Javier Milei prepara una nueva presentación pública de su obra en el Palacio Libertad, el edificio que durante el kirchnerismo funcionó como Centro Cultural Kirchner (CCK), con una puesta que combinará exposición intelectual, convocatoria política y una demostración de respaldo de su espacio. El encuentro está previsto para el lunes 30 de noviembre, a las 20.30, en el auditorio Ballena Azul, y tendrá como eje el primer volumen de su nueva trilogía, titulada "La moral como política de Estado".

A diferencia del espectáculo musical que protagonizó en el Luna Park en 2024 o de la presentación de su libro en el Movistar Arena en 2025, esta vez el formato anunciado es el de una “conferencia magistral” ante funcionarios, legisladores y dirigentes libertarios. La convocatoria apunta a reunir a buena parte de la estructura institucional de La Libertad Avanza, tanto integrantes del Gabinete, diputados y senadores oficialistas.

El Jefe de Estado estará acompañado por el economista Juan Carlos de Pablo y el filósofo español Agapito Maestre, quienes participarán de la actividad. También se espera la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Economía, Luis Caputo, dos figuras centrales del círculo de confianza presidencial. La intención es que el acto no quede limitado a una presentación editorial, sino que funcione como una instancia de exposición de las ideas que el Presidente pretende asociar con su administración.

El libro que dará origen a la presentación es "La construcción de una idea", primer tomo de una trilogía que busca reconstruir los fundamentos ideológicos del proyecto político de Milei y explicar cómo esas convicciones se trasladaron al ejercicio del poder. Los otros dos volúmenes se titularán "Cómo se puso en marcha" y "La bitácora de cada medida". De acuerdo con lo que el propio mandatario adelantó en distintas exposiciones, el proyecto tendrá una dimensión documental: el último tomo estará dedicado a repasar las decisiones adoptadas durante los primeros 30 meses de gobierno. También anticipó que los dos primeros libros rondarán las 250 páginas y que el tercero tendrá aproximadamente 400.

En cuanto al contenido conceptual, Milei busca presentar la moral como uno de los ejes rectores de su concepción del Estado y de la política. En intervenciones anteriores vinculó esa perspectiva con la filosofía griega, el derecho natural y la tradición judeocristiana. Entre los valores que considera irrenunciables mencionó el derecho a la vida, la libertad, la propiedad y el cumplimiento de la palabra. La presentación del lunes funcionará, por lo tanto, como una oportunidad para desarrollar ese planteo ante sus propios funcionarios y convertirlo en una suerte de marco doctrinario de su gobierno.

La publicación estará a cargo de Hojas del Sur, la editorial dirigida por Andrés Mego, quien ya participó en la organización de anteriores actividades públicas del líder libertario, entre ellas el acto del Movistar Arena de octubre de 2025. El editor mileista también está vinculado a la organización de La Derecha Fest. La relación entre el Presidente y la editorial vuelve a mostrar que sus libros no funcionan únicamente como publicaciones comerciales: también forman parte de una estrategia de comunicación política que busca consolidar una identidad libertaria y proyectar su figura más allá de la actividad estrictamente institucional.

La elección del Palacio Libertad y, en particular, de la Ballena Azul le da al encuentro un marco diferente del de sus anteriores presentaciones. El escenario, asociado a la actividad cultural pública, será utilizado esta vez para una exposición presidencial centrada en la filosofía política y la justificación ideológica de las decisiones de gobierno. La actividad se inscribe, además, en una agenda de cierre de año que incluye un congreso de La Libertad Avanza en el conurbano bonaerense y una cumbre de jóvenes libertarios en Rosario, previstas para diciembre.

La elección del título también abre una discusión política inevitable: el Gobierno busca reivindicar la moral como principio de la administración pública, mientras que la oposición y distintos sectores críticos han cuestionado la coherencia entre ese planteo y las controversias que atravesaron la gestión, entre ellas las denuncias vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad, el caso de la criptomoneda $LIBRA y la investigación patrimonial del ex Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esas críticas no constituyen el contenido del libro, pero forman parte del contexto en el que el máximo dirigente de La Libertad Avanza intentará presentar su propia interpretación del ejercicio del poder, dejando por escrito el relato de su paso por la Presidencia, apuntando para su reelección en 2027.