad es que vi un spot de lanzamiento pero no me interioricé. Me parece buenísimo que mucha gente piense en eso, también tenemos organismos como SAGAI, Actores o distintos grupos incluso que no están necesariamente enmarcados en algo, donde hay mucha gente pensando. Creo que si algo nos une hoy es la preocupación y las ganas de que esta situación de crisis tan grande produzca algo bueno. Lo importante es que el sector audiovisual se piense a sí mismo y piense estrategias.

Aquella que llegó en medio de la tormenta y a punto de un estreno en cine es bastante parecida a la que lleva cinco meses de incertidumbre. Tiene los mismos ojos profundos que hurgan más allá de las superficies.

