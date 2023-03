Alibertoarquitectos

¿Cómo fueron los inicios del Estudio de Arquitectura y con qué finalidad lo llevan a cabo?

Desde el año 2003 unimos nuestras experiencias individuales creando nuestro Estudio propio brindando servicios de arquitectura. Nuestro objetivo es interpretar las ideas, gustos, aspiraciones y necesidades de nuestro comitente.

Durante estos 20 años nos especializamos en proyectos integrales y diseños personalizados. Brindando una atención directa, partiendo desde el asesoramiento inicial hasta la resolución final del proyecto y su ejecución.

¿Qué servicios brindan en cuanto a los diseños y obras?

El concepto en que se basan nuestras obras esta inspirado en el respeto, abarcando toda la problemática del diseño, trabajando con dedicación para responder en forma creativa a los requerimientos, ofreciendo calidad en el diseño y cumpliendo con lo pactado.

El fenómeno de la Globalización alcanza a buena parte de la población y nuestra profesión no escapa a este fenómeno. Frente a la gama de nuevos y complejos desafíos tener una filosofía de trabajo es fundamental para la actividad profesional.

Nosotros pensamos que la arquitectura es ante todo una actividad social, y que la modernidad no es sinónimo de nuevo, en la actualidad, es ser y desear al mismo tiempo.

Esto implica que antes de entrar en cada proyecto hay que intentar ser libre de toda preconcepción estilística o técnica, para encontrar la solución adecuada al problema planteado.

Para nosotros es importante poner esta actitud en el centro del proceso creativo; un proceso que no es lineal sino interactivo, no estático sino dinámico, no solamente intelectual y abstracto sino también orgánico y concreto, sabiendo que el proceso del proyecto se termina sólo cuando se entrega el edificio.

¿Cuáles son sus ideales y filosofía como empresa?

Creemos que el porvenir de la arquitectura no está solamente allí, pensamos que la arquitectura ya no es autónoma, sin conflictos, y que ya no basta con seguir o profundizar algunos grandes movimientos, también es un verdadero desafío económico.

Nuestra “filosofía de lo posible” se basa en la libertad de expresión, la capacidad de arriesgarnos usando esta libertad de expresión en todo tipo de situación y el deseo de traducir lo posible en actos, lo que significa estar constantemente en el límite de lo que es posible para hacerlo realidad.

Datos de contacto

WhatsApp: 1161901809

Mail: [email protected]

Instagram: alibertoarquitectos

Foto 01

Obra: Junar SA – Planta Industrial Burzaco

Año: 2004-2007

Construido: si – obra terminada

Superficie: 6014 m2

Ubicación: Sector Industrial Planificado Mixto de Almirante Brown

Provincia de Buenos Aires - Argentina

Foto 02

Obra: Centro Cultural Salamanca

Año: 2006- 2008

Construido : si obra terminada

Superficie: 1258 m2

Ubicación: Av. Independencia 2540 . Ciudad de Buenos Aires.

Foto 03

Obra: Casa Ezequiel -

Año: 2022

Construido: en proceso

Superficie: 280 m2

Ubicación: Capilla del Señor – Prov de Buenos Aires

por CEDOC