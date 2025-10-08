Wednesday 8 de October, 2025
Gala de Fundaleu: La recaudación permitirá construir una nueva sede

La institución, centro de excelencia en el tratamiento de enfermedades oncohematológicas, presentó el proyecto en su famosa gala.

Gala Fundaleu. | Foto:Fundaleu
A 70 años de su creación, la fundación anuncia la construcción de una nueva sede en Recoleta que duplicará su capacidad de atención y fortalecerá la investigación en enfermedades oncohematológicas.

La medicina del futuro llega al país de la mano de FUNDALEU. La institución, referente en el tratamiento e investigación de leucemias, linfomas y mielomas, anunció el inicio de la construcción de una nueva sede que marcará un antes y un después en la atención médica de la Argentina.

Nueva sede Fundaleu

El anuncio se realizó en el marco de la tradicional Gala Solidaria “Famosos por la Vida”, que cada año reúne a figuras del espectáculo, la ciencia y el empresariado para recaudar fondos destinados a sostener la labor de la fundación. Este 2025, la gala tendrá un significado especial: los aportes contribuirán a concretar el nuevo edificio, símbolo de crecimiento, compromiso y esperanza.

Ubicada en Uriburu 1520, en el barrio de Recoleta, la nueva sede contará con más de 4.400 m² distribuidos en nueve pisos y subsuelo, duplicando la superficie actual e incorporará avances decisivos en la atención y el tratamiento de enfermedades oncohematológicas: El proyecto unificará las tres sedes actuales y permitirá ampliar en un 30% la internación, duplicará los consultorios externos, mejorando accesibilidad y tiempos de espera. y sumará boxes para tratamientos ambulatorios. También incorporará un centro de donantes de sangre y hemoterapia y laboratorios de última generación en genética, citometría y anatomía patológica, esenciales para el diagnóstico precoz y los tratamientos personalizados.

Nueva sede Fundaleu

Fundada en 1956 por el doctor Alfredo Pavlovsky, FUNDALEU se consolidó como un centro de excelencia en investigación, docencia y tratamiento de enfermedades oncohematológicas. Con casi siete décadas de historia, continúa formando especialistas, otorgando becas y promoviendo la investigación científica en todo el país.

Con esta nueva sede, FUNDALEU reafirma su compromiso con la vida y da un paso decisivo hacia una medicina más humana, precisa y esperanzadora.

 

 

Gabriela Picasso

