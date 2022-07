Hoy es el Día Mundial del Rock: Cómo se creó la marca más emblemática de este género musical

Cada uno de ellos es sin duda un lugar atractivo para los turistas, que pueden encontrar en los destinos toda clase de objetos y artículos legendarios de las estrellas del rock, y probablemente toparse con algún famoso del ámbito mundial o local mientras participa en uno de los múltiples eventos que se llevan a cabo en las diferentes ciudades.

Los tesoros de la música escondidos en Centroamérica como la cámara de John Lennon, la limusina de Madonna cubierta de lentejuelas, guitarras de Carlos Santana y atuendos que vistieron estelares como Prince o George Harrison pueden visitarse actualmente en el caribe.

Desde mediados de 1900, grandes artistas revolucionaron la industria musical con sus estilos, dentro y fuera del escenario. Voces como la de Madonna, prosas como la de Bob Dylan y las canciones de una banda nacida en Liverpool todavía suenan como si fuera ayer. Y cada año, fanáticos de la música se acercan a una especie de templo para revivir los grandes momentos.

A través de objetos que transmiten la energía y la vibra de sus dueños, los Hard Rock Hotels An All-Inclusive Experience en Cancún, Vallarta, Rivera Maya, Los Cabos y Punta Cana ofrecen una experiencia en primera persona para transportarse a los grandes momentos de las estrellas de la canción, algunas de las que ya pasaron a la historia y otras que todavía suben al escenario.

¿Cómo llegaron estos emblemáticos accesorios a los hoteles? Tal era el prestigio del primer Hard Rock Café Londres entre la farándula, que Eric Clapton decidió marcar su sitio preferido en la barra colgando su guitarra. Días más tarde, el guitarrista de The Who, Peter Townshend, enviaría su instrumento para copiar a su colega. Y así comenzó esta costumbre que se popularizó entre los músicos de rock y cuyas reliquias van rotando por los distintos bares y hoteles alrededor del mundo.

Punta Cana

Entre las paradisíacas playas de Punta Cana, en República Dominicana, las estrellas del pop tienen una gran presencia. Entre todas, la reina Madonna se lleva toda la atención con una limusina cubierta con cuadrados de lentejuelas. En este excéntrico vehículo llegó al escenario de los Grammy en 2001.

Claro, también es infaltable una exposición de Britney, con un coat de lentejuelas y plumas. Además, se pueden ver atuendos de otras grandes como Paulina Rubio y Gloria Estefan, la cantante cubano-estadounidense considerada la Madre del Pop Latino y una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos.

El rey del romance Juan Luis Guerra también está presente con una guitarra eléctrica que lo acompañó en su carrera y fue testigo de su estilo que combina merengue, bolero y salsa con fusiones afroantillanas.

En este hotel también se pueden ver la pared de los High Rollers con el brillo y el glamour de Shakira, Elton John, Paul Stanley y Kiss. Lo cierto es que son imperdibles todos los instrumentos, vestuarios y vehículos en exposición que pertenecieron también a artistas como Steven Tyler, Carlos Santana, Billy Idol, Sammy Hagar, Prince, George Harrison y Gene Simmons.

Vallarta

Frente a la increíble inmensidad del Océano Pacífico, en las hermosas playas de Bahía de Banderas, Hard Rock Hotel Vallarta, en México, custodia elementos que hacen delirar a cualquier fan. Incluso, los artistas in house como Maluma, Juanes y Maná invitan a vivir la música a pleno.

Una de las reliquias guardadas es la guitarra roja Sunburst Yamaha SG2000 con la que Carlos Santana, uno de los mejores 15 guitarristas de todos los tiempos según la revista Rolling Stone, hacía sonar su mezcla de rock, salsa y jazz.

Otra perlita para no perderse es la chaqueta marrón del mítico Elvis Presley. Si de rock se trata, sentir la presencia de Mick Jagger a través de su chaleco con estrellas y flecos, y la guitarra Gibson SG de Keith Richards.

También se puede ver una réplica de la hermosa guitarra personalizada de Prince, con un diseño exclusivo en color blanco, acorde a la excentricidad del autor de Purple Rain, canción con la que ganó un premio Oscar.

Los Cabos

La magnificencia y el encanto de Los Cabos se vuelven más atractivos al saber que guardan 243 piezas para homenajear a la música. Es prometedor encontrarse con un sombrero de Slash, el reconocido guitarrista de Guns N' Roses, o con los discos de platino de Jimi Hendrix, Bob Dylan y Wings entre otros.

La promesa de una piel erizada crece con la cámara fotográfica de John Lennon, única testigo de cómo se veía el mundo a través de los ojos de este ídolo y activista de The Beatles.

Entre otras excentricidades, en Hard Rock Hotel Los Cabos se puede conocer la motocicleta Hollywood Taxi de Bret Michaels, flyers de festivales de la década de los 70s y un bajo de Gene Simmons de Kiss.

También los vestidos de artistas como Shakira, Chritina Aguilera, Katy Perry y Taylor Swift completan el panorama de las joyas por ver personalmente para vincularse con el mundo de la música.

Riviera Maya

En las profundidades de la Riviera Maya, las playas de arena blanca y las vistas tropicales son uno de los principales atractivos que deslumbran a los visitantes. Y entre el esplendor y el lujo de esta región, más de 153 piezas ilustran diferentes escenas de la mejor música de los últimos tiempos. Se pueden visitar en Hard Rock Hotel Riviera Maya.

Cancún

Ringo Star, Cher, Jennifer López, John Lennon, Prince, Elthon John y Madonna son algunos de los artistas que dejaron objetos personales en Hard Rock Hotel Cancun. El impactante traje de tigre de dos piezas de Elvis Presley es uno de los imperdibles entre más de 200 ítems para apreciar.

Los zapatos plateados de Fergie, un vestido de Shakira, un outfit de Britney Spears, un mono que usó en el escenario por Chad Smith de The Red Hot Chili Peppers, llevan a revivir los momentos en que rodeados de públicos multitudinarios estos artistas sintieron la música correr por todo su cuerpo.

