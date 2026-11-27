El último debate electoral en España tuvo uno de sus momentos más tensos cuando la candidata de izquierda Ada Colau, del Frente Amplio, interpeló al líder de Vox, Santiago Abascal, por su intención de aplicar en el país europeo un programa de ajuste económico similar al impulsado por el presidente argentino, Javier Milei. La exalcaldesa de Barcelona cuestionó la propuesta de recortar 112.000 millones de euros del gasto público y advirtió sobre sus posibles consecuencias para los servicios públicos, el empleo y los salarios.

El intercambio se convirtió en uno de los episodios centrales de una noche marcada por las acusaciones cruzadas, las interrupciones y la confrontación entre los principales bloques políticos. La discusión se produjo durante el bloque económico, después de que trascendiera una propuesta del portavoz económico de Vox, José María Figaredo, quien había planteado una reducción del gasto público español de aproximadamente 112.000 millones de euros. La cifra fue utilizada por Colau para cuestionar el alcance del programa económico de la formación ultraderechista y para establecer un vínculo directo con las políticas de ajuste que lleva adelante la administración libertaria en Argentina.

«Milei ha hundido la economía con la misma medida que usted hoy ha propuesto. No lo vamos a permitir», advirtió Colau a Abascal, en una de las frases más contundentes del debate. La candidata progresista sostuvo que el recorte anunciado por Vox equivaldría a unas once veces los ajustes realizados durante el Gobierno de Mariano Rajoy y advirtió que tendría consecuencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos españoles.

La referencia a la Argentina no fue casual. Colau vinculó el plan de Vox con el programa de ajuste fiscal argentino, a quien definió como un aliado político de Abascal. La postulante enumeró los efectos que, según su interpretación, está produciendo la política económica mileista: cierre de empresas, destrucción de puestos de trabajo, caída de los salarios y retroceso del consumo. También mencionó que ese mismo día se había conocido que la economía albiceleste había entrado en recesión técnica, un dato que utilizó para reforzar su cuestionamiento.

El señalamiento buscó poner en discusión no solamente el volumen del recorte, sino también el modelo de Estado que propone Vox. Colau planteó que una reducción de semejante magnitud podría comprometer prestaciones y servicios esenciales, y presentó la experiencia argentina como una advertencia sobre las consecuencias de trasladar ese esquema a España. La comparación fue especialmente significativa porque Milei y Abascal mantienen una afinidad ideológica y política que ambos dirigentes han exhibido públicamente.

En otro tramo del debate, la discusión también involucró al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien aprovechó el anuncio de Vox para cuestionar tanto a Abascal como al Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo. El actual presidente español describió las propuestas de la derecha como un ajuste con "la motosierra", en alusión al símbolo que el líder de LLA utilizó para representar su política de reducción del Estado. El presidente sostuvo que el país debía elegir entre un Gobierno que fortaleciera los servicios públicos y una alternativa que aplicara políticas similares a las de Estados Unidos y Argentina bajo Donald Trump y Milei.

Abascal, por su parte, defendió la necesidad de reducir el gasto público y rechazó que su propuesta implicara un desmantelamiento de los servicios esenciales. Ante las críticas, aclaró que los recortes estarían dirigidos al "gasto político, superfluo", aunque la magnitud del ajuste anunciado por Figaredo quedó bajo cuestionamiento. La respuesta no logró despejar las dudas planteadas por Colau, que insistió en el alcance de la reducción y en la dificultad de justificar un recorte de esa dimensión limitándolo a gastos considerados innecesarios.

La candidata del Frente Amplio también aprovechó el intercambio para cuestionar la trayectoria política de Abascal. Le preguntó si dentro de los gastos que consideraba superfluos se encontraba el organismo en el que había trabajado antes de fundar Vox, en referencia a la etapa en la que estuvo vinculado a la estructura de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Esperanza Aguirre. El planteo apuntó a una contradicción entre el discurso del líder de Vox contra el gasto público y su propia trayectoria en la administración estatal.

La discusión económica fue uno de los puntos más importantes de una confrontación que tuvo como protagonistas a Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau y también estuvo atravesada por la vivienda, la inmigración, la violencia machista y los casos de corrupción que afectan a los partidos políticos. Según el análisis publicado por RTVE, el encuentro registró alrededor de un centenar de interrupciones y fue el más ríspido de los tres debates celebrados durante la campaña electoral.