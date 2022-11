Consultora Lojo

Yanina, ¿en qué áreas se desempeña como profesional?

Trabajo en el sector privado, en diferentes rubros (autopartes, organización empresarial, ingeniería y construcción) desde los 18 años siempre en Comercio Exterior.

Como a muchos profesionales les suele pasar, tus familiares, amigos o conocidos suelen contactarte para hacerte consultas cuando tienen algún problema o quieren hacer algo. En mi caso, me solían llamar porque querían importar algo, tenían problemas con alguna carga o con un pago al exterior.

Soy una apasionada de mi profesión, y me gusta ayudar a las empresas para que progresen con sus proyectos. A raíz de esto, hacia finales de julio me animé a abrir el Instagram, y cree la página web, donde armé un blog. De esta manera, comencé a publicar artículos donde analizaba la actualidad económica, financiera y en particular, todos los cambios que impactaron en el comercio exterior. A la vez, fui incorporando contenido orientado al pequeño inversor, la persona de a pie.

¿Cuáles son los servicios que brinda a las empresas?

Las grandes empresas tienen acceso a informes de bancos o consultoras de economía que les permiten tomar decisiones informadas. Sin embargo, la pequeña empresa, el comerciante no suele tener acceso a esa información. A veces no tiene ni siquiera tiempo de leer el diario para enterarse de pequeños o grandes cambios que tienen impacto en su actividad. En cambio, en ese rato en que todos nos sentamos a bucear por la red, nos encontramos con un video que nos llama la atención y eso nos lleva a un artículo que nos permite enterarnos sobre qué está pasando.

Cuando todos piensan en un importador, se imaginan a la gran multinacional, sin embargo, esa no es la realidad. Importador es una fábrica familiar de 50 años de trayectoria que necesita traer insumos para producir, como por ejemplo un comercio de Once que se dedica a la reparación de celulares.

Muchos importadores son PYMES, y son éstas el verdadero motor de la economía. Son las que menos recursos y acceso a la información tienen. Y son las que en este difícil contexto económico necesitan más ayuda. A ellos queremos ayudar desde Consultora Lojo, brindándoles servicios de asesoramiento en Comercio Exterior y Finanzas de manera integral.

¿Qué objetivos tiene la Consultora?

El mayor desafío hoy es lograr traducir los constantes cambios de normativa cambiaria y aduanera en algo que las personas puedan comprender y aprender a trabajar con ellos. Mi objetivo es lograr ayudar a las empresas a lograr sus proyectos y negocios aún en un contexto tan adverso como el actual.

Datos de contacto:

Web: www.consultoralojo.com

Instagram: @mg.yaninaslojo

Mail: [email protected]

WhatsApp +54 9 11 6867 - 2893

