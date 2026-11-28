Eric Hobsbawm, el historiador británico que quizás sea el más célebre del mundo en su oficio, solía decir que la historia podía ser maniobrada para convertirse en algo tan peligroso como una bomba molotov. Los hechos recientes que vienen pasando en el país parecen volver a darle la razón: el debate público quedó atrapado alrededor de la figura de Mario Santucho y el homenaje que se estuvo a punto de hacer en la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), un tema que escaló tanto que hasta la Justicia, fogoneada por el Gobierno, intervino. Mientras eso sucede, “Gordon” se convierte en la serie más vista de Netflix en Argentina, volviendo a recrear el debate sobre el último peronismo y la violencia en esa década. Mientras que la economía cruje y las elecciones se acercan, el pasado vuelve a escena. Casi como si, en verdad, nunca se hubiera ido.

Relato. Aunque pasen los años, hablar de la década del setenta sigue significando hablar del presente. El caso de la fórmula ganadora del 2023 lo puede demostrar a la perfección: la primera alianza que hizo Milei por fuera de la Capital Federal, luego de su debut político dos años antes, fue con Ricardo Bussi en Tucumán. En el acto donde se estrenó ese pacto con el orgulloso hijo de Antonio Domingo Bussi, quien manejó con mano de hierro a Tucumán durante la dictadura -y para quien Milei trabajó años después (ver recuadro)-, fue donde por primera vez el libertario hizo propia la negación de los 30 mil desaparecidos. Esa retórica aumentaría con el tiempo, y hasta en el debate presidencial haría suyas las palabras de Emilio Massera -sin citarlo-, cuando aseguró que durante los años de plomo “hubo una guerra, y en esa guerra. lo que pasó es que las fuerzas del Estado cometieron excesos”.

Lo de su compañera de fórmula es, incluso, mucho más evidente. Como fue contando esta revista en tiempo real, Victoria Villarruel se hizo un nombre en el mundo militar siendo una de las que a principios de siglo le organizaba reuniones a Jorge Rafael Videla. La vicepresidenta también lleva en su legajo ser la discípula de Alberto “El Gato” González, uno de los hombres más temibles de la ESMA, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad y violación.

Desde que llegaron al poder, esta retórica se transformó en política de Estado: los 24 de marzo el Gobierno publica videos donde fogonea la teoría de los dos demonios, además de que empujó un andamiaje jurídico y legal para construir la figura del “terrorista”, a la vez que intenta emparentar a estos con los “subversivos” de los setenta. La historia es siempre y en todo lugar un debate del presente.

En esa curva es donde apareció el intento de homenaje a Santucho. El jueves 10 de diciembre, La Mella -agrupación estudiantil que pertenece a la organización Patria Grande, de Juan Grabois-, el colectivo cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología iban a inaugurar una escultura en uno de los patios de la Facultad de Sociales de la UBA, un evento había sido declarado de “interés institucional” por parte del Consejo Directivo de esa casa de estudios. Una nota en el diario La Nación levantó la noticia de ese homenaje y la polémica corrió como pólvora. El ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez -hijo del “Gallego”, líder de Guardia de Hierro, una de las agrupaciones célebres de aquellos setenta- cargaron en público contra el evento.

Junto a ellos llegó también la crítica de la enorme mayoría de medios, en especial de los alineados con el oficialismo, y el debate se convirtió en el más taquillero de estos días. El corazón de la crítica apuntaba a la condición de Santucho como líder y creador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una organización armada que nació en dictadura pero que continuó operando durante el gobierno de Cámpora y Perón, y al hecho de que fuera reconocido por un órgano como la Facultad.

“La universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático”, apuntó el radical Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA. Finalmente, la Facultad de Sociales dio marcha atrás con el evento, aunque algunos de los organizadores dicen por lo bajo que de cualquier manera ese día harán alguna celebración.

Pulseada. En dos episodios se evidenció que el interés político del Gobierno de fogonear este debate. Uno fue en cómo lo criticaron -Villarruel, Luis Petri y Sebastián Pareja- y el otro en cómo se movieron los resortes judiciales. Es que una vez más el que apareció en escena fue el fiscal Carlos Stornelli. Presentó una denuncia penal contra las autoridades de la Facultad por apología del delito, y además solicitó averiguar si se usaron fondos públicos para planear el evento.

No es la primera vez que Stornelli aparece en un tema que interesa al oficialismo. En junio de 2024, el fiscal pidió investigar a detenidos por la protesta contra la ley Bases por acciones terroristas, una norma que endurece la pena. Varios de los 33 detenidos de esa jornada -algunos de los cuales simplemente pasaban por el lugar y fueron apresados al azar- pasaron hasta un mes en Ezeiza. Enviar a manifestantes a una cárcel federal de máxima seguridad es un hecho que no tiene precedentes en la historia democrática argentina. En febrero de 2025, Stornelli volvió a cargar con la figura del terrorista contra dos detenidos por una protesta.

Esa idea de la construcción del adversario como un “terrorista” viene siendo la línea del Gobierno desde el día uno. No sólo con palabras: Milei creó vía decreto el Centro Nacional Antiterrorista -quedó bajo la órbita de la SIDE-, a la vez que empujó y logró aprobar la ley “antimafias”, que agrava las penas para todos los considerados “mafiosos”, una definición que según la ley es laxa, cabiéndole a “tres o más personas que cometan delitos graves”.

Por eso es que la repetida acusación de “terrorista” a Santucho -término que se popularizó recién después del atentado a las Torres Gemelas- está lejos de ser un debate histórico. Porque el pasado, parece, no pasa nunca.

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