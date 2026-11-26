“¡Arriba La Rioja!”. Con la tonada de Carlos Saúl Menem, Leonardo Sbaraglia tomó el micrófono de un avión comercial que viajaba de Uruguay a la Argentina. Les pidió a los pasajeros que se ajustaran los cinturones y enseguida pasó del anuncio de cabina a la comedia. Entre quienes lo escuchaban estaban Griselda Siciliani y Juan Minujín, sus compañeros de elenco en la serie de Prime Video. El recorte que publicó El Canciller este jueves 26 superó las 73 mil visualizaciones en X.

En el video, Minujín baja la mirada y Siciliani se tapa la boca mientras se escucha la voz del actor por los parlantes. Varios pasajeros levantan sus celulares para registrar el momento. Sbaraglia siguió en personaje para contar adónde iba el equipo. Habló de La Rioja como su tierra más querida y anticipó que se reunirían en Anillaco para trabajar en La Rosadita, la residencia del exmandatario. El equipo se trasladaba a La Rioja para la etapa final del rodaje de la segunda temporada, tras filmar buena parte de las escenas en Uruguay.

El remate fue un chiste que el propio Menem contó en VideoMatch, durante una entrevista en la quinta de Olivos. Un riojano llega al cielo y descubre que Dios tiene relojes con los nombres de distintos mandatarios. Cada vez que uno de ellos se manda una macana, las agujas de su reloj avanzan una hora. Cuando pregunta por el de su comprovinciano, Dios le explica que lo tiene en el dormitorio porque le sirve de ventilador. La versión a bordo provocó risas y aplausos.

La voz fue el punto de partida para construir al personaje. Cuando se estrenó la primera temporada, en julio de 2025, Sbaraglia contó que ensayó la forma de hablar del riojano y que para reproducir su timbre algo nasal también trabajó la postura, con el cuello inclinado hacia adelante. En el avión le bastó la tonada.

La ficción volverá en 2027 con dirección de Ariel Winograd. En el primer adelanto, difundido en octubre, Sbaraglia ya había bromeado con su personaje frente a cámara junto a Minujín. El actor interpreta a Olegario Salas, un fotógrafo presidencial ficticio que acompaña al riojano durante su paso por la Casa Rosada. Siciliani vuelve como Zulema Yoma.

Los nuevos episodios retomarán la historia a partir de la reelección de 1995 y se concentrarán en el desgaste del segundo mandato. La trama seguirá el duelo por la muerte de Carlos Menem Jr., que marcó el cierre de la primera temporada, y volverá sobre escenas de la exposición pública del expresidente, como su encuentro con Madonna y su promesa de vuelos estratosféricos.