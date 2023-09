Qué dijeron los políticos y periodistas de la llegada de Tucker Carlson al país

Tucker Carlson llegó este miércoles al país para entrevistar al candidato más votado de las PASO. El periodista y referente de la derecha alternativa estadounidense se prepara para un reportaje con Javier Milei, a semanas de obtener una entrevista con Donald Trump. El nuevo desafío del ex reportero de Fox News ubica al libertario local en un pedestal comparativo con otros entrevistados, como Nayib Bukele y Victor Organ.

En ese aspecto, Carlson es conocido por entrevistar a las figuras de la derecha mundial y dar espacio en sus programas a todo tipo de teorías conspirativas. Ejemplos de ello fueron las denuncias de fraude en la elección que ganó el actual presidente Joe Biden, un hecho que finalmente provocó su salida de Fox News, o el encuentro con Larry Sinclair, en el que el entrevistado afirmó haberle vendido cocaína a Barack Obama.

Tras ser despedido en abril pasado de la cadena de Rupert Murdock, donde conducía "Tucker Carlson Tonight", el periodista norteamericano realiza actualmente entrevistas de manera independiente y las publica en su cuenta de X, en donde tiene 10 millones de seguidores. El fenómeno no fue ajeno en Argentina, posicionando el trending topic con el hashtag #WelcomeTucker dentro del podio de las tendencias en redes sociales.

“Bienvenido a la Argentina”, arengó Carolina Píparo en una cena que se realizó en honor del visitante, en el que también estuvieron el economista Benegas Lynch y otros referentes de la coalición La Libertad Avanza. La candidata a gobernadora bonaerense va a ser entrevistada por Carlson y aprovechó el encuentro para sacarse una foto con el periodista estadounidense. “Nos preguntó a los argentinos como es vivir con 150 por ciento de inflación, tomo anécdotas”, detalló la candidata a legisladora y economista liberal Diana Mondino.

Por otro lado, el periodista Marcelo Longobardi apuntó contra el recién llegado. “Lo detesto, me parece un personaje que está destruyendo esta digna y honorable profesión, porque mucha gente puede pensar que todos somos Tucker Carlson”, sostuvo Longobardi en Radio Rivadavia.

No fue el único periodista local en criticar a Carlson, en su programa televisivo, Jonathan Viale expresó: “Este tipo inventó cosas geniales. Su último invento, un par de días antes de pisar suelo argentino, fue que estaban a punto de matar a Trump. Yo a veces lo sigo porque no tengo más remedio, porque me interesa lo que pasa en el mundo y lo veo o leo sus comentarios”.

Posicionado dentro de la línea libertaria conservadora, el conductor de “Tucker on X” ya tuvo con anterioridad un acercamiento con el pais albiceleste. En noviembre del año pasado, Carlson se burló del presidente Alberto Fernandez, cuando el mandatario propuso la posibilidad de canjear la deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) por acción climática."Preocuparse repentinamente por el calentamiento global ahora es una especie de moneda de curso legal...”, ironizó el reportero en relación a la iniciativa.

Con el recorrido que Tucker Carlson desarrollara en el panorama electoral argentino, centrándose en los dirigentes de La Libertad Avanza, la controversia mediática recién comienza y promete una despedida impactante en las redes sociales, cuando el reportero estadounidense se encuentre frente a Javier Milei.