Fabián Doman: “Fui un no papable que salió papa”

Fabián Doman dio el “sí, quiero” de inmediato. En menos de 48 horas, firmó contrato con América TV y el lunes 6 se puso al frente del relanzamiento de “Intratables”. “Como había tantos nombres dando vuelta y nunca apareció el mío, digo que fue como un concilio vaticano en el que nunca un papable es papa, fui un no papable que salió papa”.

Noticias: ¿Qué impronta piensa darle?

Fabián Doman: El país de 2019 es de hastío, decepción y frustración. Los candidatos no se mueren por hablar ni el televidente se muere por verlos. Tenés que ser imaginativo, recargar al panel, el programa se tiene que recostar en el equipo.

Noticias: Además del relanzamiento de “Intratables”, parece un relanzamiento de la marca Fabián Doman.

Doman: Sí, vuelvo a lo que siempre hice, periodismo político; así arranqué en Ámbito Financiero.

Noticias: Una de sus primeras notas fue a Jorge Luis Borges y no para Ámbito sino para una revista de la UCeDé.

Doman: ¡Muy bien! Sí, para una revista de la juventud de la UCeDé.

(Te puede interesar: El peronismo en busca de una identidad)

Noticias: ¿Llegó a la UCeDé por militancia o por el periodismo?

Doman: Por locura. Estudiaba Derecho en la UBA y empecé a meterme en UPAU, agrupación estudiantil de los ´80. Un día me mandaron a llevar los comunicados a los diarios y se publicaron en todos lados. Entonces, por exitismo, me dijeron que los siguiera llevando. Empecé a hacer prensa también para la juventud de la UCeDé y terminé como jefe de prensa rentado de Alsogaray en la campaña del ´89. Era un UCeDé medio raro porque mi familia era peronista.

Noticias: ¿Estuvo en la famosa tapa de María Julia con NOTICIAS?

Doman: Me fui un año antes porque no estaba de acuerdo en cómo iba a ser la privatización de Entel. De haber estado, no hubiera tenido lugar esa tapa (risas). Después saqué el libro “Los Alsogaray”, quería ser periodista. Hice dos notas como colaborador del diario (Ámbito Financiero), tuvieron una repercusión inusitada y el diario dijo: “Traigan a este loco y contrátenlo”.

Noticias: ¿Cómo llegó a la UCeDé con una familia peronista?

Doman: Esa dualidad entre mi ideología personal, liberal, y mi familia peronista me permite no ser peronista ni gorila y no tener un preconcepto negativo de nadie. Pasé de C5N a El Trece y nadie me acusó de nada.

(Te puede interesar: C5N: del precipicio a líder de rating en el cable)

Noticias: ¿Tuvo miedo del costo?

Doman: No, porque opino de los actos y los hechos. El lunes puedo elogiar al Presidente y al día siguiente, criticarlo. Lo mismo con Cristina. Mi abuelo fue echado por peronista en la década del ´50 y a mí me echó de C5N un gobierno peronista.

Noticias: Lo escuché decir que no creía en la grieta y que trabajó mucho para que no sucediera.

Doman: No creo en la grieta en el sentido de que te frene laboralmente, pero la grieta existe desde unitarios y federales.

Noticias: ¿“Intratables” no es el fogoneo de la grieta?

Doman: No, es un intento de que nos escuchemos a cuatro metros de distancia y no lo hacemos. En todos lados hay grietas, la diferencia es que la grieta argentina te paraliza.

(Te puede interesar: Pamela David: “No nos fue fácil ensamblar la familia”)

Varias de sus respuestas comienzan con: “La historia fue así”. Su vida podría ser una telenovela. Toma uno: tiene 8 años y vive en Clorinda, Formosa, con su madre, maestra de frontera. Se gana la vida como lustrabotas en un clima chaplinesco. Toma dos: es un adolescente que quiere ganar el viaje a Bariloche en “Feliz domingo”. Llega al repechaje y pierde. Una chica que está viendo el programa le dice a su padre: “Tiene tu apellido y es igual a vos”. “Es tu hermano”, responde el hombre. Doman conoció a su padre biológico a los 16. Se vieron 4 o 5 veces, pero junto a su hermana menor, costeó el geriátrico. En su cumpleaños de 2017, logró la primera y única foto con su madre y su padre. El hombre murió en enero de 2018.

Doman: ¿Decís que soy Zelig, el de Woody Allen?

Noticias: Le gusta guionar su vida…

Doman: ¡No, me gusta Woody Allen! (risas).

Noticias: El divorcio de Evelyn von Brocke lo llevó a lo que denominó “tsunami mediático”.

Doman: Nos separamos en enero y los medios se enteraron en agosto, si hubiéramos buscado ese tsunami, lo hubiéramos hecho en enero.

(Te puede interesar: Tendencias: los consejos para ser un buen influencer)

Noticias: ¿No lo buscaron ni lo alimentaron?

Doman: Te cuento la historia: Beto (Casella) le pregunta a Evelyn, ella empieza a hablar, y Santiago del Moro me convence de hacer un móvil. Conté lo que le pasa a un hombre cuando se divorcia, que no sabés adónde ir, no tenés cama, heladera; y muchos hombres se sintieron identificados. Si mirás esa locura mediática, nunca nos agredimos.

Noticias: ¿Se daba cuenta en el momento de esa “locura mediática”?

