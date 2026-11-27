Esteban Trebucq, uno de los comunicadores favoritos de Javier Milei, tomó distancia y le hizo una advertencia al Gobierno desde su programa en “La Casa Stream”. Les pidió a los funcionarios que hablaran con más claridad sobre las dificultades para llegar a fin de mes y les señaló un costo político. Si a quienes tienen el bolsillo ajustado les contestan con una planilla de Excel, pueden terminar votando en contra. El ministro de Economía, Luis Caputo, recogió el guante este viernes y le respondió en X.

“Sean más llanos”, pidió Trebucq en el editorial que publicó el jueves en sus redes. El conductor apuntó a las respuestas oficiales sobre la recuperación del poder de compra. Dijo que entre quienes atraviesan dificultades hay personas que todavía quieren respaldar a Milei y que tampoco quieren que vuelva el peronismo. A su juicio, insistir en que los ingresos alcanzan puede alejar a esos mismos votantes.

Trebucq incluso ensayó al aire la respuesta que le gustaría escuchar de Caputo. Le propuso que empezara por reconocer que a muchas personas no les alcanza la plata, que dijera que el Gobierno esperaba una inflación más baja y que explicara qué estaba haciendo para mejorar esa situación. “Hay gente que quiere querer a Milei”, resumió el periodista al referirse a quienes todavía están dispuestos a acompañarlo.

“Estimado periodista”, arrancó Caputo. El ministro le reprochó que se guiara por conversaciones con amigos, impresiones personales o encuestas de 800 casos. Sostuvo que las estadísticas eran la mejor aproximación a la realidad del país y recordó que, antes de las legislativas de octubre de 2025, hubo periodistas que auguraban que Milei no terminaría el mandato. Citó la victoria del oficialismo en esos comicios para cuestionar aquellos pronósticos.

“No pongas en mi boca cosas que no digo”, le reclamó. Caputo aseguró que el Gobierno siempre reconoció que la pobreza seguía en un nivel alto y afirmó que durante la gestión había caído más de 20 puntos porcentuales. Presentó esa baja como prueba de que millones de personas estaban mejor y de que el rumbo económico era el correcto. También se mostró convencido de que el Gobierno conservará el respaldo de los votantes.

La diputada libertaria Lilia Lemoine también cruzó al conductor en X. Sostuvo que Milei siempre había reconocido que había gente en dificultades y defendió los plazos del programa económico. Según la legisladora, el Presidente había advertido desde el comienzo que el proceso sería difícil. También preguntó cómo estaría el país si siguiera el gobierno anterior.