Life Style Medicine and Coach

Dra. Zgajnar, ¿cómo fueron los inicios de la empresa?

Soy Médica y siempre quise trascender la medicina actual, que ve al ser humano “por partes”, siendo que somos un todo.

Es por ello, cuando luego de una crisis personal, recurrí al coaching y “me encontré”. A partir de allí, comencé a estudiar biodescodificación, PNL, coaching, coaching en salud y medicina orthomolecular.

A lo que me dedico es, a través de estas herramientas, a buscar la salud y el bienestar de las personas en todos los ámbitos de su vida. Por ejemplo, una persona que no está bien económicamente, o que tiene una crisis laboral, o maternal, ¿está sana? No lo creo, es por ello que acompaño a mis consultantes a encontrar ese bienestar físico, psíquico y emocional.

¿Desde cuándo se dedican a esto?

Cuando me recibí de Médica, no encontré una especialidad que incluyera al ser humano como un todo: no era Psiquiatría y tampoco era Clínica Médica. A raíz de esto, me decidí por otra especialidad que me gusta que es la Traumatología.

Hace alrededor de cuatro años, le empecé a dar forma al proyecto y acá estoy, haciendo algo más que medicina: hago desarrollo personal.

Ofrezco un servicio online para personas de Argentina o bien del exterior. Tengo clientes de Uruguay, Colombia, Chile, España; y para quienes son de Buenos Aires y que quieren complementar el acompañamiento online con terapias de medicina orthomolecular, donde sanamos desde la célula, tengo consultorio en Pilar y San Justo.

¿Qué servicios brindan al público?

Mi servicio se basa en acompañar a las personas a lograr sus objetivos, su bienestar a través de programas pagos o gratuitos como el podcast.

Mi intención es que todos los seres humanos podamos vivir una vida plena de la que estemos orgullosos, porque se puede, y no es un imposible como nos hicieron creer.

Quiero que las personas puedan tener salud y bienestar en todas las áreas de su vida.

¿Cuáles son los desafíos que tienes por delante?

Mi visión es que todas las personas puedan vivir la vida de sus sueños, que sepan que la vida es para nosotros, que podemos elegir, y que no somos víctimas de las circunstancias.

Datos de contacto:

Teléfono: 1131963322

Mail: [email protected]

Instagram: @lifestylemedicineandcoach

Tik Tok: @lifestylemedicineandcoach

Spotify: @lifestylemedicineandcoach

por CEDOC