Doman: Sí.

Noticias: ¿Por qué no frenaba?

Doman: Porque no quería que dijeran que había rechazado una nota. Soy periodista y conductor, cómo le mando una cámara a alguien para una nota si doy vuelta la espalda a una cámara. Me podés decir que podría haber dicho que no; no sabés la cantidad de veces que dijimos que no.

Noticias: Se separaron en 2013 y en 2014 empezó con “Nosotros al mediodía” (El Trece). Diez años antes había estado sin trabajo y sin que le atendieran el teléfono. ¿Cómo es que venía de ser agente de inteligencia en la embajada argentina en Washington?

Doman: En el gobierno de De la Rúa me ofrecen ser vocero de la embajada porque estaba en Washington y tenía contactos. La idea era que Argentina recuperara lugares en organismos internacionales y eso lo toma el gobierno duhaldista y, como no soy radical ni peronista, no generaba rispideces. A los meses me llama Guillermo Nielsen para que le diera una mano en la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. Por una cuestión técnica y burocrática, la única forma de darme un cargo era con ese rótulo. Al revés de todos los cuentos de espías, yo era espía y tenía una tapadera (se ríe), ¡la tapadera era que supuestamente era espía, no, era jefe de prensa!

(Te puede interesar: Felipe Colombo: “Tengo lugares muy oscuros”)

Noticias: Estuvo en la negociación con el FMI en 2002, cuente algo.

Doman: No puedo, son negociaciones duras, más de lo que se cree.

Noticias: Y en 2004, volvió.

Doman: Me echan a patadas, me contaron que fue porque había sido corresponsal de Radio Diez y la ideología de la radio no encajaba con la del gobierno kirchnerista. Vengo acá con una mano atrás y otra adelante, estuve un año sin trabajo.

Noticias: ¿Por qué no se quedó en EE.UU. haciendo periodismo?

Doman: Porque ya extrañábamos y quería que los chicos se criaran acá.

Noticias: ¿Cuándo sintió que estaba derrapando en el torbellino mediático que fue su divorcio?

Doman: Cuando me lo dice el cuerpo: 70 días de cama por el cuello.

Noticias: Recuerdo que en un programa llevaron clarividentes a su casa. Ellos decían que lo del cuello era producto de que una mujer le había hecho “un trabajo”.

Doman: Sí, un disparate, pero era verdad que tenía el cuello ortopédico.

(Te puede interesar: El nuevo Marcelo Tinelli deconstruido: ¿oportunismo político?)

Noticias: La versión posterior fue que se había golpeado al desmayarse por encontrar la caja de seguridad vaciada por Evelyn.

Doman: (Sonrisa). No, entre eso y el banco hay casi un año de distancia. Tuve una cervicobraquialgia, dolorosísimo.

Noticias: Para entonces había hecho desde producciones en las que se planchaba la camisa…

Doman: (Interrumpe). Vamos a aclarar este punto. Contaba lo que era; que me planchaba las camisas. ¿Está mal mostrarlo?

Noticias: No, pero hoy también se las podría planchar, no sé quién se las plancha ahora.

Doman: No, nunca. María que está ahí (señala a su empleada) y lo hace mucho mejor. También quería, y esto lo banco, desmitificar un poco.

Noticias: ¿Qué cosa, lo del periodista serio?

Doman: Me dijeron que si me exponía mediáticamente, no iba a poder seguir conduciendo el noticiero. Y duplicó la audiencia y empezamos a ganarle a TN.

Noticias: Pasó de ser el presentador de noticias…

Doman: (Interrumpe). No vengas con lo del latin lover… Podía ir a una audiencia de divorcio con chupines colorados y al día siguiente conducir el noticiero y las dos cosas funcionan. Casi todos mis trajes son achupinados. Beto Casella me lo sugirió en 2006, ya ahí discutimos con Beto el largo y el ancho del chupín.

Noticias: Pero no los empezó a usar por entonces, ¿o sí?

Doman: ¡Síiiiiii, por supuesto!

Noticias: ¡Entonces lo difamaron en su divorcio!

Doman: ¿Por qué?

Noticias: ¡Porque ya tenía los chupines puestos hacía tiempo!

Doman: (Carcajada) Y bue… Tampoco íbamos a aclarar todo, no le íbamos a romper la ilusión a los periodistas. Está el preconcepto de que el conductor del noticiero no puede tener novias. Pero el mundo sigue girando y no pasa nada, no seamos tan solemnes. Respecto de una pregunta anterior: hay un sector de colegas que no me tenía en cuenta, como si no estuviera formateado para que me fuera bien. Al principio de “Nosotros al mediodía”, hubo 74 notas diciendo que éramos un desastre, en El Trece nunca habían visto algo igual. Por eso mi agradecimiento al canal y a la productora, por como bancaron la situación. Entonces cuando empezó a medir, fue: ¿Pero cómo, mide…? Así también es la televisión, el rating es la moral y sos buena o mala persona por el rating que tenés; no buen o mal periodista. La otra cosa es creernos semidioses los periodistas.

Noticias: ¿Nunca se la creyó?

Doman: No, se lo debo a mi padrastro, Pedro, que me enseñó no a no creérsela sino a decir: “Tené cuidado con lo que hacés y decís porque mañana podés caerte de la platea y volver a la popular”.

Valeria García Testa

@valgarciatesta