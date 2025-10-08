Gala de Fundaleu: La recaudación permitirá construir una nueva sede

A 70 años de su creación, la fundación anuncia la construcción de una nueva sede en Recoleta que duplicará su capacidad de atención y fortalecerá la investigación en enfermedades oncohematológicas.

La medicina del futuro llega al país de la mano de FUNDALEU. La institución, referente en el tratamiento e investigación de leucemias, linfomas y mielomas, anunció el inicio de la construcción de una nueva sede que marcará un antes y un después en la atención médica de la Argentina.

El anuncio se realizó en el marco de la tradicional Gala Solidaria “Famosos por la Vida”, que cada año reúne a figuras del espectáculo, la ciencia y el empresariado para recaudar fondos destinados a sostener la labor de la fundación. Este 2025, la gala tendrá un significado especial: los aportes contribuirán a concretar el nuevo edificio, símbolo de crecimiento, compromiso y esperanza.

Ubicada en Uriburu 1520, en el barrio de Recoleta, la nueva sede contará con más de 4.400 m² distribuidos en nueve pisos y subsuelo, duplicando la superficie actual e incorporará avances decisivos en la atención y el tratamiento de enfermedades oncohematológicas: El proyecto unificará las tres sedes actuales y permitirá ampliar en un 30% la internación, duplicará los consultorios externos, mejorando accesibilidad y tiempos de espera. y sumará boxes para tratamientos ambulatorios. También incorporará un centro de donantes de sangre y hemoterapia y laboratorios de última generación en genética, citometría y anatomía patológica, esenciales para el diagnóstico precoz y los tratamientos personalizados.

Fundada en 1956 por el doctor Alfredo Pavlovsky, FUNDALEU se consolidó como un centro de excelencia en investigación, docencia y tratamiento de enfermedades oncohematológicas. Con casi siete décadas de historia, continúa formando especialistas, otorgando becas y promoviendo la investigación científica en todo el país.

Con esta nueva sede, FUNDALEU reafirma su compromiso con la vida y da un paso decisivo hacia una medicina más humana, precisa y esperanzadora.