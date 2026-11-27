Patricia Bullrich volvió a utilizar las redes sociales para combinar celebración política, provocación y una señal de autonomía dentro de La Libertad Avanza. La jefa del bloque oficialista en el Senado publicó un video en el que aparece caminando por los pasillos del Congreso con anteojos negros, al ritmo de "Coolo", de Illya Kuryaki and the Valderramas.

Sobre las imágenes escribió: "Moviendo el c*lo, como en cada lugar que me tocó estar". La secuencia termina cuando llega a la puerta de un despacho, se da vuelta y lanza un beso a la cámara. El posteo llegó después de una jornada parlamentaria favorable para el Gobierno, pero también en medio de las versiones sobre su relación con Javier Milei y, especialmente, con Karina Milei.

De esta manera, la legisladora se sumó a la celebración de los resultados obtenidos por el oficialismo en el Senado, donde Bullrich tuvo un papel central como jefa de bloque y articuladora de los acuerdos. Entre los avances legislativos se destacó la suspensión de las PASO para 2027, que obtuvo 43 votos afirmativos y 29 negativos y deberá continuar su recorrido en Diputados. También se aprobaron iniciativas vinculadas con la prevención de la ludopatía y otras medidas de la agenda oficialista.

El video, por su tono informal y desafiante, buscó mostrar a la ex ministra de Seguridad como protagonista de esos resultados y no solamente como una funcionaria que responde a la conducción presidencial. Sin embargo, el contexto político le dio al video una lectura que excede el festejo. Horas antes, en una entrevista con Radio Mitre, Bullrich había vuelto a evitar una definición explícita sobre la eventual reelección de Milei en 2027. "Estoy adentro de un proyecto y es fundamental que este proyecto reelija", sostuvo, sin mencionar directamente al Presidente. Cuando le preguntaron por las interpretaciones que generaban sus declaraciones, respondió: "Soy un poco rebelde. No me gusta contestar por interpretaciones".

Otro de los puntos sensibles de la interna es su relación con Karina Milei. La senadora negó que la secretaria general de la Presidencia le hubiera pedido que desistiera de una eventual candidatura: "No me puede pedir que me baje de algo que yo nunca me subí", contestó. También reivindicó su independencia y cuestionó indirectamente la lógica verticalista que caracteriza al armado libertario: "Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada". En esa misma línea, recordó que el propio Milei la había definido como su "socia" dentro del proyecto político.

La tensión también quedó expuesta durante el debate parlamentario, cuando el jefe del bloque peronista, José Mayans, hizo referencias irónicas a las versiones sobre una posible competencia electoral entre Bullrich y Milei. El senador sugirió que la exministra tendría mejores perspectivas electorales que el Presidente y vinculó la suspensión de las PASO con la posibilidad de evitar una disputa interna.

En definitiva, la interna con el entorno presidencial, las diferencias sobre el liderazgo y las incógnitas sobre 2027 conforman el telón de fondo de una publicación que, aunque no contiene una crítica directa a Casa Rosada, vuelve a instalar a la legisladora como una figura con proyecto y ambiciones propias dentro del oficialismo.