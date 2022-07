Uriel Goldstein

Uriel ¿Cuál es tu formación académica?

Soy Periodista y Coach Ontológico Profesional certificado por la ICF (Federación Internacional de Coaching), realicé un posgrado en Coaching Ejecutivo y otro en Coaching Educativo.

Me especializo tanto en brindar coaching para emprendedores, como en dar clases, cursos y talleres.

¿Qué es el Coaching Ontológico?

El Coaching Ontológico es una disciplina que nos permite ampliar la mirada de nuestro mundo. Nos ayuda a interpretar a los seres humanos, sus interacciones, sus comportamientos y a que puedan lograr los objetivos que se proponen, tanto para sí mismos como para sus proyectos profesionales.

El Coach acompaña en ese camino ayudando a distinguir los obstáculos y las fortalezas de su cliente para llegar a cumplir esos objetivos.

Nos desempeñamos haciendo preguntas que ayuden a repensar la realidad, preguntas que el cliente no se anima a hacerce o que al estar ensimismado en su mundo ni se da cuenta que existe otra forma de percibirlo.

¿De qué trata tu proyecto Coaching Abierto?

Lo creé buscando una nueva mirada del coaching, con la misión de difundirla, bajarla al llano, desmitificar las creencias, poder compartir y acompañar a las personas a superar obstáculos internos y externos. El coaching en aprendizaje, reconocerse a uno mismo desde una nueva mirada.

¿Cuáles son los cursos y talleres que brindas?

Los cursos y talleres están apuntados a cualquier persona que quiera incorporar los mismos conceptos con los que nos formamos los Coaches y que puedan aprender a distinguir la realidad que ya conocen, desde una nueva perspectiva que les abra posibilidades, que les permita crecer y transformarse constantemente.

De esta manera pueden conocer el camino para lograr un aprendizaje transformacional, a tener conversaciones efectivas, darle mayor valor y calidad a sus relaciones y obtener los resultados que se van proponiendo en su día a día.

Los cursos suelen duran uno o dos meses, con una clase por semana, estos abarcan muchos temas y trabajamos cosas puntuales que traen los alumnos.

Los talleres duran 2 o 3 horas con el fin de exponer un tema puntual como “Comunicarse efectivamente”, “Gestionar emociones y estados de ánimo”, Versión responsable”, entre otros.

¿Sobre qué temáticas abordas en tu proyecto Coaching para emprendedores?

El Coaching para emprendedores nació como una necesidad propia, ya que soy un emprendedor y considero muy valiosos algunos conceptos y herramientas del Coaching para acompañar al que emprende, en un proceso que puede ser muy movilizador.

Los emprendedores suelen tener ayuda de muchos profesionales para solucionar cuestiones externas como ventas, marketing, logística, etc, pero en todos los casos el gran olvidado es la persona que debe realizar todas esas acciones, nosotros coacheamos personas, no problemas. Yo los acompaño a trabajar internamente en hacer que todo ese engranaje funcione y no se vea paralizado por miedos, inseguridades, desconfianzas y otras situaciones que no nos dejan avanzar y como no indagamos en ellas siguen estando ahí y tarde o temprano aparecen esos palos en las ruedas.

Datos de contacto:

Instagram: @URIELGOLDSTEIN_COACH

WhatsApp: +54 911 41743412

Mail: [email protected]

Facebook: /COACHINGABIERTO

por CEDOC