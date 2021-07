"Body positive": militar el cuerpo real

Hace dos años, Florencia Scharenberg se cansó de dudar de sí misma y su imagen. Maquilladora, licenciada en Publicidad y ex modelo, se hartó de sentirse vulnerable y sumergida en alguna corriente o dieta de moda que no la terminaba de convencer. Y decidió pedir ayuda: habló con su psicóloga y esta la derivó con una psiquiatra y una nutricionista. Entre las tres la apoyaron para recorrer un camino intenso pero fructífero, que la llevó no solo a validarse y dejar de compararse, sino también a tomar esta bandera de los cuerpos reales y comenzar a difundir el tema en redes. Desde su cuenta @florscharenberg hoy es una de las grandes activistas del “body positive”, movimiento que propone una mirada más amable e inclusiva de los cuerpos, con el femenino como eje central. “Siento que desde que empecé a tratar este tema no hay manera de que lo deje. Puedo hablar de miles de otros, pero esta es mi herida, siento que tengo un master en esto y que hay mucho para dar. Hago terapia mientras lo voy exponiendo”, describe. Sus más de 257.000 seguidores dan fe de lo mucho que resuena su mensaje.

La cuestión de los talles

En la encuesta nacional de talles realizada en 2020 por Anybody Argentina, una ONG que lucha por la inclusión y la aceptación de la diversidad de cuerpos, el 65% reveló que tenía dificultades para conseguir ropa de su talle y más del 80%, que encontraba las prendas que quería comprar en “talle único”, datos que se mantienen similares desde 2012. Y es que la dificultad por entrar en el estereotipo del mercado no es nueva, pero sin embargo es una demanda que cada vez se oye más fuerte.

De hecho, el pasado 9 de junio se reglamentó finalmente la ley del Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI). Esto concede un lapso de 240 días para que el INTI realice un estudio antropométrico para establecer las reales medidas estándar de la población y, a partir de allí, cada comerciante, fabricante o importador de indumentaria deberá identificar las prendas en base a un sistema único de talles. Además, este censo será repetido cada 10 años con el fin de estar siempre actualizado. “Esto quiere decir que ya no podrá existir el odioso ‘talle único’ y que sabremos fehacientemente nuestro talle, que deberá ser el mismo en todas las marcas de ropa”, apuntan desde la ONG, que por estos días abrió la convocatoria a su encuesta nacional de talles 2021.

Celebrities más reales

Y, como en todo movimiento que toma vuelo y notoriedad, también hay famosos que lo encarnan. Actrices, modelos y cantantes de aquí y del mundo se han volcado a las redes y pantallas para mostrar su cara más honesta. Mientras Demi Lovato decidió exhibir su cuerpo con estrías y algunos kilos de más (al menos para la norma del espectáculo), Kate Winslet no tiene problema en mostrarse a cara lavada y con una belleza realista en la serie “Mare of Easttown” -de hecho The Guardian la catalogó como “ícono de estilo de la pandemia”- y Elizabeth Moss se afea al extremo para dar credibilidad a sus papeles.

En nuestro país, íconos juveniles como Brenda Asnicar u Oriana Sabatini han usado sus cuentas para mostrar sus cuerpos sin Photoshop, y Oriana hasta se animó a contar de sus atracones de comida. Rocío Guirao Díaz, desde hace un tiempo, muestra sin tapujos sus bikinis con un cuerpo esbelto en el que también hay lugar para estrías y Natalie Pérez se retrata sin maquillaje y recién despierta con total franqueza. Pero son las menos. En la Argentina a las famosas les cuesta mucho bajar la guardia y mostrarse reales, aún dentro de los límites de la ficción. No son frecuentes entre nosotros actitudes como las de Winslet y Moss.

También hay quienes se suben a la tendencia en pose, indicando que se muestran “al natural” y lo que se ve es igual de perfecto que si estuvieran en una alfombra roja. “Creo que quien lo hace solo por mandar un mensaje que es moda se caerá por su propio peso. Si un tema así no te atraviesa y lo viviste, no lo podés sostener mucho desde el lado del ejemplo a comunicar”, razona Scharenberg.

Para la psicóloga Silvana Weckesser, en tanto, la idea de “body positive” debería extender su aceptación al respeto a todos los cuerpos, no solo a aquellos con algunos kilos de más o “imperfecciones”. “Creo que los límites no deberían difuminarse tanto. Si hay quien tiene sobrepeso y ganas de estar mejor, eso también es bueno. Porque en este movimiento a veces se habla de no aceptación cuando alguien quiere cambiar, y eso también es discriminación. De lo que se trata es de cultivar valores no morales, sino humanos”, sintetiza.