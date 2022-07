Lic. Isaac Jaber: Cambiar el destino

¿Cuáles suelen ser los motivos de consulta de los pacientes?

Los motivos de consulta pueden ser tan variados como cada singularidad. Sin embargo más allá del caso en particular, la clínica puede exhibir cuales son los principales problemas y deseos de la subjetividad hipermoderna actual. Lacan sugería a los analistas que “es mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de la época”, avisándonos que no es viable la clínica si no estamos advertidos de la época en que nos toca ejercer. Esto permite interpelar al analista y al paciente, es decir, no solo a Quién analiza hoy, sino Qué viene a decirnos el sujeto actual.

¿Qué sucede con los más jóvenes?

A los jóvenes criados en la era tecnológica les cuesta hablar y mostrar emociones. Trabajo en la línea de llenarlos de deseos, que se conmuevan ante los hechos y los afectos. A esto se le suma las dificultades que trajo el declive, la caída simbólica del padre, lo cual debilitó la autoridad. Las respuestas que antes encontraban en ellos hoy están en Google, por lo que terminan luego diciéndoles a sus padres: “vos no sabes…”. Es interesante el tema, pues Lacan proponía hacer caer al Otro como salida de las neurosis. El punto es que en la niñez algunas identificaciones son esenciales, como incorporar la identidad sexual vía la identificación. Esto no es lo mismo que decir que sea bueno que no exista la autoridad. Lacan explicaba las Psicosis desde la forclusión del significante del padre, es decir una falla en la ley paterna. Es por eso que la caída de Padre o autoridad está teniendo implicancias no solo en los hijos, sino también en la autoridad y orden mundial.

¿Qué crees que nos enseña un análisis?

A los analistas que el sujeto es una adorable masa de contradicciones, desopilante, disparatado, errático, a los pacientes enseña a amar el destino, amar lo que toca. Esto de ninguna manera quiere decir volvernos conformistas o aceptar fácilmente lo que no nos gusta. Tomo el concepto de “Amor Fati” de Friedrich Nietzsche, amar al destino. Es amor a lo fáctico, a lo que sucede, es ver todo lo que sucede en la vida, incluido el sufrimiento y la pérdida, como bueno o al menos, necesario pues si quiero algo y aún no lo logro obtener y no voy amando el mientras tanto u otras cosas, me perjudico doblemente: la primera, porque no obtengo eso que quiero y la segunda, porque mientras tanto la paso mal. Allí me divierte darle un giro a ese concepto, duplicar la apuesta y animarnos a decir no solo amor al destino, sino cambiarlo.

M.N. 21.753

por CEDOC