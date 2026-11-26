“¡Paralo, paralo!”, pidió Patricia Bullrich cuando Martín Soria le recordó al oficialismo que había puesto a un exdirectivo de Codere al frente de la Secretaría de Niñez. La escena ocurrió el miércoles 25 de noviembre, en el Salón Illia del Senado, durante el plenario que discutía cómo avanzar con el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. El video que circuló en X superó las 70 mil visualizaciones.

La discusión venía de un pedido de la jefa del bloque de La Libertad Avanza. Si el oficialismo acompañaba el proyecto que ya había aprobado Diputados, Bullrich quería que el peronismo ayudara a reunir los dos tercios para habilitar el tratamiento de una iniciativa complementaria en la misma sesión. José Mayans se mostró dispuesto, pero pidió conocer el texto “para ver qué nos piden acompañar”. Su propuesta era aprobar primero el texto de Diputados sin cambios y discutir los ajustes por separado.

Martín Soria, senador por Río Negro, puso en duda la confianza que reclamaba el oficialismo. Apuntó al nombramiento de Juan Bautista Ordóñez, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia desde 2024, que había ocupado cargos directivos en la empresa de juegos de azar. Soria también había advertido que, si el Senado cambiaba el proyecto original, el texto volvería a Diputados y se demoraría otra vez la sanción.

La iniciativa tenía media sanción desde noviembre de 2024 y estaba a punto de perder estado parlamentario. Antes de que hablaran los senadores, el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, Raúl Pizarro, llevó al plenario una caja con unas 20 mil firmas y pidió que se aprobara el texto de Diputados. Ese proyecto prohíbe la publicidad y los patrocinios de plataformas de apuestas online y exige controles biométricos para impedir el acceso de menores. También elimina los bonos de bienvenida para nuevos usuarios. Bullrich objetó en particular el artículo 17, que impide que personas vinculadas al negocio de las apuestas online integren las autoridades de clubes y asociaciones deportivas. La senadora sostuvo que esa disposición excedía el propósito del proyecto.

Bullrich y Mayans terminaron acordando llevar los dos proyectos al recinto el jueves 26. El texto complementario, entre otras medidas, propone que el Enacom pueda bloquear en 24 horas los sitios de apuestas ilegales denunciados. El plenario terminó sin dictamen y la negociación se formalizó en la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó Victoria Villarruel.