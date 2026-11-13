Por qué están de moda los clubes de lectura

Los teléfonos quedan boca abajo junto a la fuente de budín. Alguien trae un ejemplar con las puntas de las hojas dobladas, otro subrayó una frase con lápiz y la anfitriona sirve el té antes de que cualquiera se anime a opinar. Durante dos horas la conversación va de una escena de la novela a un recuerdo de infancia, y los silencios se llenan con una página abierta. Al despedirse, todos se llevan en la cabeza el mismo nombre de autora y la promesa de sentarse otra vez a la misma mesa el mes próximo.

Los clubes de lectura se multiplican hoy en livings, cafeterías, librerías y pantallas de todo el mundo, convocados por famosas, influencers y profesionales de la literatura. Y Argentina cuenta con exponentes de los tres tipos.





Las madrinas

Podría decirse que la fórmula nació frente a las cámaras de televisión. El 17 de septiembre de 1996, la conductora Oprah Winfrey propuso a su audiencia “The Deep End of the Ocean”, de Jacquelyn Mitchard, y dio origen a lo que pasó a llamarse el “efecto Oprah”. Muchos de sus libros elegidos superaron el millón de unidades vendidas y en 2004, tras seleccionar “Anna Karenina”, la editorial imprimió 800.000 copias adicionales. Hoy su ciclo suma más de 120 títulos y cumple tres décadas.

Por su parte, la actriz y productora Reese Witherspoon adoptó el método en 2017 con una condición: que cada historia girara en torno a una mujer. Varias de ellas, como “Where the Crawdads Sing” y “Daisy Jones & the Six”, terminaron convertidas en película y serie por Hello Sunshine, su compañía.

Las dos iniciativas más recientes de estos clubes de lectura de famosos viven en Instagram. La actriz Dakota Johnson lanzó TeaTime en 2024 desde un canal de difusión, con un libro por mes, entrevistas a los escritores, listas de música y preferencia por las óperas primas. En tanto la cantante Dua Lipa abrió en mayo de 2023 el espacio de recomendaciones de su plataforma Service95 y en octubre de ese año eligió “Cien años de soledad”. Y fue más allá: este 2026 inauguró en la histórica librería “Livraria Lello de Oporto” la Manifesto Library, una colección permanente de cerca de un centenar de obras que alguna vez fueron prohibidas o censuradas.

Las anfitrionas

Hay comunidades muy sólidas que nacieron en perfiles de estilo y de negocios. La productora de moda Camila Lemos (@cammlemos) solía intercalar lo que estaba leyendo con publicaciones sobre looks, hasta que una seguidora le dijo que se sumaría si armaba un club. En marzo de 2025 organizó el primer encuentro, aclarando que recién después decidiría si habría un segundo. A más de un año del debut, las asistentes desayunan y debaten un sábado por mes en un restaurante de Haedo, rondan las veinte y solo hacen pausa en enero. Ya compartieron cumpleaños, nacimientos y pérdidas. Para Lemos sus dos universos se tocan, ya que “para realmente entender de moda desde un lugar más abarcativo hay que leer mucho también”.

La preparación comienza casi un mes antes de cada encuentro, cuando Camila abre el formulario de inscripción y anuncia qué se leerá. Elige material que ya leyó y disfrutó, para repasarlo antes de la cita y descubrir detalles, y evita encasillarse en un género. Ya allí, hablar es optativo y quienes solo quieren escuchar no intervienen, mientras todas reciben obsequios aportados por marcas y entran en sorteos de ejemplares, uno de los momentos más esperados. La expectativa se extiende a toda la fecha, ya que muchas le dicen que es su sábado preferido del mes. “Sin dudas el mío también”, responde.

La modalidad en línea también amplía el alcance de estas citas. La mentora de emprendedoras Mery Sánchez (@yosoymerysanchez) sumó hace cuatro años reuniones de lectoras a su programa. Hoy se encuentran en Martínez, Belgrano y Palermo y también online, con integrantes que se conectan desde Los Ángeles, Israel y Miami, entre otros destinos alrededor del mundo. Hay quienes llegan con amigas o con la madre, y pueden convivir mujeres desde 30 a 80 años. Abundan perfiles profesionales como médicas, psicólogas y docentes universitarias que leen por trabajo y buscan volver a la ficción.

"La clave de los clubes de lectura está en encontrar personas afines, porque todo empieza cuando cerramos el libro”, apunta Sánchez. Ella define cada elección, aunque también puede ofrecer alternativas que se votan por WhatsApp. Además, el calendario suma salidas al teatro y a presentaciones. Con esa agenda “se genera un grupo de amigas a una edad en la que tal vez no sabés dónde conocer gente nueva”.





Los especialistas

En la vertiente didáctica, la guía para escoger qué leer pesa tanto como la charla. La profesora en Letras Gabriela Miriam Fernández (@gmflibros) la practica desde 2013, cuando una galería de arte que necesitaba visitantes le sugirió dictar clases. Ella notó que los alumnos querían hablar de lo que leían y atreverse a textos que los intimidaban y armó entonces los Ciclos de Lectura Compartida, que define como talleres, con la meta de formar lectores. Empezaron con dos o tres cuentos fantásticos breves cada semana y hoy sus comisiones, tres presenciales y una virtual, con unos 80 participantes de entre 40 y casi 90 años, recorren novelas completas, poesía y dramaturgia. Los hombres son pocos y se acercan, a su juicio, con dudas sobre leer por placer.

“La gente no lee, decimos. A veces simplemente no se animan o no saben cómo leer y no tienen con quién compartir”, afirma. En medio de la vorágine de información de las redes, cuenta que los talleres se convirtieron en un modo de dar con buena literatura y de entablar relaciones. La idea de leer en compañía se extendió además a los viajes, donde con distintos grupos ya pasaron por las tres casas de Neruda en Chile y la de Horacio Quiroga en Misiones.

Los sellos independientes también arman su propia versión. Club Carbono surgió en la pandemia como oferta gratuita y virtual de diez editoriales que componen la distribuidora homónima, con la selección de un volumen por mes, leído en fragmentos semanales. Su coordinador desde julio de este año, Facundo Basualdo, lo leía desde sus inicios. Hoy cada domingo es el encargado de enviar un mail con ideas e imágenes que le dejó lo leído hasta ese punto. Imagina la conversación como “una sobremesa eterna” y la elección mensual se reparte entre esas diez editoriales, con prioridad para novedades y voces locales. Frente a lo que ofrecen famosos e influencers, Basualdo destaca que “dentro de lo que llamamos edición independiente está lo más vivo del universo editorial”. Carbono remite a las librerías, donde cada integrante puede conseguir el ejemplar del mes. ¿El próximo paso? Incorporar jornadas cara a cara.

Con un calendario, un anfitrión y la certeza de que alguien espera su opinión, los clubes de lectura están volviendo a transformarse en una cita a la que nadie quiere faltar.