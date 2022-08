¿Cómo fueron los inicios de la empresa?

Hace 35 años Paula Rivero y Sergio Gregorio comenzaron una historia de amor. Ella con 24 y él con 22 años decidieron dejar Buenos Aires e irse a vivir juntos al Bolsón y compartir sus vidas, en ese preciso instante nació Chakana Almacén Saludable. Con el transcurso del tiempo y los viajes por el País y el Mundo hace ya diez años, que están instalados en La Pampa.

Sergio Gregorio, ¿qué brindan al público?

Chakana es un negocio líder en el rubro de la alimentación saludable, que nació con la idea de concebir “el comercio al cual nos gustaría ir como clientes”.

Nos caracterizan nuestros valores y nuestra ética comercial, sumada a una amplia variedad de alimentos saludables, orgánicos, sin azúcar y sustentables. Trabajamos con pequeños productores, trabajadores de la tierra, emprendedores y cooperativas agrícolas. Nos caracterizamos por la especial atención que brindamos a cada cliente.

Logramos fusionar la modernidad con el concepto y la mística del comercio de antaño, dónde las personas hacen de Chakana un lugar de encuentro



Chakana no es sólo un comercio Saludable.

Entendemos como Saludable no sólo el alimento que nos llevamos a la boca, sino que Saludable también son nuestras actitudes en la Vida y ese concepto se vive en Chakana, no sólo de parte nuestra sino también de nuestros clientes.

Chakana tiene dos canales de venta, uno minorista y otro mayorista, abastecemos a comercios no sólo en La Pampa y en el centro del País, sino que también tenemos clientes desde Jujuy hasta Tierra del Fuego incluido CABA.

Actualmente representamos comercialmente diferentes firmas del rubro en el centro del País, contamos con más de 7500 productos de stock permante y también elaboramos Kefir, Vinagre de manzana y chucrut.

¿Cómo surgió el nombre Chakana ?

Chakana es un término quechua que significa “escalera”,“cruz andina”, “puente” es la constelación de la Cruz del Sur, constituye la síntesis de la cosmovisión andina, asimismo, es un concepto astronómico ligado a las estaciones del año.

Para nosotros Chakana es una energía que está en constante movimiento y siempre traccionando hacia adelante

¿Qué importancia le destinan a la protección del medio ambiente?

Además de vender productos amigables con el medio ambiente, en Chakana también alentamos a los clientes a que traigan sus propias bolsas y a cambio les entregamos un obsequio sustentable y en caso que no lo hagan le damos una bolsa propia ecológica.



¿Qué desafíos tienen de cara a los años venideros?

Paula y Sergio tienen tres hijos, Mailén, Violeta y Nazareno y ya la tercer generación Amelia de 4 años hija de Mailén. Las tres generaciones junto a Facundo Martirena y otros colaboradores conforman un equipo de trabajo

Nuestro proyecto a futuro es seguir afianzándonos en el rubro, proyectar nuestra marca mediante a nivel nacional manteniendo siempre nuestro concepto familiar, ético y saludable del trabajo.



Datos de contacto:

Dirección: Escalante y Centeno, Sta Rosa, La Pampa (CP 6300)

WhatsApp: +54 9 2954-557391

+54 9 2954-851516

Instagram: chakana.almacen

por CEDOC