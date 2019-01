Dietrich: “No es un problema que Aerolíneas sea estatal o privada”

Por Alejandro Rebossio

“Nunca tuve una entrevista tan exhaustiva como esta”, confesó Guillermo Dietrich al finalizar el reportaje en su despacho con vista a la Rosada.

Noticias: ¿Lo obligaron a anuciar el tarifazo para que no se desgasten Vidal y Larreta?

Dietrich: Sí, me dijeron: “Te obligamos a que lo hagas” (ironiza). Siempre lo anuncié yo, y por primera vez me acompañaron los subsecretarios de Transporte de la ciudad y la provincia.

Noticias: ¿Suben los peajes?

Dietrich: Sí, 33%.

Noticias: ¿Por qué aceptaron que los accesos Norte y Oeste aumenten no sólo por inflación sino por el valor del dólar, por una compensación que le dieron al concesionario Abertis por inversiones previas?

Dietrich: El kirchnerismo rompió el contrato y entonces Abertis fue a juicio. Había dos opciones: pagarlo o evitarlo. Y con la extensión del contrato renunciaron al 80% de su reclamo. Ahora hay diez años para pagar esa deuda. Y este año invertirán 5.500 millones de pesos: en el tercer carril a Tigre, el tercero o cuarto en el Oeste, etc.

Noticias: La asociación de usuarios y la Coalición Cívica analizan judicializar este acuerdo.

Dietrich: Es todo transparente. Pasó por la Procuración y la Sigen.

Noticias: En la Cámara de la Construcción dicen que cinco de las seis PPP no arrancan…

Dietrich: No es así, fueron comenzando cuando había que comenzar.

Noticias: ¿La crisis financiera y los cuadernos K no afectaron?

Dietrich: En nada afectaron, sí trajeron muchos desafíos y trabajo.

Noticias: ¿También es falso que hay obras viales paradas?

Dietrich: Falso. Sí se cambió el orden de las obras: se hizo movimiento de suelos en lugar de poner el asfalto, cuando aumentó de precio.

Noticias: ¿Harán más trenes pero menos rutas que los K?

Dietrich: En 2015 había 2.800 kilómetros de autopistas. Ahora hay 410 más, 1.500 en ejecución y 1.500 contratados y que avanzan, como las PPP. Se pavimentaron a un valor 50% menor en términos reales unos 6.000 kilómetros de rutas, y hay 8.000 en ejecución. En aeropuertos vamos a hacer 15 pistas nuevas en cuatro años. Hay obras en Aeroparque, Ezeiza, Jujuy, San Juan, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata…

Noticias: ¿Se pincha la revolución de los aviones?

Dietrich: En 2015, Andes tenía cuatro aviones y el 1% del market share. Llegó a tener nueve. Ahora tiene cinco, pero con 5% de market share. Flybondi arrancó en 2018 y transportó a 800.000 personas. Norwegian transportó 100.000 desde noviembre. El 16 de enero JetSmart (de Chile) empieza a vender vuelos domésticos. LASA me pidió subsidios y les dije que no. Pero esto pasa en la actividad económica: hay empresas que aparecen y desaparecen.

Noticias: Aerolíneas necesita nuevos aviones para vuelos internacionales…

Dietrich: Si acordamos mayor productividad, vamos a comprar más aviones para vuelos internacionales. Necesitamos que los aviones vuelen más con menos mecánicos y menos personas para cargar combustible, y usar esa gente para crecer.

Noticias: Pero la relación está dañada con los sindicatos…

Dietrich: No tengo un problema personal, pero hay grandes irresponsables que afecta a Aerolíneas.

Noticias: ¿Por qué mantienen Aerolíneas como estatal?

Dietrich: No es un problema que sea estatal o privada sino que los argentinos dejen de subsidiarla

Noticias: El líder de los pilotos dice que usted es como Jaime.

Dietrich: Es un fantasioso. Los hechos hablan por sí mismos.

Noticias: Pero hay frecuentes incidentes con Flybondi.

Dietrich: Todas las compañías tienen lo mismo, pero, como es Flybondi, se maximiza.

Noticias: ¿Cómo está su relación con Hugo Moyano?

Dietrich: Se ha ido enfriando.

Noticias: Hay causas judiciales por la concesión de rutas a Flybondi y Avianca.

Dietrich: Todo transparente.

Noticias: Diversos testigos dicen que usted recauda fondos de campaña…

Dietrich: Yo difundo lo que estamos haciendo. Hay un equipo de fundraisers que piden plata.

Noticias: La memoria de su fundación reconoce que capacitaba para la campaña, lo que está prohibido…

Dietrich: No sé qué dice. Eventualmente se busca que gente del sector privado forme parte del Gobierno. Además, se financia con aportes privados.

Noticias: Pero el Banco Ciudad fue el tercer mayor aportante entre 2013 y 2015…

Dietrich: Es una SA y lo puede hacer.

Noticias: También aportaron contratistas de la Ciudad.

Dietrich: No hay conflicto de interés. Son aportes en blanco.