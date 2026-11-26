“No conquisté medio mundo escuchando a los inútiles que nunca lograron nada o que no conquistaron nada”. Así presentó Javier Milei una supuesta cita de Alejandro Magno el martes 17 de noviembre, en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central, en el Palacio Libertad. El Presidente dijo que era una de sus frases preferidas y la usó para responder a quienes ponían en duda que su gobierno pudiera sostener el equilibrio fiscal. La atribución quedó asentada en la transcripción oficial de la Casa Rosada.

Una semana después, el pasaje volvió a circular a partir de un recorte de Futurock que la cuenta @Pampa139 compartió en X el 24 de noviembre. El video puso el foco en la circulación de la frase en TikTok, donde aparece en videos de superación personal. Una variante habla de conquistar la mitad del mundo sin escuchar a hombres que no habían conquistado nada. En redes, ese tipo de publicaciones acompaña la frase con música y retratos del rey macedonio generados con inteligencia artificial. El recorte de Futurock superó las 38 mil visualizaciones en X. Cómo llegó la frase al discurso presidencial sigue sin aclararse.

La frase carece de respaldo en las fuentes antiguas sobre el conquistador. No figura en la biografía que escribió Plutarco ni en la Anábasis de Alejandro, de Arriano, dos de los relatos clásicos sobre su vida y sus campañas. Ambos autores escribieron siglos después de la muerte de Alejandro y recogieron diálogos que se le atribuyen. Plutarco, por ejemplo, cuenta que el general Parmenión le aconsejó aceptar una oferta del rey persa Darío y que Alejandro le respondió que él también la aceptaría si fuera Parmenión. La propuesta incluía territorios al oeste del Éufrates y el matrimonio con una hija del monarca persa. Arriano también recoge ese intercambio y lo sitúa durante el sitio de Tiro.

En el Palacio Libertad, Milei venía de defender el recorte del gasto público. Recordó que en campaña se había comprometido a eliminar el déficit fiscal durante su primer año y afirmó que lo había hecho en el primer mes de gestión. En ese tramo también le adjudicó a Pablo Picasso una frase sobre dejarles a los demás lo posible y ocuparse él de lo imposible, otra atribución sin respaldo documental. Después de citar al macedonio, volvió a los números y sostuvo que su gestión iba camino a cerrar 2026 con un tercer año consecutivo de equilibrio fiscal financiero. En el mismo discurso pronosticó que ganaría la reelección en primera vuelta y ubicó la llegada de su sucesor en 2031.